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Farklı Kültürler GTÜ'de

GTÜ’ de öğrenim gören yabancı öğrenciler, geleneksel kıyafetlerini, ülke müziklerini ve danslarını kültür panayırında Türk öğrencilere tanıttı.

Farklı Kültürler GTÜ'de

13 Mart 2017 Pazartesi 10:07

                                 

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) kampüsünde “Global Village” kültür panayırı etkinliği renkli görüntüler oluşturdu. 15 farklı ülkeden katılım gerçekleştiren yabancı öğrenciler stantlar açıp kendi ülkelerini Türk öğrencilere tanıttı. Danslara ve müziklere büyük ilgi gösteren Türk öğrenciler, yabancı öğrencilerin yöresel yemeklerini, geleneksel kıyafetlerini, ülke müziklerini ve danslarını yakından tanıma fırsatı buldular. Dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olan AIESEC’ ın yürüttüğü “Lift Up Your Future”  projesine partnerlik eden GTÜ Sosyal Yaşam ve Medya Topluluğu tarafından organize edilen panayıra GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ de katılarak öğrencilerle yakından ilgilendi. Kültürlerini özel şovlarla tanıtan yabancı öğrencilerle uzun uzun sohbet eden Görgün, panayırın açılışında GTÜ’ de farklı kültürlere sahip öğrencilerin bir arada yaşamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORLAR

Yabancı öğrencilerin, Türkleri çok sevdiklerini ve Türk insanının özellikle yardımsever, misafirperver yönlerini çok beğendiklerini söyleyen GTÜ Sosyal Yaşam ve Medya Topluluğu Başkanı Altan Behiç Temiz ise, “ GTÜ gençleri olarak bu etkinlikle beraber dünya barışına elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeğini esirgemeyen Gebze Teknik Üniversitesi yönetimine ve personeline teşekkürü borç bilirim.” dedi. Hindistan, Pakistan, Tunus, Cezayir, Brezilya, Çin, Bahreyn, Mısır ve Uganda gibi ülkelerden gelen yabancı öğrenciler proje dahilinde her hafta Pazartesi ve Cuma günleri üniversite kampüsünde ülkelerini anlatan İngilizce sunumlar ve workshoplar gerçekleştiriyor. Proje ile GTÜ hazırlık öğrencilerine hitap eden sunumlarda, GTÜ öğrencilerinin İngilizcelerinin birebir konuşmalarla geliştirilmesi de hedefleniyor. 

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