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Engelliler Merkezi tam gaz devam ediyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçede yaşayan engelli vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Engelliler Merkezi Projesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Engelliler Merkezi tam gaz devam ediyor

03 Haziran 2022 Cuma 12:00

 Çayırova’da yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak Çayırova Belediyesi Engelliler Merkezi  projesi hızla ilerliyor. İlçede yoğun bir nüfusa sahip engelli vatandaşların sosyal hayata katılmalarına  imkan sunmak için tasarlanan projenin kaba inşaatı bitmek üzere. Son katın betonunun atıldığı binada tuğla örme ve çatı çalışmaları devam ediyor. Çayırova’da önemli bir ihtiyaç olan projenin bir an önce hizmete açılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yaklaşık  5 dönüm arazi üzerinde 3824 m2’si  kapalı 3 katlı yapılan Engelliler Merkezinde her şey ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı. Engellilerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak merkezde;  konferans salonu, atölyeler, oyun, veli eğitim, öğretmenler odası, spor salonu, duyu bütünleme odası, sesli kütüphane, özel oyun ve park alanı gibi birçok bölüm yer alacak.

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