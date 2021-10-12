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Erkek'ler için yüzük çeşitleri

Erkek'ler için yüzük çeşitleri

Erkek'ler için yüzük çeşitleri

12 Ekim 2021 Salı 19:46

Eski zamanlardan günümüze kadar farklı amaçlarla kullanılan erkek yüzük günümüzde tasarımlarıyla artış göstermektedir. Söz, nişan, evlilik gibi amaçlar için çiftlerin birbirlerine verdikleri sözü temsil etmektedir. Ayrıca erkekler son zamanlarda aksesuar olarak da kullanmaya başlamışlardır. Altın, pırlanta, deri modelleriyle taşlı işlemeleriyle çeşitli tasarımlara sahip olan yüzükler, erkekleri daha karizmatik ve stil sahibi göstermektedir. Sade bir tarza sahip olanlar minimal taşlarla işlenenleri, klasik alyansları tercih ederler. Daha marjinal tarza sahip olanlar ise, yuvarlak, damla, zümrüt kesimli tasarımları veya özel taşlarla işlenmiş olanları tercih ederler. Bazen de tamamen kendilerine özel tasarımlar yaptırırlar.

Erkek Yüzük Fiyatları 

Günümüzde tasarımlarıyla artış gösteren erkek yüzüklerinin fiyatları işçiliğine göre değişmektedir. Kesim çeşidine, rengine, işlemesine ve işlendiği taşa göre fiyat biçilir. Genellikle beyaz, sarı ya da rose renkli altınlar tercih edilir. Günlük kullanıma uygun yüzüklerin fiyatları da üzerindeki işlemenin çeşidine göre değişir.  Her tarza uygun ve her bütçeye uygun erkek yüzük modelleri için https://www.lizaypirlanta.com/altin-alyans sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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