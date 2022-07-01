Ekmek ve simit bugün zamlı

ZAMLI ALACAĞIZ

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından haziran ayı içinde yapılan çalışma ile ekmeğe zam yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanan zam ile birlikte 3 liradan satılan 200 gram ekmek 4 lira oldu. Aynı zamanda simit üreticileri tarafından talep edilen zam da Fırıncılar Odası tarafından onaylandı ve 4 liradan satılan 100 gram simit de 5 lira oldu. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren başlayacak.





EKMEK 4, SİMİT 5 LİRA