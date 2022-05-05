Espiye Soğukpınar Beldesi Derneğinden İmza Kampanyası

Sayın Üyelerimiz,

Eti Bakır A.Ş. tarafından Beldemizde yapılması planladan Maden Ocağı Kapasite Artışı, Yer Altı Maden İşletmesi, Atık Depolama Tesisi projeleri ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmış olup Halkı Bilgilendirme Toplantısı 10 Mayıs 2022 olarak Bakanlıkça belirlenmiştir. Toplantıya katılımımızın daha uygun olacağı tarih olan Temmuz ayına erteletme çalışması ile ilgili hukuki yollara başvurulmuş olup sizlerde bu kararı alabilmemiz için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak internet üzerinden kampanyayı imzalayabilirsiniz. Aynı zamanda Derneğimizde de imza ile ilgili belgeler yarından itibaren sizlere sunulacaktır.





https://l24.im/sBN ÇED kararı metni >