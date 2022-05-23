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Festivale Pinhani konseri ile muhteşem final

Çayırova Belediyesi’nin 19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 2. Gençlik ve Spor Festivali muhteşem bir kapanış programı ile sona erdi.

Festivale Pinhani konseri ile muhteşem final

23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:07

 Spor etkinlikleri, müzik ve yarışmaların gün boyu devam ettiği festivalin son günü sahne alan sanatçı Pinhani binlerce hayranı ile buluştu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi festivalin kapanışına katıldı. Coşkulu kalabalığa seslenen Çiftçi, etkinlik ve konserlerin devam edeceği müjdesini verdi.


SİZ İSTEYİN YETER
Konser alanını dolduran seyircilere, “Eğleniyor muyuz “diye seslenen Başkan Çiftçi, evet cevabını aldı. Başkan Çiftçi konuşmasında,” Bu daha bir başlangıç. Yaz boyunca birçok etkinliklerimiz, festival ve konserlerimiz  devam edecek. Biz sizlerin, yani gençlerimizin emrindeyiz. Siz isteyin yeter’’ dedi. Çiftçi, konuşmasının ardından Pinhani grubuna çiçek takdim etti.

PİNHANİ SAHNEYİ SALLADI
Türkiye’nin en sevilen müzik gruplarından Pinhani, yaptığı sahne şov ve en sevilen şarkılarıyla Çayırova’da müzik fırtınası oluşturdu. Pinhani’nin sahneye çıkışıyla alkış ve çığlıklar konser coşkusunu doruklara çıkarttı. Pinhani grubunun solisti, Çayırova’da böyle coşkulu bir kalabalığın karşısında olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti. Çayırova’nın emekçi şehri olduğunu söyleyen Pinhani, “Biz de emekçi bir grubuz sizlerle birlikte olmak çok güzel” dedi.



KONSERE BİNLERCE KİŞİ KATILDI
Çayırova’ya ilk kez gelen Pinhani grubu binlerce seyirciye konser verdi. İlçe halkının yanı sıra komşu ilçe ve çevre şehirlerden konser için gelenler oldu. Telefon ışıkları ile oluşan muhteşem atmosfer ve hep bir ağızdan söylenen şarkılar, konsere gelenlere unutulmayacak an yaşattı.
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