En iyi turizm filmi ödülü Kocaeli’ye

48 ülkeden 370 turizm temalı filmin yarıştığı Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde “Show Me Türkiye Kocaeli” isimli Kocaeli turizm tanıtım filmi şehir kategorisinde en iyi film ödülünü kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan film, kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra turizm potansiyelini de gözler önüne seriyor.

EN İYİ TURİZM FİLMİ ÖDÜLÜ KOCAELİ’YE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan film, 48 ülkeden 370 filmin yarıştığı Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde şehir kategorisinde en iyi film ödülünü kazandı. Kocaeli'nin doğa harikası güzelliklerinin, Karadeniz sahillerinin, kanyonlarının, yaylalarının, gastronomi değerlerinin yer aldığı eşsiz güzellikteki turizm filminin çekimleri ünlü sinematograf Halil Bekar ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. 4 mevsim çekimlerin gerçekleştirildiği filmle yıllardır sanayi şehri olarak algılanan Kocaeli, doğa turizmi potansiyeli ve kültürel değerler bakımından da zengin bir şehir olduğunu ulusal ve uluslararası ölçekte tekrar duyurmuş oldu.





KOCAELİ MARKALAŞMA STRATEJİSİ ANLATILDI

Festival kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Tanıtım Stratejileri Konferansına, Büyükşehir öncülüğünde şehrin tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlanan 'Turizm Master Planı ve Markalama Stratejisi' çalışması iyi uygulama örneği olarak anlatıldı. Konferansa Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Zbigniew Zmudzki, UNESCO İtalya Temcilcisi Maurizio Aronica, yapımcı ve yönetmen Ginestra Marcucci, film yapımcısı Carlos Sargedas, Turizmci Hüseyin Baraner, yapımcı ve yönetmen Nicolas Bori, Festival Başkanı Can Saraçoğlu ile Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz katıldı.





KOCAELİ’NİN DEĞERLERİ ULUSLARARASI BEĞENİ ALDI