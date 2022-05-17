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“Dünya’nın ilk görme engelli polisiye roman yazarı benim”

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda engelsiz yazarlar, “Engelliler Haftası” adlı söyleşide kitapseverle buluştu.

'Dünya'nın ilk görme engelli polisiye roman yazarı benim”

17 Mayıs 2022 Salı 11:29

 Söyleşi, panel, oturum ve etkinlikleri ile üçüncü gününde 12. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam etti. Engelsiz yazarlar, Selim Sırrı Paşa Salonu’nda 10-16 Mayıs “Engelliler Haftası” adlı söyleşide kitapseverlere hitap etti. Söyleşide konuşan engelsiz yazar Furkan Uğur Eşitti, “Küçüklüğümden bu yana İstihbarat Ajanı olmak istedim ama görme engelli olduğum için bu gerçekleşmedi. Bende polisiye roman yazmaya karar verdim. Dünya’nın ilk görme engelli polisiye roman yazarı benim” dedi. 

“HAYALİM AJAN OLMAKTI BENDE POLİSİYE ROMAN YAZDIM”
Dünyanın ilk engelli polisiye roman yazan kişisi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Eşitti, “Neden bu kitabı yazdım. Ben öğrencilik hayatımda birçok zorluklar yaşadım. Bir gün bir arkadaşım ev kiralamak için bir yeri aradı, telefonda adamla anlaştı. Beraber evi görmeye gittiğimizde ev sahibi beni görünce, evi kiraya vermekten vazgeçti. Konuştuk dedi ki; sen görme engellisin evi yakarsın dedi. Ben bir araştırma yaptım 1960 ve 1980 yılları arasında görme engelliler hakkında yazılan tüm kitaplarda, engelliler hep olumsuz olarak yansıtılmış. Bende bundan dolayı kitap yazmaya başladım. Ben küçüklüğümden bu yana istihbarat ajanı olmak istemişimdir. Bende yazar olarak hayalimdeki istihbarat ajanlığından dolayı polisiye romanı yazdım” şeklinde konuştu.  

DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ YAZARAK DİLE GETİRİYOR
İki şiir kitabı yazan ve hayatında karşısına çıkan zorlukları kaleminin gücü ile yenen şair Sena Sezgin, şiir ile kendisini daha iyi ifade ettiğini belirtti. Konuşma yetisini küçük yaşlarda yitiren Sezgin, duygu ve düşüncelerini yazarak dile getiriyor. Söyleşideki düşüncelerini  Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Merdan aracılığıyla dile getiren Sezgin, hayatı boyunca kendisine her türlü yardımda bulunan abisine ve bu söyleşiyi düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.  



“ORTAOKUL DÖNEMİNDEN İTİBAREN YAZMA AŞKIM YÜKSELDİ”
Okula gitme sürecinde çok zorluklar yaşadığını ifade eden şair Bilal Eser, “Ama o dönemler çok şükür geride kaldı. Artık günümüzde insanlar çok bilinçlendi. Ortaokul döneminden itibaren yazmak özellikle şiir yazma aşkı daha yükseldi. Ben hayatım boyunca kendime engelli demedim. Ailemde bu yönde beni destekledi. Ailem bana her zaman şunu dedi; oğlum bu senin başına geldiyse muhakkak bir sebebi vardır. Bunun yaratan katında bir karşılığı da vardır dediler. Ekonomik olarak çokta iyi olmayan durumumuza rağmen çok şükür bugünlere geldik. Bize birçok imkanı sunan Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. Şair Bilal Eser, sevilen bir şiiri ile hitabını sonlandırdı. Söyleşide Yazar Fatma Eyi de hayatındaki serüveni ve yazdığı eserler hakkındaki duygularını, Söyleşi Moderatörü Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Merdan aracılığıyla ifade etti.



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