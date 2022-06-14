Enderunlu Minikler Karnelerine Kavuştu

600 MİNİĞE KARNELER BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN
En önemli görevimiz, geleceğimizin teminatı olan siz değerli evlatlarımıza sahip çıkmak, onları geleceğe hazırlayacak eğitimlerine destek olmaktır. İşte bu kapsamda devreye aldığımız Enderun Anaokulu’nu başarıyla tamamlayan 600 evladımızın ilk mezuniyet sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Derslerini başarıyla tamamlayan evlatlarımızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından jonglör, maskot ve sihirbazlık gösterilerini ilgiyle izleyen Enderunlu minikler gönüllerince eğlendi. Başkan Büyükgöz, Enderunlu miniklerin karnelerini, hediyeler eşliğinde kendilerine verdi. Velilerle de bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, anaokulunun idareci ve öğretmenlerine de çalışmalarından ötürü teşekkür etti.