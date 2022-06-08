Gebze Eskihisar’da Çevreci Etkinlik

Gebze’nin denize açılan kapısı Eskihisar’da, kıyı ve deniz temizliği yapıldı. 8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte; ilçe protokolü, dalgıçlar ve öğrenciler hem denizin içinde hem de deniz kıyısında hep birlikte atıkları toplayıp, ‘deniz varsa hayat var’ diye seslendi.









Gebze’de ‘Deniz varsa hayat var’ etkinliği düzenlendi. Çevre Haftası kapsamında birçok etkinliğe imza atan Gebze Belediyesi tarafından 8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla Eskihisar’da deniz ve kıyı temizliği programı düzenledi. Gebze’nin denize açılan kapısı Eskihisar’da buluşan protokol, dalgıçlar ve Gebzeli öğrenciler, hem denizden çıkan atıklara şaşırdı hem de ‘deniz varsa hayat var’ sloganını yineledi. Düzenlenen programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Eskihisar Muhtarı Tayfun Özcan, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, dalgıçlar ve öğrenciler katıldı.

KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Dalgıçların Eskihisar denizinden çıkardıkları atıklar programa katılanları oldukça şaşırmasına neden oldu. Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Eskihisar Gebze’nin kimliği. Kaybedecek, tahrip edecek bir sahilimiz yok. Eskihisar’ı korumaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimizi gibi, ‘nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak’. Hem sahilleri hem ormanları, nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmalıyız. Çevreye duyarlı nesli yetiştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşanılabilir bir dünya için gelecek için çalışacağız” dedi.









DENİZ VE MINTIKA TEMİZLİĞİ



Büyükgöz’ün ardından açıklamalarda bulunan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise, “Eskihisar bizim gözbebeğimiz. Çocuklarımıza iyi bir çevre bırakmıyoruz. Bu kötü gidişe bir dur dememiz lazım. Mesire alanlarının her tarafı çöp. Dünyaya yazık ve günah ediyoruz. Hayatımızı zehir edecek bu işleri yapmamalıyız” ifadelerini kullandı. Daha sonra Kaymakam Güler ve protokolün start vermesiyle birlikte, Gebzeli dalgıçlar tekrar suya girerek, buldukları çeşitli atıkları denizden çıkardı. Gebze protokolü ve öğrenciler ise Eskihisar kıyılarında hep birlikte mıntıka temizliği gerçekleştirdi.





