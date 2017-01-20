Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzmir'e atandı! Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yayınladığı kararnameyle 16 başsavcının görev yeri değiştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, Yüksel Kocaman yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

20 Ocak 2017 Cuma 11:51