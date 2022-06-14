





Enderunlu minikler karnelerine kavuştu. Gebze Belediyesi’nin ‘gönül belediyeciliği’ kapsamında hayata geçirdiği Enderun Anaokulu’nda karne heyecanı yaşandı. Okul öncesi çağdaki Gebzeli miniklerin alanında uzman öğretmenler eşliğinde eğitim gördüğü Gebze Belediyesi Enderun Anaokulu’nda karne heyecanı yaşandı. Minik öğrencileri ve ailelerini, bu heyecanlı ve mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen karne töreninde kısa bir selamlama konuşması yaptı. Başkan Büyükgöz, “Karne şölenimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 3 tane torun sahibi bir dede olarak bugün burada yüzlerce torunumu karşımda görüyor ve onların bu sevincine şahitlik ediyorum.



600 MİNİĞE KARNELER BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN



En önemli görevimiz, geleceğimizin teminatı olan siz değerli evlatlarımıza sahip çıkmak, onları geleceğe hazırlayacak eğitimlerine destek olmaktır. İşte bu kapsamda devreye aldığımız Enderun Anaokulu’nu başarıyla tamamlayan 600 evladımızın ilk mezuniyet sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Derslerini başarıyla tamamlayan evlatlarımızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından jonglör, maskot ve sihirbazlık gösterilerini ilgiyle izleyen Enderunlu minikler gönüllerince eğlendi. Başkan Büyükgöz, Enderunlu miniklerin karnelerini, hediyeler eşliğinde kendilerine verdi. Velilerle de bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, anaokulunun idareci ve öğretmenlerine de çalışmalarından ötürü teşekkür etti.







