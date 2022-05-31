Ev arkadaşlarının tartışması kanlı bitti

Olay, Adem Yavuz Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan S. Y. (22) ile ev arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ev arkadaşı eline aldığı bıçak ile S. Y.’yi yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan S. Y. kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise bir araca binerek olay yerinden kaçtı. S. Y.’nin çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.





SAĞLIK EKİBİ EVE CAMDAN GİRDİ



