Enflasyon Beklentisi Yüzde 57.92’ye Çıktı

Bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 46,44 idi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 17,57’ye çıktı.Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi mayıs döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası için enflasyon artışı beklentisi ise yüzde 33,28. Bir önceki ayın anket sonuçlarında TÜFE için yıl sonu beklentisi yüzde 46,44; 12 ay sonrası için ise yüzde 28,41 olarak açıklanmıştı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 17,68’den 19,54’e yükseldi.



DOLAR/TL’DE BEKLENTİLER YÜKSELİŞTE





Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.





BÜYÜME BEKLENTİSİNDE 0,1 PUANLIK ARTIŞ