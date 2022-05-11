banner759
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘’En kıymetli vazife annelik’’

Bekir Develi ve Merve Gülcemal’in konuk olduğu Ailem Kocaeli Buluşmaları Anneler Günü Özel söyleşisi Körfez ilçesinde gerçekleştirildi

‘'En kıymetli vazife annelik''

11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:36

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği Ailem Kocaeli Buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi. Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşen söyleşinin konusu ‘En Kıymetli Vazife Annelik’ oldu. Yaklaşık 3 saat süren söyleşiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt katıldı. Program, Ailem Kocaeli Eğitim Merkezi bağlama atölyesi öğrencilerinin konseri ile başladı. Bağlama atölyesinden 9 öğrenci yeteneklerini sergileyip, halk türkülerinden derlemeler seslendirdi.



ÇOCUKLARA YAKLAŞIMLARDAN BAHSEDİLDİ

Bekir Develi ve Merve Gülcemal’in anneler günü özelinde ‘En Kıymetli Vazife Annelik’ konusu ile gerçekleştirilen söyleşide kendimize bile ilgi çekici gelen bir mecrada çocuklarımızı korumaya çalıştığımızı aktaran Bekir Develi, ‘’Anneler çocuklara yemek yedirmek için bile internet ortamındaki videoları izletiyor. O zaman da youtuber’ların söyledikleri bizim söylediklerimizden daha değerli oluyor’’ dedi.






‘‘EĞİTİM ANNE KARNINDA BAŞLIYOR’’

Programda söyleşi yapan eğitimci çocuk kitabı yazarı Merve Gülcemal ise ‘‘Eğitim anne karnında başlıyor. Anne karnındaki bebek, anne ne dinliyorsa çocuk da ondan etkileniyor. Anne baba kavga ediyor, bebek kendisini büzüyor, annenin hissiyatıyla hisleniyor. Ebeveynler çocuklar doğmadan yatağını hazırlıyor, birçok hazırlık yapıyor. Doğmadan önce hazırladığınız yatakta bir ömür kullanacağı omurgaya faydanız olur evet ama bebek doğmadan önce anne karnındaki yatakta huzur ve güven içinde olması daha faydalı olacaktır’’ dedi. 



AİLEM KOCAELİ PROJESİ

Ailem Kocaeli projesi ile milli-manevi değerlerimiz doğrultusunda, toplumsal gelişimi, aile olma/aile kalabilme süreçlerini destekleyen, kadın, aile ve çocuk temelli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda bireylerin, fiziksel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı gelişimlerine destek olmak, toplumsal katılımı ve farkındalığı arttırmak amaçlı eğitim, seminer, söyleşi programları, “Ailem Kocaeli Buluşmaları” adı altında yapılmaya devam edecek.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Trafolar sanat eserine dönüştü Trafolar sanat eserine dönüştü
Gebze Gazetesi Canlı Yayınında Gebze Gazetesi Canlı Yayınında
Açık havada Mavi Boncuk keyfi Açık havada Mavi Boncuk keyfi
Kitap Fuarı için trafik düzenlemesi Kitap Fuarı için trafik düzenlemesi
KOTO ile KOÜ arasında ‘staj ve kariyer’ protokolü imzalandı KOTO ile KOÜ arasında ‘staj ve kariyer’ protokolü...
Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları başladı Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları başladı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Trafolar sanat eserine dönüştü
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kentin sanatsal değerine değer katan projelere imza atmaya...

Haberi Oku