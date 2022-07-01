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Ekmek ve simit bugün zamlı

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından zam kararı alınan ekmek bugünden itibaren 4 liradan satılacak. Aynı zamanda simit de 5 liradan satışa sunulacak.

Ekmek ve simit bugün zamlı

01 Temmuz 2022 Cuma 10:38

 ZAMLI ALACAĞIZ
Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından haziran ayı içinde yapılan çalışma ile ekmeğe zam yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanan zam ile birlikte 3 liradan satılan 200 gram ekmek 4 lira oldu. Aynı zamanda simit üreticileri tarafından talep edilen zam da Fırıncılar Odası tarafından onaylandı ve 4 liradan satılan 100 gram simit de 5 lira oldu. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren başlayacak.

EKMEK 4, SİMİT 5 LİRA
Un fiyatlarına gelen artış ve devlet desteğinin fırıncıların beklentisinin altında kalması nedeniyle Fırıncılar Odası ekmek zammı kararı aldı. Oda tarafından alınan karar geçtiğimiz hafta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylandı. Onayın ardından Fırıncılar Odası zamlı satışın 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacağını açıkladı. Açıklamanın ardından bugün itibariyle 200 gram ekmek 4 lira ve 100 gram simit 5 liradan satılacak.
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