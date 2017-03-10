Emekliler Derneği Unutmadı !

Gebze Yamanlar Düğün salonunda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Türkiye Emekliler Derneği Gebze Şube Başkanı Ali Tunç, günün anlam ve önemini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk’ün, yaşamın her alanında görev alan kadınlara 1927 yılında seçme ve seçilme hakkını tanıdığını söyleyen Tunç, bugün gelinen süreçte ülkede kadına karşı uygulanan haksızlıkların devam ettiğini, kadınların hemcinslerine yapılan haksızlıklar karşısında tepkisini göstermesi gerektiğini vurguladı. Başkan Ali Tunç, dernek yönetimi olarak üyelere yönelik bu tür etkinliklerin bundan sonrada devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe katılan kadınlara karanfil hediye edilirken, geceye katılan sanatçılar müzik ziyafeti sundu. Kadınlar müzik eşliğinde doyasıya oynayıp eğlenirken, dernek yöneticilerine teşekkür ettiler.