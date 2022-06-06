GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE İLKÇEV DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği(İLKÇEV),5 Haziran Dünya Çevre Gününün, doğanın kirlilikten arındırılarak tertemiz şekilde karşılanmasının önemine dikkat çekmek için Beylikdağı Millet Ormanında çevre etkinliği düzenlendi.

GEBZE İLKÇEV DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

06 Haziran 2022 Pazartesi 09:57

 DOĞANIN DENGESİNİ GÖZET,ÇEVRENİ KORU ve TEMİZ TUT!
 İLKÇEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Sorumlusu Orhan Yavuzyiğit yaptığı değerlendirmede; topluma ve doğaya olan sorumluluklarının gereği olarak Beylikdağı Millet Ormanı etrafında doğaya katkı sağlamanın huzuru içerisinde çevre temizliği etkinliğini yaptıklarını söyledi.



TEMİZ BİR ÇEVRE,SAĞLIKLI BİR YAŞAM!

İLKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu yaptığı açıklamada; Çevre faaliyetlerine önem verdiklerini, Dernek bünyesinde faaliyette bulunan bütün öğrencilere ve gençlere Çevre bilinci konusunda eğitimler verdiklerini ve yaptıkları her etkinlikte bu konuyu ön plana çıkarttıklarını ifade etti.
Özellikle yaşadığımız çevre olan Gebze bölgesinde, Sanayi tesislerinin çok yoğun olduğu ve buna bağlı olarak yoğun göç alan bir bölge olmasından dolayı, Çevre konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı ve toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü belirtti.
İLKÇEV olarak gerek Gebze Kaymakamlığı gerekse Gebze Belediyesinin yapmış olduğu Çevreyle ilgili çalışmalara ve etkinliklere destek verdiklerini, Çevre Haftasında yapılacak bütün etkinliklere üyeleriyle birlikte katılacaklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükgöz Beylikbağı Turunda Büyükgöz Beylikbağı Turunda
Gebze Eskihisar’da Çevreci Etkinlik Gebze Eskihisar’da Çevreci Etkinlik
Darıca’da Çevre Haftası etkinliği Darıca’da Çevre Haftası etkinliği
Büyükakın: “Doğayı insandan korumalıyız” Büyükakın: “Doğayı insandan korumalıyız”
Kira artışına yüzde 25 sınırı! Kira artışına yüzde 25 sınırı!
Çınarlarımıza bilinçli internet kullanımı Çınarlarımıza bilinçli internet kullanımı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Büyükgöz Beylikbağı Turunda
Yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Gebze Belediye...

Haberi Oku