Festivale Pinhani konseri ile muhteşem final
Çayırova Belediyesi’nin 19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 2. Gençlik ve Spor Festivali muhteşem bir kapanış programı ile sona erdi.
SİZ İSTEYİN YETER
Konser alanını dolduran seyircilere, “Eğleniyor muyuz “diye seslenen Başkan Çiftçi, evet cevabını aldı. Başkan Çiftçi konuşmasında,” Bu daha bir başlangıç. Yaz boyunca birçok etkinliklerimiz, festival ve konserlerimiz devam edecek. Biz sizlerin, yani gençlerimizin emrindeyiz. Siz isteyin yeter’’ dedi. Çiftçi, konuşmasının ardından Pinhani grubuna çiçek takdim etti.
PİNHANİ SAHNEYİ SALLADI
Türkiye’nin en sevilen müzik gruplarından Pinhani, yaptığı sahne şov ve en sevilen şarkılarıyla Çayırova’da müzik fırtınası oluşturdu. Pinhani’nin sahneye çıkışıyla alkış ve çığlıklar konser coşkusunu doruklara çıkarttı. Pinhani grubunun solisti, Çayırova’da böyle coşkulu bir kalabalığın karşısında olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti. Çayırova’nın emekçi şehri olduğunu söyleyen Pinhani, “Biz de emekçi bir grubuz sizlerle birlikte olmak çok güzel” dedi.
KONSERE BİNLERCE KİŞİ KATILDI
Çayırova’ya ilk kez gelen Pinhani grubu binlerce seyirciye konser verdi. İlçe halkının yanı sıra komşu ilçe ve çevre şehirlerden konser için gelenler oldu. Telefon ışıkları ile oluşan muhteşem atmosfer ve hep bir ağızdan söylenen şarkılar, konsere gelenlere unutulmayacak an yaşattı.