Yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde 3824 m2’si kapalı 3 katlı yapılan Engelliler Merkezinde her şey ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı. Engellilerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak merkezde; konferans salonu, atölyeler, oyun, veli eğitim, öğretmenler odası, spor salonu, duyu bütünleme odası, sesli kütüphane, özel oyun ve park alanı gibi birçok bölüm yer alacak.
Engelliler Merkezi tam gaz devam ediyor
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçede yaşayan engelli vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Engelliler Merkezi Projesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde 3824 m2’si kapalı 3 katlı yapılan Engelliler Merkezinde her şey ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı. Engellilerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak merkezde; konferans salonu, atölyeler, oyun, veli eğitim, öğretmenler odası, spor salonu, duyu bütünleme odası, sesli kütüphane, özel oyun ve park alanı gibi birçok bölüm yer alacak.