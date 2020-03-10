Gazeteci ve Belgeselcinin Kaleminden Şevket Kazan

Ölüm haberleri acıdır. Ölüm haberleri düşündürücü hüzünlüdür. İnsanı derin düşüncelere sevk eder. Bir ölüm haberi daha aldım. Bu ölüm haberi beni yıllar öncesine götürdü. 35 yıldır yakından tanıdığım bir isim Şevket Kazan vefat etti. Allah cc rahmet eylesin.

Mal sahibi mülk sahibi

Hani bunun. İlk sahibi

Malda yalan, mülk de yalan

Var biraz da sen oyalan.



Ölüm haberleri acıdır. Ölüm haberleri düşündürücü hüzünlüdür. İnsanı derin düşüncelere sevk eder. Bir ölüm haberi daha aldım. Bu ölüm haberi beni yıllar öncesine götürdü. 35 yıldır yakından tanıdığım bir isim Şevket Kazan vefat etti. Allah cc rahmet eylesin.



Belgeselci gözü ile Şevket Kazan’ın ardından bir şeyler yazmak ve geleceğe bilgi bırakmak gerek.

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Çalışma ve Adalet Eski bakanlarından Şevket Kazan’la gazetecilik hatıralarımı yazmak istiyorum.

Kocaeli siyasetinin önemli isimlerinden olan Şevket Kazan ile ilk kez genç bir gazeteci olarak 1985’li yıllarda Gebze’de tanıştık. Acı tatlı birçok anımız oldu. Kararlı, yanlış da olsa doğru bildiğini yapıp söyleyen, eleştiriye açık, darılıp küsmeyen, kendisine ulaşılan muhatabına değer veren, samimi fikirlere açık, geçmişe vefalı, yardım etmeyi seven, dost ve arkadaş canlısı samimi dürüst güzel bir insandı. Merhum Kazan’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kazan’a rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.





Kocaeli’nin Şevket Kazan’a Vefasızlığı

Vefa İstanbul’da bir semtin adı değil. Kocaeli’de siyaset yapan, son 25 yıldır Kocaeli siyasetini yönetenlerin yetişmesine az çok hakkı olan Kocaelili siyasetçiler keşke Kazan’a değer verip ona sahip çıksalardı. Onun onuruna kültür toplantıları, konferanslar, düzenleselerdi. Onun adını Kocaeli’nde bir park ve caddede yaşatmak için sağlığında ona değer verselerdi. Yapmadılar ve yapamadılar çok yazık. Kocaeli siyaseti adına utanç verici. Keşke Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu ve diğer siyasetçiler Şevket Kazan’a hak ettiği değeri verebilseydi.





Şevket Kazan ile Siyasi Hatıram

1996 yılında yapılan genel seçimlerinde Refah Partisi’nden Kocaeli Milletvekili aday adayıyım. 60’dan fazla aday adayı ile geldiğimiz Ankara’da, bizleri Kocaeli milletvekili Şevket Kazan parti genel merkezinde karşılamış, güzel bir misafirperverlikle tek tek ilgilenmişti.

1999 erken genel seçimlerinde yeniden aday olup, bu kez Kocaeli listesinden kazanacak yerden, 3. sıradan adaylığı garantilemiştik. Ancak son dakikada Şevket Kazan merhum olaya müdahale ederek beni seçilemeyecek 5. sıraya indirip benim yerime geçtiğimiz yıllarda vefat eden Mehmet Batuk Beyi seçilecek 3. sıraya getirmişti. Üzülmüştüm ama Şevket beye kızmamıştım. O kendi açısından doğru olanı yapmıştı. Ben teşkilat içinden değil dışardan listeye giriyordum. Beni asil üzen bizim desteğimizle parti yönetimine giren isimlerin bize destek vermemesi. Daha sonra vekil seçilmememin hakkım da hayırlı olduğunu anladım. Bazı şeyleri zorlamamak işi oluruna bırakmak gerekiyor. Siyaset de her şey olur ama vefa olmaz. Siyaseti vefasız olduğu için hiç sevmedim, sevemedim.





Şevket Kazan ile Gazetecilik Hatıram

Kocaeli siyasetinin önemli isimlerinden olan Şevket Kazan ile ilgili birçok eleştiri haberler yazdım. Her haberden sonra açıklama yaptı. Bir gün Ankara’da mecliste makam odasında bizleri en iyi şekilde ağırlayıp çay ikramından sonra yazdığım bir haber üzerine sitem edip “eleştirin ama bizim de görüşümüzü alın” diyordu.

Ankara’da bir grup arkadaşla 1996 yılında Anadolu gazete yayıncıları derneğini kurmuş, merkez için yer arıyorduk. Meclis başkanvekili olan Şevket Beyi ziyaret edip destek istedik. Şevket bey Ankara belediye başkanı Melih Gökçek’i arayıp yardımcı olmasını istedi. Şevket beyin desteği ile Ankara Belediyesi bize yer tahsis etti. Bu gün RTÜK başkanı olan Bekir Şahin o yıllar da iletişim Fakültesi Öğrencisi olarak dernek merkezimize gelenlerden birisiydi. Dernek olarak çok önemli çalışmalar yaptık.

Şevket Kazan’la daha birçok gazetecilik hatıramız var. Kendisi ile son görüşmemiz Eskişehir’de bir tesadüf sonucu oldu kaldığım otelin kahvaltı salonunda birlikte kahvaltı yapıp Belgesel çekimi yaptım. Önemli şeyler söyledi. Atalarının Tataristan Kazan’dan geldiğini soyadının buradan geldiğini açıkladı. Güzel ve önemli bir söyleşi gerçekleştirdik. Yazdığı kitaplardan imzalayıp hediye etti.

Şevket Kazan 86 Yaşında öldü

Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, Kazan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kazan için yarın ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Kazan'ın cenazesi Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Kocaeli bölgesinde birçok siyasetçinin yetişmesinde katkısı olan, Kocaeli’ye birçok eser ve iz bırakan Şevket Kazan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Kasım ayında tedavi gördüğü özel hastanede kendisini ziyaret etmesi ile son olarak basının gündemine gelmişti.

Merak ediyorum. Acaba Şevket kazanı kaç Kocaelili siyasetçi ziyaret etti? Kaç siyasetçimiz Şevket beyin hatırını sordu? Bana göre önemli ve anlamlı bir ziyaretti.

İstek ve arzum insanoğlu vefalı olmalı. İnsan ölmeden değer hak edilenlere değer verilmeli. Özellikle muhafazakâr camia peygamberimizin ifadesi ile vefanın imandan geldiğini unutmamalı. Hayatını Kocaeli siyasetine adayan Şevket Kazan’a hak ettiği değer verilebilseydi.







ADALET VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI YAPTI

Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971'de mezun olan Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.



Milli Selamet Partisinden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.



Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.



Refah Partisinden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.



İSMAİL KAHRAMAN

10 MART 2020