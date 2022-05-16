“Elektrikli Araç Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı” Müracaatları Başladı

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte büyük bir ihtiyaç haline gelecek olan ‘’Hızlı Şarj İstasyonları’’ T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hibe Programı ile çözüme kavuşacak.

Çağrı çerçevesinde, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulumuna yönelik tüzel kişilerce yapılacak müracaatların destekleneceği duyuruldu. Elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için kritik bir adım olan Hibe Programı ile TOGG’da teknik destek sağlanmış olacak. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Teknolojik Ürün Yatırım Destek” programı çerçevesinde 15 Nisan 2022 tarihi itibariyle devreye alınan “Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Program’ına 15 Haziran 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Türkiye’de 450 şarj ünitesiyle, geniş yayılıma sahip şirketlerden Voltrun’ın Genel Müdürü Berkay Somalı, gündemdeki teşvik konusuyla ilgili olarak “Hızlı şarj istasyonlarının yatırımları, gerek cihazların temini gerekse altyapılarının tesis edilmesi bakımından çok yüksek maliyetlerle gerçekleştirilebiliyor. Bu bağlamda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan hibe programı, şarj ağı işletmeciliği yapan şirketlerin, hızlı şarj istasyonlarını ülke geneline yaygınlaştırmalarını sağlayabilmeleri için çok önemli bir gelişme. Bu destek ile hızlı şarj istasyonlarına Türkiye’nin her bölgesinde erişim kolaylaşırken, elektrikli araçların yaygınlaşması ve ülke çapında seyahat etmenin önünde duran en büyük engel de ortadan kaldırılmış olacak.” dedi.









Program kapsamında Türkiye genelinde toplam 1.560 adet hızlı şarj istasyonu desteklenecek.

Türkiye genelinde kurulacak şarj ünitesi sayısını belirleyen bakanlık, firmalara %75’e kadar yatırım desteği sağlayacak. Hibe programından yararlanmanın ilk şartı, kurulacak şarj ünitelerinin en az 90 kW DC şarj kapasitesine sahip olması. İkiden fazla şarj soketi bulunan ünitelerde soket başına minimum şarj hızının ise 45 kW olması gerekiyor. Bu durumda bir şarj ünitesi için 250 bin lirayı aşmamak üzere toplam yatırımın %60’ına hibe alınabilecek. Şarj ünitesinin kapasitesi 120 kW ve üstüne çıktığında ise 250 bin liralık ünite başı azamî hibe miktarına %20 ek destek sağlanacak.

Hibe programı kapsamında kurulacak ünitelerin en az %25’inin yerli malı belgesine sahip olması halinde ekstra %20 hibe desteği daha elde edilecek. Böylece yerli üretim şarj istasyonlarının satışı da desteklenmiş olacak.

Program kapsamında hızlı şarj istasyonlarının kurulumu için gerekli dağıtım trafosu yatırımının 30 bin TL’yi aşmaması suretiyle %30’una hibe verilecek. Bunun dışında Şarj istasyonu yatırımcısı, hibe desteği aldığı şarj ünitelerini 15 Nisan 2023’e kadar tamamlayıp faaliyete geçirmek zorunda. Bu tarihe kadar tamamlanmayan her bir ünite için hak kazanılan hibe tutarından 100’er bin lira kesinti yapılacak.