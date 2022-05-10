GEBZE BARIŞ MAHALLESİNDE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Şehrin dört bir yanında altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları tamamlanan Gebze Barış Mahallesinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelinde gerçekleştirdiği örnek altyapı yatırımları, teknolojik yatırımlar ve işletmecilik faaliyetleri ile Türkiye’de alanında örnek kurumlar arasında yer alıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri, altyapıda sıfır problem ve “mutlu şehir Kocaeli” hizmet anlayışıyla altyapı yatırımlarını ara vermeden devam eden İSU, Gebze ilçesi Barış Mahallesinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokakların içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı hatlarını yeniledi. Yapılan çalışmalar ile birlikte bölgenin altyapı problemlerinin önüne geçildi.

Altyapı çalışmaları ile kazı alanlarının çökme sürecinin tamamlanmasının ardından Barış Mahallesinde bozulan yolların üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Devam eden çalışmalar kapsamında toplam 385 metre asfalt serimi ve 3450 metre uzunluğunda asfalt yama yapılacak. Şimdiye kadar, 600 metre uzunluğunda asfalt yama çalışması yapıldı. Ayrıca, altyapı çalışmaları sırasında zarar gören kaldırımlarda onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.