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Enflasyon Beklentisi Yüzde 57.92’ye Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92’ye çıktı.

Enflasyon Beklentisi Yüzde 57.92'ye Çıktı

25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:20

  Bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 46,44 idi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 17,57’ye çıktı.Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi mayıs döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası için enflasyon artışı beklentisi ise yüzde 33,28. Bir önceki ayın anket sonuçlarında TÜFE için yıl sonu beklentisi yüzde 46,44; 12 ay sonrası için ise yüzde 28,41 olarak açıklanmıştı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 17,68’den 19,54’e yükseldi.

DOLAR/TL’DE BEKLENTİLER YÜKSELİŞTE
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE 0,1 PUANLIK ARTIŞ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak açıklandı.GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre bir değişiklik göstermedi ve yüzde 4 seviyesinde kaldı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir.
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