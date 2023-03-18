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Gaziantep'te Şiddetli Dolu Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü (VİDEOLU HABER)

- Vatandaşlar araçlarını şiddetli dolu ve sağanak yağıştan korumaya çalıştı

Gaziantep'te Şiddetli Dolu Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü (VİDEOLU HABER)

18 Mart 2023 Cumartesi 13:37


 
 
 Gaziantep'te gece saatlerinde önce sağanak ardından ise dolu etkili oldu.   
  Gaziantep ve ilçelerinde gece saatlerinde geceyi aydınlatan şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi. 
  Hazırlıksız yakalan yayalar doludan saçak altlarına sığınarak karken, yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Dolu nedeniyle seyir haindeki ve park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenilirken, kimileri ise araçlarının üzerini branda ile örterek dolunun vereceği hasardan korumaya çalıştı. 
  Zaman zaman şiddeti azalan yağış, devam ediyor 
 

                             


         


İHA
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