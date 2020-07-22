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Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gişelerin beton bariyerine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü uzman onbaşı hayatını kaybetti.

Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:55

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Uçar (23) idaresindeki 34 BIM 576 plakalı otomobil, Dilovası ilçesi Mermerciler OSB Gişeleri'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. 

Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Uçar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Ağır yaralanan Uçar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü.

Uçar'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sancaktepe İlçe Jandarma Komutanlığında jandarma uzman onbaşı olarak görev yaptığı ve memleketinin Düzce olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. 



AA
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