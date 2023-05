GEBZE BELEDİYESİ BASKINI VE ADİL SERDAR SAÇAN’IN ÖLÜM HABERİ

Gebze gazetesi ve gazete gebze de ve belgeselcinin not defterinde 26 mayıs 2023 tarihinde yayınlanan makalemizhttps://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/gebze-belediyesi-baskini-ve-adil-serdar-sacanin-olum-haberi.htmlDün akşam saatlerinde 28 Şubat Darbesi döneminin kudretli ve işkenceleri ile tanınan İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürünün ölüm haberini öğrendiğimde 28 Şubat darbesinde yaşanan haksızlık, yolsuzluk, işkenceler, Gebze Belediyesi operasyonu seçilmiş Gebze Belediye Başkanı merhum Ahmet Penbegüllü’nün makamında bileklerine kelepçe vurularak jandarmalar arasında yaka paça götürüldüğü günler hatırıma geldi. 28 Şubat 1997 Darbesi ile ilgili çok sayıda araştırma yazıları, belgesel ve tv programları çektim. Darbeye muhatap olan Başbakan Erbakan ile iki saate yakın belgesel çekimi yaptım.28 Şubat Darbesi yaşanmasaydı başta askerler, hakimler, siyasiler ve en önemlisi çok bilmiş medya mensupları yerli ve yabancı şebekelere alet olmasaydı bugün ülkemiz çok farklı olurdu başta ekonomi olmak üzere. Milli gelirimiz 25 bin dolar demokrasi güçlü insanlarımız ekonomik refah içinde mutlu ve huzurlu yaşardı.Her zaman yazıp söylüyorum. Darbeler ve ihtilaller bu ülkeye hiç yarar getirmedi. Herkes işini yapmalı hiçbir kurum ve kuruluş başkalarının işine karışmamalı…ADİL SERDAR SAÇAN’IN ÖLÜMÜGebze Belediyesine operasyon düzenleyen ve başta Başkan olmak üzere onlarca Gebzeli’ye işkence yapan Adil Serdar Saçan’ın ölümünden sonra yayınlanmasını istediği mesajını okuyunca bir kez daha devlet ve milletim adına üzüldüm.Yaptığı hiçbir haksızlıktan pişmanlık duymayan ölümünde bile adeta meydan okuyan Gebze bölgesinde yaptığı haksızlıklara gazeteci ve belgeselci olarak canlı şahitlik yapan birisi olarak tarihe karşı görevimi yapmak için bu yazıyı yazıyorum.Keşke Adil Serdar Saçan meydan okuma yerine öz eleştiri yapıp yanlış haksızlık ve insanlık suçu işkencelerden özür dileseydi.Çok büyük işkencelere uğrayan Gebze’nin seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü ve arkadaşlarının davalarını o dönem tüm başlıklara rağmen Beşiktaş devlet güvenlik mahkemesinde takip etmiş. Mahkeme salonunda ağlayan Gebzeliler ve Kartal cezaevinde Ahmet Penbegüllü’yü ziyaretimde gördüklerim beni derinden üzmüştü.Kumpas ve senaryolarla başlatılan ve birçok insanının haksız yere işkenceler görmesine ve aylarca mahkemeye çıkarılmadan tutuklu kalmasına neden olan Gebze Belediyesi davası 10 sene sonra beraatle sonuçlanmış tüm deliller çürütülmüştü.Keşke bu haksızlıklar yaşanmasaydıKeşke insanlar ve seçilmiş başkana işkence yapılmasaydıKeşke ölürken bile meydan okuma yerine öz eleştiri yapıp haksızlık yaptıklarından helallik isteseydi. Adil Serdar Saçan isminde yer alan Adil Davranıp Serdar gibi baş tacı olmayı tercih etseydi.Evet 28 Şubat darbesinden sonra ülkemiz çok kötü günler yaşadı. Adil Serdar Saçan’ın ölüm haberi üzerine gazetemiz www.gebzegazetesi.com da çok önemli bilgiler ve araştırma yazıları paylaşıldı. 28 Şubat ve Gebze operasyonuna ışık tutan yazı ve belgesellerin yer aldığı paylaşımını bu makalede sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuyla ilgili yazı ve belgesel çekimlere devam ediyorum. 28 Şubat darbesinde yaşadıklarını hiç unutmuyor bu acı günlere bize yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum.GEBZE GAZETESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=951039776184560&id=100038356404310&mibextid=SDPelYGEBZE BELEDİYESİ BASILMIŞ, SEÇİLMİŞ BAŞKAN İŞKENCE GÖRMÜŞTÜGEBZE BELEDİYESİ OPERASYONU BAŞLATAN ADİL SERDAR SAÇAN KANSERDEN ÖLDÜhttps://www.aa.com.tr/tr/28-subat/28-subat-magduru-belediye-baskan-yardimcisi-gordugu-iskenceleri-unutamiyor/1746602İŞKENCE GÖREN BAŞKAN YARDIMCISI İLE BELGESEL SÖYLEŞİhttps://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/28-%C5%9Fubat-darbesin-den-17-a%C4%9Fustos-depremine-tarihin-canl%C4%B1-%C5%9Fahidi-kocaeli-b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Feh/162912108841892/,28 ŞUBAT DARBESİ DÖNEMİNDE GEBZE BELEDİYESİNE OPERASYON DÜZENLEYİP SEÇİLMİŞ BAŞKAN AHMET PENBEGÜLLÜ VE ONLARCA GEBZELİ GÖZALTINA ALINIP İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE İŞKENCE GÖRMÜŞTÜ. DÖNEMİN ORGANİZE İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ ADİL SERDAR SAÇAN KANSERDEN ÖLDÜ28 ŞUBAT KARA BİR LEKEhttp://www.gebzegazetesi.com/m/?id=713128 Şubat Darbesi ve Gebze’de yaşananlara ışık tutan gazetemiz www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv yönetmeni www.ismailkahraman.net makalesihttps://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2020/02/26/gebzeden-ahmet-baskan-gecti/ADİL SERDAR SAÇAN’IN 28 ŞUBAT MAHARETLERİ28 Şubat döneminde Saçan’ın işkencelerini anlatan Gebze Eski belediye Başkan Yardımcısı Necmi Özen, “Yapılan işkenceler ve hukuka aykırı uzun süreli tutukluluk nedeniyle Gebze Belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü şehit olmuştur. Ahmet Penbegüllü, 28 Şubat şehididir. Mazlum ve masumdur. Daha AK Partinin kurulmadığı dönemde yargılandığı bütün konularda, verilen soruşturma izni, Danıştay 2.Dairesi tarafından iptal edilmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemesi hakkında beraat kararı vermiştir. Kendisine işkence yapıldığı esnada yanında idim aynı işkenceler bana da yapıldı. Bizim dışımızda diğer arkadaşlarımızda akıl almaz işkencelere maruz kaldılar.BUNLARIN HEPSİ AYNI28 Şubat çetesi utanmadan arlanmadan televizyonlarda boy gösteriyor. 1000 yıllık ihtilal sürecini kaldığı yerden devam ettirmek istiyor. Hiçbir kimse, İhtilalcileri ve onların üst akıllarını bozguna uğratan toplumun, Cumhuriyetine bağlı , milliyetçi muhafazakar unsurlarını 28 Şubat çeteleriyle karıştırmasın yok saymasın. İstanbul Organize Suçlar Şube müdürü iken neden FETÖ elebaşısının ABD de korunma altına alınmasına müsade ettin. Neden bu örgütün önündeki bütün engelleri ortadan kaldırdın, ahtapot gibi devletin bütün organlarının içine sızmasına müsade ettin. Terörle mücadele bahane edilerek 28 Şubat çetelerinin ve diğer ihtilalcilerin millete zulmetmesi için fırsat verilmesin. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi at izi it izine karıştırılmasın. Terör örgütünü bozguna uğratan milliyetçi muhafazakâr inançlı kitleler huzursuz edilmesin. Fitneler çıkarılarak Ak Partililer ve muhafazakâr kesimler birbirine düşürülmek ve bölünmek isteniyor FETÖCÜ ihtilalcilerle 28 Şubatçı ihtilalciler ve diğer ihtilalciler hepsi aynı kafada zaten.——ADİL SERDAR SAÇAN PİŞMAN DEĞİLİstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’ın ölümünden sonra sosyal medya sayfasında yapılan paylaşımSOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMAdil Serdar Saçan'ın vasiyeti üzerine vefatının hemen ardından yapılan paylaşım“Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada, sadece Hakk'tan korktuk.Sizler gibi kul hakkı yiyerek Hakkın adını kirletmeye kalkışmadık.Emir geldi, ölüm vaki oldu bize,Hakkın buyruğudur başımızın üstüne,Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle,Bekleyeceğim sizleri orada, geleceksiniz gerçek Hakk divanına.Selam olsun namuslu ve şerefli olanlara.Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak. Haydi, ben gider.”ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİRhttps://www.dha.com.tr/amp/gundem/eski-emniyet-muduru-adil-serdar-sacan-hayatini-kaybetti-2255943…..ADİL SERDAR SAÇAN’IN KENDİSİNE İŞKENCE YAPTIĞINI AÇIKLAYAN 11 AY TUTUKLU KALDIKTAN SONRA TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT EDEN AHMET PENBEGÜLLÜ İLE İLGİLİ MAKALELERhttp://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1095428 ŞUBAT DARBESİ VE GEBZEDE YAPILAN HAKSIZLIKLARhttp://www.gebzegazetesi.com/m/?id=35701MERHUM BAŞKANIN EŞİ İLE BELGESEL SÖYLEŞİhttps://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/gebzeden-ahmet-baskan-gecti-makale1074-html.htmlhttp://www.gebzegazetesi.com/genel/28-subat-darbesi-ve-gazetecilik-hatiralarim-h49244.htmlhttp://www.gebzegazetesi.com/m/?id=16156https://www.gazetegebze.com.tr/genel/28-subat-gebze-ayagi-h17104.html