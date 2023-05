Fetih Kutlamaları Gebze’den Başlamalı!

Gebze gazetesi ve gazete Gebze de 31 Mayıs 2023 de yayınlanan makalemiz



https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/fetih-kutlamalari-gebzeden-baslamali.html





Pazartesi günü İstanbul’un fethinin 570.Yıl Dönümüydü. İstanbul’un fethi yağışlı havaya rağmen, 570 yıl sonra aynı heyecanla bir kez daha kutlandı. Biz Devri Alem Belgesel programı olarak yıllardan beri bir çağrı yapıyoruz ve bugün bu çağrımızı yineliyoruz. İstanbul’un fethi kutlamaları, fetihte önemli rol oynayan Gebze’den başlamalı. İstanbul’un fethi, 3 Mayıs 1481’de hayatını kaybeden Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği Gebze’de düzenlenecek törenlerle başlamalı. Bu konudaki çağrımızı bir kez daha devlet büyüklerimize iletiyoruz. Çünkü Gebze sıradan bir yer değil. İstanbul’un hemen yanı başındaki Gebze, Peygamber Efendimizin hadisine mazhar olan İstanbul Fatihi Sultan 2.Mehmet’in vefat ettiği yerdir.

Her şehrin marka değeri vardır. Birçok şehir küçücük değerlerini, Uluslararası bir marka haline getiriyor. Gebze bölgesi sanayi ile anılmasına rağmen tarih, kültür, tarım ve turizm alanında birçok marka değeri var. Bu değerler, ortaya çıkarılabilseydi Gebze bugün dünyaca tanınan bir kültür turizmi merkezi haline gelebilirdi.



FATİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KURULMALI

Çok değil, kısa bir süre önce Fatih’in otağ Kurduğu Hünkâr Çayırı satışa çıkarılmış ve başta Gebze olmak üzere Kocaeli kamuoyunun tepkisiyle bu hatadan geri dönülmüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Hünkâr Çayırı’nı meclis kararıyla koruma altına alarak yeşil alan ilan etmiş ve bu tarihi mekânı kurtarmıştı. Şimdi bizlere düşen burada Fatih’e adına yakışır bir çalışma yapmak. GTÜ’nün projesi olan Uluslararası Fatih Araştırmaları Enstitüsü için harekete geçilmeli ve Gebze tarihe karşı vefa ödemelidir. Bu konuda ilgili ve yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Sadece Hünkâr Çayırı değil, hemen yanı başındaki Piyade Okulu da bu projeye dahil edilmelidir. İstanbul Büyükşehir belediyesine devredilen Tuzla Piyade Okulunun Hünkâr Çayırı’nın bir parçası olduğunu unutmayalım. Burası da rantçıların eline geçmeden, İstanbul kamuoyu ile ortak hareket etmeli, Piyade Okulu’nun da bir kısmını projeye dahil ederek Gebze’ye ve Fatih’e yakışır, Uluslararası Fatih Araştırmaları Enstitüsü’nü hayata geçirelim.

Gebze’nin en büyük kültür değeri Fatih Sultan Mehmet Otağı. Fatih’in Otağı ve Hünkâr Çayırı kültür tarihimiz açısından çok önemli. Burası Kültür turizmi açısından çok iyi işlenebilir. Buradan Gebze’deki tüm ilgili ve yetkililere, sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunmak istiyorum. Her yıl İstanbul’un fethi devlet töreniyle organize edilmektedir. İstanbul’un fethi Fatih’in vefat ettiği Hünkâr Çayırı ve Gebze bölgesinden başlatılması için kampanyalar organize edilmeli, imzalar toplanarak, tarihe büyük değer veren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a verilmelidir.

Fatih dünya çapında önemli bir lider. Hünkâr Çayırı’nda yapılaşmanın önü kesilmişken, Enstitü ile beraber Fatih Parkı ve Fatih Açık Hava Müzesi olarak tanzim edilmeli, Kültür Turizmi açısından bölge marka haline getirilmelidir.



FATİH’İN HÜNKAR ÇAYIRI’NDA VEFATI

Fatih Sultan Mehmet 30 yıllık saltanat süresi içinde tam yirmi beş seferi bizzat kendisi idare etti. 900.000 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 2.214.000 kilometrekareye çıkardı. Fatih Sultan Mehmet, Venedikliler tarafından tertiplenen tam on dört suikastten kurtuldu. Son suikastten ise kurtulamadı. Venedikliler, bu büyük hükümdarı, aslen bir Yahudi olan Maesto Jakopo isimli bir doktor vasıtasıyla zehirleterek öldürmeye muvaffak oldular. Tarihçi Babinger’e göre bu suikastçı doktor, Yakup Paşa unvanı ile sarayın doktorları arasında bulunuyordu. Tarihçilere göre Fatih Gebze Çayırova’da topladığı 300 bin kişilik ordu ile Kafkaslar üzerinden Rusya’ya veya Hindistan’daki Babür imparatorluğu ile anlaşıp İran’ı almaya gittiği söylenmekte. Bazı tarihçilere göre ise Fatih Mısır üzerinden önce İtalya’daki Papalığı alıp, Venedik’i aldıktan sonra Endülüs Müslümanlarını kurtarmak üzere İspanya’ya gittiği yazılıp söylenmekte.

1481 Mayıs’ının üçüncü günü yine bir sefere çıkmışken, Gebze’de ordugâhında Perşembe günü vefat etti. Papa, Büyük Hakan’ın ölümünde tam üç gün üç gece bütün kiliselerin çanlarını çaldırtarak sevinç ayinleri yaptırdı.

Fatih 49 sene bir ay beş gün yaşadı. İki imparatorluk, dört krallık ve on bir prenslik yıkan Fatih, milletimize yapmış olduğu büyük hizmetlerle, dünyanın en büyük hükümdarlarından birisi olduğunu ispat etmiştir. İstanbul gibi, cihanın bir incisi olan, bu muhteşem beldeyi milletimize kazandırmıştır.

………

Fatih’in Gençlere Rol Model Örnek Hayatı

Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

Gazete Gebze ve

www.gebzegazete.com

da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalelerimi sizlerle paylaşıyoruz



https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/.../fatih.../



http://www.gebzegazetesi.com/.../fatihin-genclere-rol...

https://www.gazetegebze.com.tr/.../fatihin-genclere-rol...



http://www.gebzegazete.com/.../fatihin-genclere-rol.../



http://www.gebzegazetesi.com/fatihin-genclere-rol-model...



29 Mayıs 2022 Fatih ve Fetih ruhu belgesel tadında İstanbul’un Fethi yıldönümünü Fatih’in 3 Mayıs 1481 yılında ebediyete göç ettiği Gebze Hünkâr Çayırı’nda da kutlanmalı. Hünkar Çayırı ile ilgili daha önce Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile Gebzeli olan İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun’a hitaben Gebze gazetesinde www.gebzegazetesi.com’da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan açık mektubumuz.



http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=36668





TeknoFest’in bir gün Gebze Hünkâr Çayırı’nda yapılması istek ve ümidi ile



İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı

www.iktav.com

kültür hizmeti olarak hazırladığımız Fatih’in gençlere rol model hayatı belgeselimiz ile sizleri Hünkâr Çayırı’nda baş başa bırakıyoruz.



https://m.youtube.com/watch?v=LiJHCzXLrh4





Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Fatih ve Gebze Hünkâr Çayırı Mektubu

Hünkâr Çayırı’nın Türkiye gündemine gelmesi ile ilgili yıllardan beri mücadele verip haber, yazı, TV programları, belgeseller çekip yayınlıyor, konferans ve seminerlere katılıyorum. Fatih’in Gebze Hünkâr Çayırı’nda vefat edişinin 540. yıldönümü ile ilgili ve Fatih’in gençlere rol model örnek hayatı ile ilgili hazırladığımız belgesel sinevizyonunu sizlerle paylaşıyorum.



https://www.youtube.com/watch?v=LiJHCzXLrh4





Geçtiğimiz yıl 3 Mayıs 2020’de bu köşede Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a hitaben yazdığım makaleyi bir kez daha sizlerle paylaşarak, Fatih’i vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4197&t=makale**







Sayın Erdoğan’a Fatih ve Gebze Hünkâr Çayırı Mektubu

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han, 3 Mayıs 1481 yılında Gebze’de vefat etmişti. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Gebze Belediyesi tarafından 3 Mayıs’ta Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat yıl dönümü ile ilgili uluslararası sempozyum ve paneller düzenlenmiş, Hünkâr Çayırı’nda toplu Cuma namazı kılınarak Fatih Sultan Mehmet Han vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anılmıştı. Bu yıl, malum koronavirüs salgını bu faaliyetlerin geniş çaplı olarak yapılmasını engellese de Gebze Belediyemiz, sağlık önlemleri ve sosyal mesafeye dikkat edilerek, Fatih Otağı’nda anma düzenleyerek şu mesajı yayınladı...



VEFATININ YILDÖNÜMÜNDE

"Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz." sözünün sahibi, çağ açıp çağ kapatan ve 3 Mayıs 1481’de, Gebze Hünkâr Çayırı’nda hayata gözlerini yuman İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve Cümle Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün 3 Mayıs 2020’de, Gebze Hünkâr Çayırı’nda sosyal medya ve canlı yayın formatında anma programı yapılacak...” bilgisinin verilmesine sevindik. Gazetemiz erken baskıya girdiği için yapılan anma töreni daha sonra yayınlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge ile yakından ilgilenerek, Fatih’in 3 Mayıs’ta vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı’nı millet bahçesi ilan edip, çok büyük bir hizmet yaparak buranın korunup gelecek kuşaklara emanet edilmesine vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, çağ açıp çağ kapatan, İstanbul’u fethederek peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti ve aziz hatırası olan ve 3 Mayıs 1481 yılında vefat ederek ebediyete yürüdüğü Hünkâr Çayırı ile ilgili Gebze kamuoyu olarak, yakın ilgi ve alakanızı sürdürmenizi bekliyoruz. Hünkâr Çayırı çevresinde, özellikle Fatih Anıtı ve 400 yıllık Hünkâr Çeşmesi’nin yanından ve birinci derece sit alanı olan bu bölgeden İstanbul sınırları içindeki Askeri Bölge Piyade Kışlası’ndan yol açılması bizleri endişeye sevk etmekte…Sayın Cumhurbaşkanım, Millet Bahçesi ilan ettiğiniz Gebze Hünkâr Çayırı’nda, belediye tarafından yapılması planlanan anıt ve müze ile ilgili yakın ilgi ve desteğinizi isteyerek, Hünkâr Çayırı’na yapılacak müze ve anıtın betonlaşmaya mahal vermeden Fatih’e yakışır bir kültür ve sanat eseri olmasını, yapılacak proje ile ilgili yarışma açılıp en iyi projenin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bölgeyi yakından tanıyan, Hünkâr Çayırı ve Fatih otağının son 38 yılının canlı şahidi olarak, Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı prestij projelerinden birisi olmasını istiyor, bölge ile ilgili bugüne kadar yaptığım araştırma ve çalışmalardan bir bölümünü yüksek bilgilerinize arz ediyorum. Selam ve saygılarımla…İsmail Kahraman Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni

www.devrialem.tv

www.gebzegazetesi.com

**



İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun Bey’in dikkatine

Sayın Başkanım, sizler eğitiminizi Gebze’de aldınız, Gebze’yi yakından tanıyıp biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet Han, 3 Mayıs 1481’de Gebze’de vefat etti. Vefat yıl dönümü ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir anma mesajı yayınlarsanız, bu önemli günün bilinip hatırlanmasına vesile olmanızı Gebzeliler adına istiyoruz. Hünkâr Çayırı üzerinde bugüne kadar birçok oyun oynanmaya çalışıldı. Hünkâr Çayırı ile bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın burayı Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi ilan ederek sahip çıkması büyük takdir ve sevinçle karşılandı. Fatih’in vefat yıl dönümü ile ilgili TRT ve Anadolu Ajansı’nda, 3 Mayıs’ta bir yayın olmaması gerçekten üzücü. Fatih’in hayatı, gençlerimize rol model olmalıdır. Sosyal sorumluluk ve Fatih’e vefa borcumuzu ödemek için 38 yıldan beri bölgede gazeteci ve belgeselcilik yapan biri olarak, tarafımdan hazırlanıp sunulan ve birçok TV kanalında yayınlanan Fatih ile ilgili birçok belgesel çekerek, tarihimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştım. Bir Gebzeli olarak, Gebze Hünkâr Çayırı ile yakından ilgilenmenizi Gebze kamuoyu adına bekliyor TRT ve Anadolu Ajansı’nın özel bir program yapmasını istiyoruz. Fatih’in gençlere rol model hayatını anlattığımız belgesel sinevizyonunu yüksek bilgilerinize arz eder, selam ve saygılarımı sunarım. Telif ücreti almadan ulusal ve bölgesel TV kanallarına gönderdiğimiz, Fatih Sultan Mehmet’in gençlere rol model hayatı belgesel sinevizyonu linkini sizlerle paylaşıyoruz.

https://youtu.be/sc8zQP8-OMs...

İsmail Kahraman Gazeteci ve Belgesel

http://xn--ynetmeniwww-rfb.gebzegazetesi.com/(Kaynak: Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com 3 Mayıs 2020)





……



HÜNKAR ÇAYIRI NE ZAMAN MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Hünkâr çayırının perişan hali vicdanları sızlatıyor. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Hünkâr Çayırı’na sahip çıkmasını istiyor.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze'de vefat ettiği. Hünkâr Çayırına Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın sahip çıkarak. Tarihi çayır içinde yer alan ve askeriyeden. TOKİ'ye devredilen Piyade Okulu sahasına Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi haline getirmesi için bölgemizdeki mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütleri imza kampanyası başlatarak mektup yazmasını istiyorlar.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın himayelerinde Hünkâr Çayırı ve Piyade Okulu arazisi Fatih Müzesi ve Uluslarası Fatih Araştırmaları Merkezi ve Fatih Araştırmaları Enstitüsü haline getirilmesi için bölge ile ilgili raporlar hazırlanıp, projeler yapılmalı.

İstanbul’un Fethi’nin kutlandığı bu gün. Hünkâr Çayırı terk edilmiş perişan hali vicdanları sızlatıyor. Vatandaşlar bu konuya tepki göstererek Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bölge ile yakından ilgilenmelerini istiyor.

Bilindiği gibi Hünkâr Çayırı 2010 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açılmış Üniversite kurulması için bir vakfa satılması son anda önlenmişti.

Hünkâr Çayırı son olarak İstanbul tabiat ve kültür varlıkları koruma kurulu tarafından sit alanı ilan edilmişti.

Bölge birinci derece sit alanı olmasına rağmen askeri bölge olan Piyade Okulu sahası içinden Hünkâr Çayırı’na yol açılması tepkilere neden olmuştu. İstanbul'un fethini kutladığımız bu gün www.devrialem.tv. Ve

www.gebzegazetesi.com

,

www.belgeselyayincilik.com