Yabancı bir ülkede şirket kurmak için gerçekleştirilmesi gereken bazı prosedürler ve kurallar vardır. Estonya’da şirket kurmak, düşük verdiklerinden dolayı birçok kişi için çok avantajlı bir durum olarak görülür. Avrupa birliğine üye olan Estonya’da şirket kurulduğu zaman doğal olarak şirket, Avrupa Birliği şirketi olacaktır.

Estonya’da şirket kurmak için öncelikle vatandaşlık başvurusu yapılmalıdır. E- vatandaşlık başvurusu ile şirket kurmak, son yıllarda oldukça popüler olmuştur. Bu programın en büyük amacı, dünya çapında dijital olarak iş kurmak ve iş yapmak isteyen kişilere kolaylık sunmaktadır. Estonya’da şirket kurmak konusu ile ilgili Avrupa Birliği’nde geçerli bir şirket numaranızın bulunması gerekir. Ayrıca kişilerin açacağı banka hesabını da Avrupa’da geçerli bir IBAN numarasına sahip olmalıdır.

E- Resident Başvurusu ve Gerekli Belgeler

Resident başvuruları, online olarak Türkiye için hazırlanan sayfada gerçekleştirilir. Estonya’da şirket kurulumu için kişilerin, bazı evrakları ve belgeleri tamamlaması gerekir. Başvuru esnasında talep edilen belgeler şunlardır:

· Kimlik bilgileri

· Pasaport bilgileri

· İletişim bilgileri

· Ek bilgiler

· Başvuru nedenini belirtir belge

· Fotoğraf

Estonya’da şirket nasıl kurulur sorusu ile ilgili kişilerin, bu evrakları ve belgeleri resmiyete uygun hale getirmeleri gerekir. Estonya'da şirket kurmak için başvuru yapacak kişilerin, dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunur. Başvuru için belirlenen miktarda para ödenmesi gerekir. E-resident başvurusu kabul olan kişiler, mail yolu ile bilgilendirildikten sonra Estonya Konsolosluğu’na giderek şahsen başvuru yapması gerekir. Başvuruların incelenip onaylanması, yaklaşık bir 2 ay kadar sürebilir. Başvuru yapacak kişilerin bu süreyi de göz önünde bulundurmaları gerekir. Başvurusu onaylanan kişiler, pasaportları ile Estonya Konsolosluğu’na giderek hoş geldin paketini alırlar. Bu paket içerisinde çıkan PIN ile online olarak tüm resmi işlemler gerçekleştirilir.

Estonya Şirket Vergisi

Estonya'da şirket kurma konusunun yanı sıra kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de vergilendirme sistemidir. Estonya'da şirket kuran kişilerin ödemesi gereken vergi oranı, %20 kadardır. Ancak bu vergi, kişiler kar etmeye başladıktan sonra geçerlidir. Estonya'da şirket grup Avrupa Birliği’nde yer edinmek için şirket kurulabilir. Ancak Estonya’da da vergi hesaplamaları, Türkiye'den çok farklı değildir. Şirket başvurusunda bulunan kişilerin, bu durumu göz önünde bulundurarak şirket başvurusunda bulunmaları gerekir. Farklı bir ülkede şirket açmak isteyen kişilerin, ülkenin vergi sistemini hakkında bilgi sahibi olması önemli hususlardır. Aksi takdirde kişiler yüksek vergi cezaları ödemek zorunda kalabilirler.

Kaynak: https://globaltrust.com.tr/hizmet/estonyada-sirket-kurma/