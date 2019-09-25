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Gebze EYT Derneği'nin yöne yönetim belirlendi

EYT’liler il ve ilçelerde mağduriyetlerini giderecek yasanın çıkarılması için mücadelesine devam ediyor.

Gebze EYT Derneği'nin yöne yönetim belirlendi

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:34

19 Haziran günü kuruluşunu ilan eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Gebze Şubesi’nin Genel Kurulu’nun ardından yeni başkan ve yönetim belirlendi. Gebze EYT Derneğinin yeni başkanı seçilen Nuh Erdoğan, derneğin kuruluşundan bugüne çalışmalarını değerlendirirken, önümüzdeki günlerde atacakları adımları da anlattı.

Türkiye’de en büyük sanayiye sahip kentlerden biri Gebze, bu mücadelede normal olarak öne çıkmaktadır diyen Erdoğan, “üye profilimizi ağırlıklı olarak sanayi işçileri oluşturuyor. EYT mücadelesine Gebze’de öncülük eden, ortaya çıkmasını sağlayan ekibe baktığımızda daha öncede birçok emek mücadelesinin içinde yer almış arkadaşlar olduğunu görüyoruz. Kimisi bir grevde bulunmuş, kimisi sendikal mücadele vermiş. İşte bu nedenle Gebze’de hızlıca örgütlenmesinin nedenlerinden biri de mücadele açısından deneyim ve birikim sahibi bir kent olmasından da geçiyor” dedi.

Büyük Ankara mitinginden önce 1300 kişiyle Gebze’de toplantı yaptıklarını ifade eden Erdoğan,
“Gebze’den 2000’den fazla kişiyle Ankara’daki mitinge katıldık. İnsanlar haklarına daha çok sarılmak istiyor. Çünkü gerçekten insanca yaşamanın koşulları her geçen gün ortadan kalkıyor. Biliyorsunuz bu mücadele yeni bir mücadele değil aslında. 20 yıl önce çıkartılan bir yasanın mücadelesini veriyoruz. MHP vaat olarak gündeme getirmişti ama seçimlerden sonra mecliste AKP’yle birlikte öneriyi geri çevirdi. Hakkımız siyasi oyunlara kurban edildi. Bu durum bizi daha çok kenetlenme durumuna getirdi” dedi.

Arkadaşlarımız kurulda beni ve arkadaşlarımı yönetime başkanlığa layık gördü, Evrensel Gazetesi huzurunda tüm üyelerime mücadeleyi büyütmek için elimizden geleni yapacağız söz veriyorum diyen Erdoğan, “Bu yasa çıkana kadar mücadele devam edecek emekçinin mücadelesi bitmeyecek. Ülkemizde emekle ilgili tek haksızlık EYT değil tabi. Bunun yanında diğer mücadele alanlarımızda var. Örneğin 1200 lira emekli maaşı alacağız, aylık bağlanma oranlarının 2008’de çıkan yasayla düşürülmüştü. Bunun içinde mücadele edeceğiz. Maaşlarımızın yaşanabilir ücret seviyesine gelmesi, kıdem tazminatı hakkına sahip çıkılması, staj başlangıcının emekliliğe sayılmayarak staj mağduru arkadaşlar, işçi hakları gibi en geniş emekçi mücadelesi içinde yer alacaktır” dedi.

Derneklerinin mücadele perspektifini en geniş açıdan mücadeleci ve aynı zamanda sosyal dernek olarak belirlediklerini ifade eden Erdoğan, “Organ bağışı gibi konularda teşvik edici olacağız, iş arayan arkadaşlarımızla ilgili komisyon kurarak iş bulmalarını kolaylaştıracak adımlar atacağız.
Bu tarz çalışmalarımızın yanı sıra her geçen kitleselleşmeyi de önemseyerek adımlar atacağız. 2-Bir yıl içerisinde 1500 üye hedefimiz var. Sadece iki günlük stant ile 200 üye yaptık” dedi.

Kadınların EYT mücadelesinde daha çok öne çıkması gerektiğini de belirten Erdoğan, “Kadın kollarımızı hayata geçirmek için çabalıyoruz. Yeni yönetimimizde iki kadın yönetici arkadaşımız bulunmaktadır. Kadınlar için özel planlar yapmalıyız. Kadınların olmadığı bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı bulunmuyor” dedi.
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