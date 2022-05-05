Espiye Soğukpınar Beldesi Derneğinden İmza Kampanyası

Giresun Milletvekilleri ve Giresun Valisini Tarihi Göreve Davet Ediyor
Sopukpınar derneği ; Tarım ziraat ve hayvancılığı bitirecek milyonlarca m2 orman ve endemik ağaç türünü yok edecek su kaynaklarını kurutacak kızılkaya dağları ve Dikyol ormanlarındaki maden alanını genişletmek için 10 Mayıs da Soğukpınar beldesi Dikmen mahallesinde de yasa ve yönetmenliklere aykırı olarak bölge halkının tam olarak katılımı sağlanmadan yapılacak sözde Çevresel etki değerlendirme ÇED toplantısını durdurmak İçin imza kampanyası başlattılar
Kocaeli Gebze de Kurulu Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Derneğin den İmza kampanyası duyurusu
Sayın Üyelerimiz,
Eti Bakır A.Ş. tarafından Beldemizde yapılması planladan Maden Ocağı Kapasite Artışı, Yer Altı Maden İşletmesi, Atık Depolama Tesisi projeleri ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmış olup Halkı Bilgilendirme Toplantısı 10 Mayıs 2022 olarak Bakanlıkça belirlenmiştir. Toplantıya katılımımızın daha uygun olacağı tarih olan Temmuz ayına erteletme çalışması ile ilgili hukuki yollara başvurulmuş olup sizlerde bu kararı alabilmemiz için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak internet üzerinden kampanyayı imzalayabilirsiniz. Aynı zamanda Derneğimizde de imza ile ilgili belgeler yarından itibaren sizlere sunulacaktır.