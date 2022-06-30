EPDK’dan elektrik zammı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığını duyurdu. EPDK’dan yapılan açıklamada, “Bugün yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır” denildi. EPDK görevli tedarik şirketlerinden elektrik alan müşteriler için ulusal enerji fiyat tarifesini üç aylık dönemler halinde belirliyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek dönemin tarifesi yarın açıklanacaktı.





ZAM BEKLENİYORDU