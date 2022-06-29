“En fazla ihracat yapan ikinci il Kocaeli”

“138 FİRMA KAYIT YAPTIRDI 37 FİRMA KAYIT SİLDİ”

Bu kapsamda Co-Matching’e (ko meçhinge) davet etmek ve ülkelerinde duyurulması amacıyla hedef ülkelerin başkonsoloslukları ve ticari ataşelerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Odalar tarafından hazırlanan ve onaylanan sanayi kapasite raporları referans alınarak hazırlanan Sanayinin Liderleri Programı’nda da ilimiz İstanbul ve İzmir’in ardından 3. sırada yer almıştır. Kocaeli Ticaret Odası olarak, bu kıymetli listeye emek ve sermayeleriyle isimlerini yazdırmış, Şehrimizin yüksek ihracat artışına katkı sağlayan firmalarımızı ve çalışanlarını ayrı ayrı teşekkür ediyor, 125 yıllık kurumsal tecrübemizle her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Odamız aracılığıyla 2022 yılı Mayıs ayında 138 firma kayıt işlemi yapılırken, 37 firma ya da kuruluşun ise kayıt silme işleminin gerçekleştirildiğini görüyoruz.





“MOTO-KURYE SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

Meclis Üyesi Eray Bodur, “Asgari ücrette ara beklentisi var. Çalışanlarımızın refah seviyesini arttıracak bu çalışmadan memnuniyet duyuyoruz. Ancak bunu işverenle ile birlikte planlamalı. İşveren üzerindeki yük azalırsa satın alma gücünü arttırabiliriz. Hammadde ki KDV’nin yüzde 1’e düşmesini olumlu karşılıyoruz ama yüzde 8 ile ürünlerimiz çıkarmamız bizim kaybımıza neden oluyor. Pandemi döneminde özellikle moto-kurye servisleri çok yaygınlaştı. Ama trafik içerisinde sürekli moto-kurye kazaları görüyorum. Biraz dikkatsizlikten biraz da alışkın olmamaktan görüyorum. Yemek şirketlerinin belirli sürelerde ürün yetiştirme hızı da bu kazaları tetikliyor. İş yerinde kurye çalıştıran iş yerlerimiz ile iletişime geçerek bu sorunların önüne geçeceğiz” dedi.











KOTO’DA BAYRAMLAŞMA İKİNCİ GÜN OLACAK