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Düşkün Leylekler Evi, Ormanya‘da

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam alanı olan Ormanya’da Düşkün Leylekler için açık hava barınağı yapıldı

Düşkün Leylekler Evi, Ormanya‘da

11 Ekim 2021 Pazartesi 09:19


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin prestij projelerinden biri olan Ormanya’da düşkün leylekler için hazırlanan açık hava barınağı hizmete girdi. Göç yolunda yorgun düşen, yaralanan veya doğal yaşam alanına dönmesi mümkün olmayan leylekler için özel bir açık hava barınağı hazırlandı. Leyleklere hazırlanan özel alan için, Osmanlı zamanında Bursa’ya inşa edilen Gurebahane-i Laklakan’dan esinlenildi.

 

UÇAMAYAN LEYLEKLER ORMANYA’DA MİSAFİR

Leylek Evi 800 m2 açık, 90 m2 kapalı alandan oluşuyor. Alan içerisinde kum havuzu, su havuzu ve leylek yuvalarına da yer verildi. Aynı zamanda alanda bir adet kuluçka odası, mutfak ve yemlik deposu da bulunuyor. Çocuk hayvanat bahçesinde bulunan alanın çevresi güvenlik sebebiyle çit ile çevrildi.

 

LEYLEKLERİN TEDAVİ SÜRECİ

Göç yorgunu, yaralı, kırık kanat, eksik telek, yavruyken yuvadan düşme ve darbe sonrası travma gibi sebepler ile Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen leyleklere gerekli müdahaleler yapılarak doğaya salınma ihtimali olan leylekler iyileşme sürecini tamamladıktan sonra doğaya salınıyor.  

 

DÜNYANIN İLK HAYVAN HASTANESİ OSMANLI’DA

Dünyanın ilk hayvan hastanesi olarak bilinen Gurebahane-i Laklakan, Osmanlı’da göç ederken yaralanan leylekleri tedavi etmek ve onları göç yoluna tekrar koyabilmek için göç yolu üzerindeki Bursa’ya inşa edilmişti. Bu bilgi eşliğinde ve Kocaeli’nin de göç yolu üzerinde olması sebebiyle Ormanya’da leylekler için kendi yaşam alanlarına en uygun ve refah seviyesi yüksek Düşkün leylek evi hazırlandı.






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