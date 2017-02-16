EMEKLİ PROMOSYONU ARTACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu , A Haber'de Murat Akgün'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Müezzinoğlu açıklamasında, emekli promosyonları ile şu bilgileri verdi: 16 bankaya PTT de ilave oldu. Emeklilerimizin yüzde 10'u PTT kanalıyla maaş alıyor. Birçok banka bu protokole imza attı. Emeklilerimize farklı önerilerde bulunan bankalar olacak. Bankaların farklı bonuslar üzerinde çalıştığını duyduk. Bundan sonrası onlara ait. Rekabete açık bir konu. Bizim belirlediğimiz rakamların üzerine hangi bonusları eklerlerse biz mutlu oluruz. Biz taban olarak başardık. Rekabet için üzerine ne getirirlerse emeklilerimize hayırlı olsun. Mart Nisan Mayıs ayında bu promosyon ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu A Haber'de açıkladı. Büyükanne maaşına rekor başvuru yaşandı. Şu ana kadar 65 bin kişi başvurdu.

Bakan Müezzinoğlu konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

Şu ana kadar 65 bine yaklaşan bir başvuru yaşandı. 19 bin 100 kişi de belirlediğimiz kriterlere uygun olan kişi sayısı var. Belirlediğimiz kriterler konusunda başvuru içinde elemeler yapılacak. Bu akşam itibariyle müracatlar dondurulacak. Pazartesi itibariyle listeler şekillendirilecek. Türkiye genelinde bir hükümet politikasına çevirip çeviremeyeceğimizi belirleyecek. 1 Mart itibariyle büyükanneleri torunlarıyla buluşturacağız.

KONTENJAN ARTAR MI?



İşveren veya sendikalar biz şu kadar aileye talibiz derlerse yüzde 50'sini biz üsteleneceğiz. 1000 aile yaklaşık 6 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Rakamın 10 binin üzerine çıkmasını arzu etmiyoruz ki pilot uygulamasının değerlendirmesini sağlıklı yapalım. Bu proje dünyaya marka olabilecek bir proje. Bunun en sağlıklı şekilde yürümesi lazım.

Bakan Müezzinoğlu A Haber'e emeklilere ödenecek promosyonlarla ilgili çok merak edilen, "Bankalar bu promosyonları artırabilir mi?" sorusunu da cevapladı.

Bakan Müezzinoğlu'nun konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

EMEKLİYE PROMOSYON! BÜTÜN BANKALAR AYNI RAKAMI MI ÖDEYECEK?



16 bankaya PTT de ilave oldu. Emeklilerimizin yüzde 10'u PTT kanalıyla maaş alıyor. Birçok banka bu protokole imza attı. Emeklilerimize farklı önerilerde bulunan bankalar olacak. Bankaların farklı bonuslar üzerinde çalıştığını duyduk. Bundan sonrası onlara ait. Rekabete açık bir konu. Bizim belirlediğimiz rakamların üzerine hangi bonusları eklerlerse biz mutlu oluruz. Biz taban olarak başardık. Rekabet için üzerine ne getirirlerse emeklilerimize hayırlı olsun. Mart Nisan Mayıs ayında bu promosyon ödenecek.