Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu

2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bin 100 liralık ikramiyelerin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.





KİM NE ZAMAN ALACAK?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, emekli sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler. SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;





17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022





22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.





Emekli sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;





1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,





2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.





BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 2022



