Gebze Ekipleri Tam Teçhizat Hatay’da





Deprem bölgesinde ilk olarak GEAK ile arama kurtarma çalışmalarına destek veren Gebze Belediyesi, Hatay’ın Defne ilçesinde 180 personel ve 70 araçla depremin yaralarını sarmak ve depremzedelere destek olmak üzere çalışma sürdürecek





Gebze Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmak ve depremzedelere yardım etmek üzere tüm imkanlarıyla Hatay’da. Kahramanmaraş merkezli 10 ili olumsuz etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında ilk olarak arama kurtarma aracı ve 30 personelle arama-kurtarma çalışmalarına destek olan Gebze Belediyesi akabinde, İçişleri Bakanlığının yardım bölgesi olarak belirlediği Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmak üzere harekete geçti.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’ÜN KOORDİNESİNDE

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sabahın erken saatlerinde bölgeye gitmek üzere yola çıktığı Hatay’ın Defne ilçesinde Gebze Belediyesi 70 araç ve 180 personelle çalışma gerçekleştirecek. Ekskavatör, ambulanslar, jeneratör, bekoloder, çekici lowbet, loder, taziye aracı, cenaze nakil aracı, kamyon, kamyonet, minibüs, temizlik araçları, arazöz ile birlikte 150 personelin bölgeye gitmek üzere uğurlandığı törene Belediye Başkan Yardımcıları Dursun Ali Arslan, Mehmet Dinç, Yusuf Burkut, Selamet Güner, Remzi Çeker’in yanı sıra birim müdürleri katıldı. Gebze Belediyesi ekipmanları ve personelleri AFAD’ın belirlediği plan doğrultusunda, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün koordinesi ve yönetiminde Hatay’ın Defne ilçesinde depremin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve depremzedelere yardımcı olmak üzere çalışmalarını sürdürecek.

BÖLGEYE 6 TIR DOLUSU YARDIM MALZEMESİ

Ekipman ve personellerin yanı sıra Gebze Belediyesi öncülüğünde toplanan; temizlik- hijyen malzemeleri, paket gıda konserveleri, içme suyu, bisküvi, süt, un, meyve suyu, topkek, battaniye, yorgan, yastık, ısıtıcı soba, eldiven, giysi, kışlık bot, yakacak gibi malzemelerden oluşan 6 TIR dolusu yardım da deprem bölgesine gönderildi.

















İHA