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Fırıncılar haftalık tatile hazırlanıyor

Kocaeli Fırıncılar Odası, fırında çalışan işçilerin hakkı olan hafta tatillerine kavuşması için çalışma başlattı. Fırıncılar Federasyonu ile birlikte bayramdan sonra Türkiye genelinde çalışma yapacak olan oda, haftada bir gün fırınların kapatılarak tatil yapılmasını istiyor.

Fırıncılar haftalık tatile hazırlanıyor

01 Temmuz 2022 Cuma 10:42

 ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kocaeli Fırıncılar Odası, çalışanların ve fırıncıların bayramda tatil yapabilmesi için Kurban Bayramının birinci ve ikinci günü ekmek üretmeyecek. Bayram kararından sonra Fırıncılar Odası yönetimi, Fırıncılar Federasyonu ile birlikte tüm Türkiye’de fırınların haftada bir gün tatil olması için çalışma başlattı. Bayram tatilinin ardından tüm Türkiye’de çalışmanın yaygınlaştırılarak fırıncıların ortak bir karar alması için çaba gösterilecek.

İŞÇİ TERCİH ETMİYOR
Fırınlarda 7 gün üretim olması nedeniyle çalışanların tatil yapmaması, fırınlarda çalışan sayısını azalttı. Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Biz işçilere asgari ücretin üzerinde para vermemize rağmen bizimle çalışmayı tercih etmiyorlar. Asgari ücrete haftada bir ya da iki gün tatil olan işleri tercih ediyorlar. İşçiler de haklı. Onlara lafımız yok. Ama bizim çalışma biçimimizi düzenlememiz gerekiyor.

ELEMAN YETİŞMİYOR
Bu nedenle tüm Türkiye’de fırınların ortak karar alarak haftada bir gün tatil yapması için federasyonumuzla çalışma başlatacağız. Ancak bu çalışmaya bayramdan sonra start vereceğiz. Artık fırınlarda nitelikli eleman yetiştiremiyoruz. Hamur ustaları bulmakta zorlanıyoruz. Çalışma koşulları nedeniyle tercih edilmiyoruz. Bu sıkıntıları aşmak için bir çalışma yapmamız artık kaçınılmaz” dedi.
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