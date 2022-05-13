Engellilere, engelsiz bahar festivali

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen Engelsiz Bahar Festivali, Sekapark Uçurtma Tepesinde yapıldı. Festivalde tüm engel gruplarını kapsayacak şekilde oyunlar, yarışmalar ve uçurtma uçuruldu. Festival sonunda Usta Çı’Rock konseri ile unutulmaz bir akşam yaşandı.

FESTİVALDE GÖKYÜZÜ RENKLENDİ

Engelsiz Bahar Festivaline Kocaeli’nin tüm ilçelerinden gelen engelli bireyler ve aileleri katılırken, özellikle çocuklar renkli ve eğlenceli bir gün geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın festivale katılarak, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Büyükakın, özel birey ve aileleri ile yakından ilgilenerek taleplerini dinledi. Birbirinden farklı aktivitelerin gerçekleştiği Engelsiz Bahar Festivalinde çocuklar uçurtma yapım atölyesine hayli ilgi gösterdi, uçurtmalarını eğitmenler eşliğinde yaptıktan sonra uçurarak gökyüzünü renklendirdi

OYUN VE YARIŞMALAR

Sekapark Uçurtma Tepesinde gerçekleşen Engelsiz Bahar Festivalinde şişme oyun grupları, müzik, ödüllü oyun ve yarışmalar, animatörler, palyaço ve tiplemeler, ikram çadırları, uçurma yapım atölyesi yer alırken, dondurma, patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı şekeri dağıtıldı. Festival boyunca her engel grubunu kapsayacak şekilde oyunlar oynandı. Kocaeli’de her ilçede konser veren Anadolu Rock müziğinin unutulmaz eserlerini seslendiren Usta Çı-Rock grubu üyelerince de hatıralara eklenen bir konseri ile festival sona erdi.

ÖZEL BİREYLERE HEDİYE

Engelli engelsiz herkesin ortak bir platformda bir araya gelmesi ile birlikte keyifli zaman geçirmesine vesile olan Engelsiz Bahar Festivalinde; kaşık ile pinpon topu taşıma, halat çekme, sandalye kapmaca, deve cüce, tekerleme, mikrofon sende karaoke ve çuval giyme yarışması, mendil kapmaca, uçurtma uçurma yarışı, dans yarışı düzenlendi. Çekişmeli geçen yarışmaların sonunda Figen Büyükakın tarafından özel bireylere hediyeler verildi.





