Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’da paralı binişler kaldırılıyor

Halk ozanı Aşık Veysel, 125’nci doğum gününde Gebze’de Bilimsel Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi - BİLKAR tarafından düzenlenen etkinlikle alınacak. 27 Ekim Pazar günü saat 17.00’de BİLKAR’ın Hacı Halil Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Beşiroğlu Altın Han’daki yerinde söyleşi salonunda gerçekleşecek programda Aşık Veysel üzerine söyleşi, belgesel gösterimi ve müzik dinletisi gerçekleşecek. “Veysel gider adı kalır” adlı, halka açık gerçekleşecek etkinliğe ilginin yoğun olması bekleniyor.

Kocaeli genelinde hizmet veren toplu taşıma araçları, 2009 yılından itibaren kademeli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin elektronik ücret toplama (KentKart) sistemine geçmeye başladı. KentKart sistemine geçişle birlikte kademeli olarak paralı binişler kaldırıldı ve bu gün itibariyle araçların yüzde 90’ı da bu sistemi kullanmaya başladı. İzmit-Derince ve Körfez ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında paralı binişler daha önce kaldırılmıştı,

01 Kasım Cuma gününden itibaren de Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılacak.

PARAYLA BİNİŞ YAPMAK İSTEYEN 1 TL FARK ÖDEYECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KentKart sistemine geçiş yaptıktan sonra araçlardaki nakit paralı binişler kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. İzmit-Derince ve Körfez ilçelerinde uygulanmaya başlayan sistem 1 Kasım 2019 Cuma gününden itibaren de Gebze-Darıca-Dilovası-Çayırova ilçelerinde de hizmete tamamen geçecek. 1 Kasım Cuma gününden itibaren vatandaşlar, bu ilçelerden toplu taşıma araçlarına bindiklerinde KentKart kullanacak. Uygulamada toplu taşıma araçlarını para ile biniş yapmak isteyen vatandaşlar, araç içerisinde şoför kartıyla normal kartlı biniş ücretine ilave 1 TL fark ödeyerek toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilecek.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki taşımacılara sürücülerini bilgilendirmeleri ve vatandaşlara yardımcı olmaları için uyarılarını yaptı. Büyükşehir ayrıca elektronik ücret toplama sisteminin işleticisine bölgede gerekli tedbirleri almaları; bayilik sayılarını arttırmaları, otomatik dolum cihaz sayılarını arttırmaları hususunda gerekli önlemlerin alınmasını sağladı.