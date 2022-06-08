Gebze Eskihisar’da Çevreci Etkinlik

Dalgıçların Eskihisar denizinden çıkardıkları atıklar programa katılanları oldukça şaşırmasına neden oldu. Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Eskihisar Gebze’nin kimliği. Kaybedecek, tahrip edecek bir sahilimiz yok. Eskihisar’ı korumaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimizi gibi, ‘nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak’. Hem sahilleri hem ormanları, nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmalıyız. Çevreye duyarlı nesli yetiştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşanılabilir bir dünya için gelecek için çalışacağız” dedi.
DENİZ VE MINTIKA TEMİZLİĞİ
Büyükgöz’ün ardından açıklamalarda bulunan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise, “Eskihisar bizim gözbebeğimiz. Çocuklarımıza iyi bir çevre bırakmıyoruz. Bu kötü gidişe bir dur dememiz lazım. Mesire alanlarının her tarafı çöp. Dünyaya yazık ve günah ediyoruz. Hayatımızı zehir edecek bu işleri yapmamalıyız” ifadelerini kullandı. Daha sonra Kaymakam Güler ve protokolün start vermesiyle birlikte, Gebzeli dalgıçlar tekrar suya girerek, buldukları çeşitli atıkları denizden çıkardı. Gebze protokolü ve öğrenciler ise Eskihisar kıyılarında hep birlikte mıntıka temizliği gerçekleştirdi.