“En fazla ihracat yapan ikinci il Kocaeli”

Kocaeli Ticaret Odası haziran ayı meclis toplantısı, Burhan Kasım Meclis Salonu’nda Meclis Başkanı Akın Doğan başkanlığında gerçekleştirildi. KOTO Başkan Vekili Hüseyin Gezer ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıya KOTO Başkanı Necmi Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası nedeniyle Ankara’da olduğu için katılamadı.
“OKULUMUZ BUGÜNE KADAR 294 MEZUN VERDİ”
Mecliste konuşmasının başında İzmit’in kurtuluşunu kutlayan KOTO Başkan Vekili Hüseyin Gezer, konuşmasının devamında şu cümleleri kullandı. Gezer, “Geçtiğimiz Cuma günü delegelerimiz ile TOBB’un 70. Yıl etkinliklerine katılım sağladık. Yoğun temposundan vakit ayırıp katılım sağlayan tüm delegelerimize teşekkür ederim. 31.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alınan 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte, menkul- gayrimenkul sitelerine, satış ve kiralama bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı’na aylık olarak bildirilmesi zorunluluğu getirildi. TOBB 100 Programı başvuruları başladı. Firmalarımızın başvurularını en geç 30 Temmuz tarihine kadar yapması gerekmektedir. Nitelikli ara eleman eğitiminde ve yükseköğretime yerleştirmede ülkemizin örnek gösterilen okulları arasında yer alan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Okulumuz, bugüne kadar 294 öğrencisini başarıyla mezun etti. Bu dönemde ise Endüstriyel Otomasyon alanından 62 öğrenci ve Makine Teknolojileri alanından 66 öğrenci olmak üzere toplam 128 öğrencimiz mezun oldu.
“EN FAZLA İHRACAT YAPAN İKİNCİ İL KOCAELİ”
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Odamıza kayıtlı imalat sektöründe faaliyet gösteren ve başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ihracat gerçekleştiren ve/veya gerçekleştirme potansiyeli olan KOBİ’lerin Yeşil Dönüşüm konusunda danışmanlık faaliyetlerini içeren ‘Kocaeli'de Firmaların Üretim Yapısı Tespiti ve İhracatta Yeşil Mutabakat Süreçlerine Uyum Sağlanması’ projemiz destek almaya hak kazandı. Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre İlimizin Mayıs ayı ihracat rakamı 2 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşerek en fazla ihracat yapan iller arasında İstanbul’dan sonra 2. sırada yer almaktayız. İthalatımız ise 6 milyar 104 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılından bu yana üyelerimizi dünya pazarlarına açmak ve onları global ölçekteki partnerleriyle buluşturmak ve ihracatlarını arttırmak amacıyla Co-Matching (ko meçhing) İkili İş Görüşmeleri Etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl 25 Ağustos tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştireceğimiz etkinliğimizin hazırlık çalışmalarına hızla başladık.
“138 FİRMA KAYIT YAPTIRDI 37 FİRMA KAYIT SİLDİ”
Bu kapsamda Co-Matching’e (ko meçhinge) davet etmek ve ülkelerinde duyurulması amacıyla hedef ülkelerin başkonsoloslukları ve ticari ataşelerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Odalar tarafından hazırlanan ve onaylanan sanayi kapasite raporları referans alınarak hazırlanan Sanayinin Liderleri Programı’nda da ilimiz İstanbul ve İzmir’in ardından 3. sırada yer almıştır. Kocaeli Ticaret Odası olarak, bu kıymetli listeye emek ve sermayeleriyle isimlerini yazdırmış, Şehrimizin yüksek ihracat artışına katkı sağlayan firmalarımızı ve çalışanlarını ayrı ayrı teşekkür ediyor, 125 yıllık kurumsal tecrübemizle her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Odamız aracılığıyla 2022 yılı Mayıs ayında 138 firma kayıt işlemi yapılırken, 37 firma ya da kuruluşun ise kayıt silme işleminin gerçekleştirildiğini görüyoruz.
“MOTO-KURYE SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”
Meclis Üyesi Eray Bodur, “Asgari ücrette ara beklentisi var. Çalışanlarımızın refah seviyesini arttıracak bu çalışmadan memnuniyet duyuyoruz. Ancak bunu işverenle ile birlikte planlamalı. İşveren üzerindeki yük azalırsa satın alma gücünü arttırabiliriz. Hammadde ki KDV’nin yüzde 1’e düşmesini olumlu karşılıyoruz ama yüzde 8 ile ürünlerimiz çıkarmamız bizim kaybımıza neden oluyor. Pandemi döneminde özellikle moto-kurye servisleri çok yaygınlaştı. Ama trafik içerisinde sürekli moto-kurye kazaları görüyorum. Biraz dikkatsizlikten biraz da alışkın olmamaktan görüyorum. Yemek şirketlerinin belirli sürelerde ürün yetiştirme hızı da bu kazaları tetikliyor. İş yerinde kurye çalıştıran iş yerlerimiz ile iletişime geçerek bu sorunların önüne geçeceğiz” dedi.
KOTO’DA BAYRAMLAŞMA İKİNCİ GÜN OLACAK
Son olarak konuşan Meclis Üyesi Adnan Sancak, “Kurban Bayramı’nda vatandaşlar etlerini izinli yerlerde çektirsinler. Kullanılan cihazların ve personelin hijyeni önemli” dedi. Ardından son olarak söz alan Meclis Üyesi Yaşar Can ise, “Mart ayında şeker ile konuşma yapmıştım. Devletimiz 400 bin tona kadar şeker ihracatını serbest bıraktı. Firmalarımızın c şeker ithalatı belgesi varsa onların önceliği vardır. Bize başvurmaları gerekiyor” dedi. Öte yandan KOTO Kurban Bayramı bayramlaşma programı bayramın ikinci gün 13:00 ile 13:30 arasında KOTO’da yapılacak.