Gebze Hacı Ayvacıoğlu - İsmail Başaran Ortaokuluna Ait Protokol İmzalandı





Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve hayırsever Başaran Ailesi üyeleri katıldı.

Hayırsever Başaran ailesi üyelerini tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Yavuz: “Bugün yine çok hayırlı bereketli ve evlatlarımızın geleceğine yatırım yapacağımız hayırseverlerimizle buluştuğumuz güzel bir gün. Gebze’de Başaran Ailesinin katkısıyla yapacağımız 24 derslikli okulun protokolünü imzalamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle Başaran ailesine böylesine bir hayra vesile oldukları için, evlatlarımızın eğitimine geleceğine destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bizlerde Valilik olarak geri kalan kısımlarını tamamlayıp, kısa bir zaman dilimi içerisinde 24 derslikli eğitim yuvasını hizmete açmış olacağız. Çok sayıda protokol imzalıyoruz ve bu güzel örneğin artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Çünkü eğitim seferberlik anlayışı içerisinde yapmamız gereken bir anlayıştır. Biz devlet olarak Kocaeli’nde ciddi yatırımlar yapıyoruz. Şu anda 2,5 milyarın üzerinde devam eden bir eğitim yatırımımız var, bu noktada çok büyük bütçeler ayırdık. Özellikle iş insanlarımızın, hayırseverlerimizin bu alana ilgi duyması eğitimin daha çok gündeme gelmesi bakımından da fevkalade önemli hatta maddi desteğin daha ötesinde önemli bir husustur. Bu sebeple sizleri tebrik ediyor, gönülden kutluyor, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, ailenizden ahirete intikal etmiş olanlara da Allah’tan rahmet diliyorum.” diyerek, eğitime destek kampanyasında imzalanan protokolün ilimize hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri, 24 derslikli Gebze Hacı Ayvacıoğlu- İsmail Başaran Ortaokulunun yapımına ait protokolü imzalayarak günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.



