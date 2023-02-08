Eşi Ve Bebeğiyle Depremde Hayatını Kaybeden Şahin Gebze de Defnedildi





İrfan Şahin'in (33) cenazesi, ailesi tarafından Gebze Merkez Mezarlığı Morgu'ndan alınarak Arapçeşme Mahallesi 1046/2 Sokak'taki babaevi önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Sultan Orhan Mahallesi'ndeki İlyas Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze namazını Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan kıldırdı.Baba Ali Şahin ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.Törene, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.İrfan Şahin'in eşi Zeynep ile 1,5 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin cenazelerinin ise dün Kahramanmaraşta toprağa verildiği öğrenildi.



KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE ŞEHİT OLAN İRFAN ŞAHİNİN GEBZE İLYASBEY CAMİSİNDE KILINAN CENAZE NAMAZI www.gebzegazetesi.com da CANLI YAYINLANIYOR