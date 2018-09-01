Gebze Cuma Pazarı'nda gerginlik

Dün son kez kurularak önümüzdeki hafta Mevlâna mahallesinde yapılan Kapalı Pazar Alanı’na taşınması beklenen Cuma Pazarı’nda kriz yaşandı. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açmak için pazara gelen esnaf, pazarın açılmayacağını öğrendi. Pazarın kurulmaması ile birlikte başlayan gerginlikte bir grup, “Biz devletimize vergi veriyoruz. Biz sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Kimseye saygısızlığımız yoktur. Gebze uyuma, pazarına sahip çık. 30-40 bin liraya Pazar yeri alınıyor. Buna da engel olunursa bu adamlar neyden ekmek kazanacak” diyerek Cuma Pazarı’nın taşınmamasını istedi.





