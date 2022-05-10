GEBZE BARIŞ MAHALLESİNDE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Altyapı çalışmaları ile kazı alanlarının çökme sürecinin tamamlanmasının ardından Barış Mahallesinde bozulan yolların üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Devam eden çalışmalar kapsamında toplam 385 metre asfalt serimi ve 3450 metre uzunluğunda asfalt yama yapılacak. Şimdiye kadar, 600 metre uzunluğunda asfalt yama çalışması yapıldı. Ayrıca, altyapı çalışmaları sırasında zarar gören kaldırımlarda onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Gebze Barış Mahallesinde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlar, kaliteli ve sağlıklı altyapı ile kazı alanlarının üstyapısının tamamlanmasıyla birlikte modern bir çehreye kavuşmuş olacak.