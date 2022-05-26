Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem: Kiracı şikayet hattı ve kara liste

Kiracıları mağdur eden fahiş kira zamlarına karşı yeni adımlar atılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Kiracı Şikayet Hattı mekanizması gündemde. Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları konusunda bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Şikâyet mekanizması ilerleyen zamanda e-Devlet Sistemi'ne de taşınacak.

Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışma kapsamında Kiracı Şikâyet Hattı'nın kurulması üzerinde de görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Önceki gün konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili bürokratların katılımıyla 2 saatlik zirve gerçekleştirildi.





KİRACI ŞİKAYET HATTI

Zirvede birçok konu ele alınırken, sorunun tespiti ve denetimi noktasında Kiracı Şikâyet Hattı'nın devreye alınabileceği üzerinde de duruldu. Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları konusunda bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Eğer ev sahibinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na kira geliri beyannamesinde bulunmadığı tespit edilirse, geriye dönük vergi tahsil edilecek.





KARA LİSTE

Şikâyet mekanizması ilerleyen zamanda e-Devlet Sistemi'ne taşınacak. Kurulması planlanan hat sadece kiracılara ev sahibiyle yaşadığı kira sorunu noktasında bilgilendirmede bulunacak. Kiracıların, "Kombim bozuldu, ev sahibim mi ben mi yaptırmalıyım?", "Ev sahibim oğlunun oturacağını gerekçe göstererek beni evden çıkarmak istiyor, ne yapmalıyım?" gibi soruların muhatabı bu hat olmayacak. Yapılan ihbarlar neticesinde yapılacak denetimlerde kiracısını kanuna aykırı şekilde mağdur ettiği tespit edilenler devletin "kara listesi"ne girecek.





UZMANLAR BİLGİLENDİRECEK

Kiracılar, oturdukları eve en fazla ne kadar zam yapılabileceğini, kiraya istenilen zammı yapmazsa evden çıkmak zorunda kalıp kalmayacağını, yüksek kira talebine karşı ne yapabileceği konusunda buradan bilgi alacak. Benzer bir şikayet mekanizmasının e-devlet üzerinden de hayata geçmesi hedefleniyor.





'DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR'