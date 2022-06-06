GEBZE İLKÇEV DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

DOĞANIN DENGESİNİ GÖZET,ÇEVRENİ KORU ve TEMİZ TUT!











İLKÇEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Sorumlusu Orhan Yavuzyiğit yaptığı değerlendirmede; topluma ve doğaya olan sorumluluklarının gereği olarak Beylikdağı Millet Ormanı etrafında doğaya katkı sağlamanın huzuru içerisinde çevre temizliği etkinliğini yaptıklarını söyledi.





TEMİZ BİR ÇEVRE,SAĞLIKLI BİR YAŞAM!





İLKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu yaptığı açıklamada; Çevre faaliyetlerine önem verdiklerini, Dernek bünyesinde faaliyette bulunan bütün öğrencilere ve gençlere Çevre bilinci konusunda eğitimler verdiklerini ve yaptıkları her etkinlikte bu konuyu ön plana çıkarttıklarını ifade etti.

Özellikle yaşadığımız çevre olan Gebze bölgesinde, Sanayi tesislerinin çok yoğun olduğu ve buna bağlı olarak yoğun göç alan bir bölge olmasından dolayı, Çevre konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı ve toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü belirtti.