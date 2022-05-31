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Ev arkadaşlarının tartışması kanlı bitti

Gebze'de bir şahıs, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak kayıplara karıştı. Durumu ağır olan yaralıya ulaşmak için sağlık ekipleri demir korkulukları aşarak camdan içeri girdi.

Ev arkadaşlarının tartışması kanlı bitti

31 Mayıs 2022 Salı 09:31

 Olay, Adem Yavuz Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan S. Y. (22) ile ev arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ev arkadaşı eline aldığı bıçak ile S. Y.’yi yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan S. Y. kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise bir araca binerek olay yerinden kaçtı. S. Y.’nin çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİBİ EVE CAMDAN GİRDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, S. Y.’nin yaralandığı adresin kapısının kapalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine vakit kaybetmemek için harekete geçen ekipler, dairenin camının demir korkuluklarını sökerek içeriye camdan girdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S. Y., daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, ev arkadaşını yaralayarak kayıplara karışan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.
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