Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’da paralı binişler kaldırılıyor

PARAYLA BİNİŞ YAPMAK İSTEYEN 1 TL FARK ÖDEYECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KentKart sistemine geçiş yaptıktan sonra araçlardaki nakit paralı binişler kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. İzmit-Derince ve Körfez ilçelerinde uygulanmaya başlayan sistem 1 Kasım 2019 Cuma gününden itibaren de Gebze-Darıca-Dilovası-Çayırova ilçelerinde de hizmete tamamen geçecek. 1 Kasım Cuma gününden itibaren vatandaşlar, bu ilçelerden toplu taşıma araçlarına bindiklerinde KentKart kullanacak. Uygulamada toplu taşıma araçlarını para ile biniş yapmak isteyen vatandaşlar, araç içerisinde şoför kartıyla normal kartlı biniş ücretine ilave 1 TL fark ödeyerek toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilecek.
GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI
Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki taşımacılara sürücülerini bilgilendirmeleri ve vatandaşlara yardımcı olmaları için uyarılarını yaptı. Büyükşehir ayrıca elektronik ücret toplama sisteminin işleticisine bölgede gerekli tedbirleri almaları; bayilik sayılarını arttırmaları, otomatik dolum cihaz sayılarını arttırmaları hususunda gerekli önlemlerin alınmasını sağladı.