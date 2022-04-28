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Fabrikada Silahlı Saldırı!

Dilovası'nda bir fabrikada silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından yaralandı

Fabrikada Silahlı Saldırı!

28 Nisan 2022 Perşembe 11:40

 Olay, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Cumhuriyet Mahallesi 620 Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın içinde Ayhan Ç. ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine şahıs, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Ayhan Ç.’ye ateş etti. Bacağından yaralanan Ayhan Ç., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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