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Evinde Silahla Başından Vurulmuş Halde Bulundu

( Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir şahıs, evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan şahıs, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Evinde Silahla Başından Vurulmuş Halde Bulundu

01 Mart 2023 Çarşamba 22:07

 
 
 
  ( Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir şahıs, evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan şahıs, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.   
 
  Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1574 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuryelik yaptığı öğrenilen Mehmet C., eşi ve çocuğunu rehabilitasyon merkezine bıraktıktan sonra evine döndü. Bir süre sonra Mehmet C.’nin evine gelen annesi, oğlunu başından silahla vurulmuş halde buldu. Bunun üzerine annesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ağır yaralı olarak ambulansa alınan Mehmet C., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahı Mehmet C.’nin vurulduğu yerde bulan polis ekiplerinin, şahsın intihar etmeye çalıştığı ihtimali üzerinde durdukları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
                               




İHA
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