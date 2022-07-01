Erdoğan zam oranını açıkladı! Yeni asgari ücret belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam oranını açıkladı. Buna göre 2022'nin ikinci yarısında ödenecek aylık net asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret rakamlarını açıkladı. Yeni asgari ücret net 5 bin 500 TL oldu. Asgari ücret zam oranı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti. Böylece 4 bin 253 liralık asgari ücrete 1247 lira ara zam yapılmış oldu.





ERDOĞAN NE SÖYLEDİ?

Erdoğan, yeni asgari ücret basın toplantısında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:





“ Türkiye maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi kurduğu programı yürütmektedir. Yeni durumun en somut olumsuz durumunu kurdaki ve enflasyondaki olumsuzlukla yaşadık. Esasen enflasyon tüm dünyanın öncelikli sorunudur.





Bizim kendi alışkanlıklarımız nedeniyle ülkemizde enflasyon elbette farklı tezahür etmektedir. Ancak insanların hayatlarına etkisi aynıdır. Bu anlayışla, asıl dikkatimizi ve önceliğimiz kendi vatandaşlarımızın sorunlarına verdik.





Karadeniz’in kuzeyindeki savaşın başından beri tüm taraflarla diyaloğu, barışa katkı vermeyi hedefleyen bir ülke olduk. Tabii tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat artışlarını asla görmezden gelmedik.





Çalışanlarımız başta olmak üzere pek çok tedbiri gündeme aldık, almaya devam ediyoruz. Çarkların durmasına , istihdamın gerilmesine izin vermedik. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması bu çabalarımızı ürünüdür.”





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni asgari ücreti açıkladığı toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.





BAKAN BİLGİN: ÇALIŞANLARIMIZI KORUYACAK İLAVE MÜDAHALE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erdoğan’ın açıklamasından önce şunları söyledi:





“Asgari ücret komisyonu bugüne kadar yıllık olarak toplantılarını gerçekleştiriyordu. Bugün yaşadığımız küresel krizin Türkiye’ye yansımaları, ekonomideki dalgalanmalar, enflasyona etkisi, bütün bu sorunları size arz ettiğimiz zaman çalışanlarımızı koruyacak ilave bir müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda görüş bildirdiniz. Bunun üzerine asgari ücret komisyonu yeniden toplantıya davet etti ve çalışmalar yapıldı. Türk devleti, sosyal bir devlettir. Asgari ücretle çalışan emekçilerimizi koruyacak bir neticeye ulaştırıp size arz ettik.”





BÜTÜN İMKANLARI ZORLAYARAK…

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise “Ülkemiz için faydalı her kararın arkasında durduk. Aralık sonunda güzel bir rakam belirlendi fakat gelinen konjonktürde bu seneye özel yıl sonunu beklemeden toplandık. Bütün imkanlarımızı zorlayarak hem çalışanlarımızı hem işletmelerimizi hem istihdamı gözettik. Birbiriyle mücadele eden iki tarafın mücadelesi olarak bakmıyoruz. Çalışanlarımızın refahını ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğini gözetiyoruz” dedi.





Türk- İş Başkanı Ergün Atalay ise “Bundan 15 gün evvel cumhurbaşkanına yaptığımız ziyarette taleplerimizi ilettik. Sağ olun komisyonu topladınız. İnşallah bugün toplumu memnun edecek bir rakam olur da biz de toplum bu sıkıntılı süreçte rahat eder, biz de dua ederiz” değerlendirmesini yaptı.



