GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu

Emekli bayram ikramiyelerinin 2-7 Temmuz’da hesaplara yatacağı açıklandı.

Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu

30 Haziran 2022 Perşembe 11:39

 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bin 100 liralık ikramiyelerin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

KİM NE ZAMAN ALACAK?
SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, emekli sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler. SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.

BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 2022

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hız sınırı uygulaması yarın başlıyor Hız sınırı uygulaması yarın başlıyor
Özel öğrencilere Galatasaraylı Kerem'den ziyaret Özel öğrencilere Galatasaraylı Kerem'den ziyaret
Büyükşehir’in yaz spor okulları açıldı Büyükşehir’in yaz spor okulları açıldı
Vali Yavuz: “Kocaeli’de 6 ayda 346 kişi tutuklandı” Vali Yavuz: “Kocaeli’de 6 ayda 346 kişi tutuklandı”
Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği onlara emanet Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği...
Bakan Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi Bakan Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Hız sınırı uygulaması yarın başlıyor
Yarından itibaren başlayacak yeni uygulama ile hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda...

Haberi Oku