Gebze İş İLanları

GEBZE İŞ KURUMUNDA; 375 Firmanın, 148 farklı Meslekte Toplamda: 1784 adet eleman ihtiyacı bulunmaktadır. 10-Jul-17 NOT: Açık iş ilanları Meslek sütununa göre sıralıdır.
Birim İşgücü İstem No İşyeri Adı Meslek / Tecrübe Bilgisi Açık İş Sayısı Çalışma Yaş (Kadın) Yaş (Erkek) Öğrenim Bilgisi İşyeri Adresi İşyeri TELEFONU GÖRÜŞÜLECEK KİŞİ Son Başvuru Tarihi Danışman (İŞKUR)
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003856906 MERSEN İSTANBUL SANAYİ ÜRÜNLERİ AŞ Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 1 Daimi - - İlköğretim - İHSANDEDE CAD. 900 SOKAK GEBZE ORGANİZE SANAYI BÖLGESİ /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 02 62 18.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883891 VENDOSA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ahşap Mobilya İmalat Ustası 3 Daimi 100 - 100 25 - 45 İlköğretim - Önlisans BALÇIK MAH.3256 SOK.TEKNE İMALATHANE SİT.NO:22 41400 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627511199 Füsun Şahin 31.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003856907 MERSEN İSTANBUL SANAYİ ÜRÜNLERİ AŞ Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 1 Daimi - - İlköğretim - İHSANDEDE CAD. 900 SOKAK GEBZE ORGANİZE SANAYI BÖLGESİ /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 02 62 18.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844251 HİLAL PETROL VE YALÇINKAYA NAK.PAZ.TİC. Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 2 Daimi 111 - 111 21 - 50 İlköğretim - DİLOVASI ORG.SAN.BÖLG.4.KISIM SAKARYA CAD.NO:10. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 80 78 Serkan ULUS 11.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003887606 AKDENİZ CAM METAL SAN VE TİC LTD ŞTİ Alüminyum Doğramacı 1 Daimi - - İlköğretim - ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES BULVARI İMES 7. CAD. NO:2
. PK: 41000. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 290 88 05-06 Cemile Akgöl 05.08.2017 MUSTAFA ALIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003891174 SAN EMAYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Ambalajcı (El İle) 2 Daimi 111 - 111 21 - 45 İlköğretim - SANAYİ SOKAK NO:33 PELİTLİKÖYÜ
(ARAL ÇİFLİĞİ POLYET ÇAPRAZI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 09 69 Hülya ŞAHİN 08.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003889447 SARMAŞIK MAKİNA SAN.TİC.A.Ş. Ambar Şefi 1 Daimi 100 - 101 30 - 50 Lise - GOSB KEMAL NEHROZOĞLU CAD. 500 SOK NO:502 . PK: 41480. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262-7510241 MEHMET SARAL 06.08.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862259 ALTERNATİF ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.(GEBZE) Ambar/Depo Görevlisi 4 Daimi 100 - 100 20 - 45 İlköğretim - İHSAN DEDE CADDESİ 90. SOKAK GOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 536 266 92 47 BÜLENT FINDIK 20.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862451 SUNCHEMICAL MATBAA MÜREKKEPLERİ VE GEREÇLERİ SAN.TİC.A.Ş. Ambar/Depo Görevlisi 1 Daimi 100 - 100 20 - 40 İlköğretim - İSTANBUL CADDESİ CUMHURİYET MAHALLESİ NO:138. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 743 43 85/147 ALİ SEYHAN 20.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864189 ROMA PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. Ambar/Depo Görevlisi 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 Lise - İNÖNÜ M.BALÇIK YOLU GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. 12.CADDE . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 648 45 00 NİHAL KAÇAR 21.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003876292 TÜRKKAN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ambar/Depo Görevlisi 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 Lise - DOSB 2. KISIM D-2003 SOK.NO 4. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 754 87 00 Süheyla Duman 02.08.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884083 İNANÇ TEKNİK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 1 Daimi 100 - 100 18 - İlköğretim - BEYLİKBAĞI MAHALLESİ 326/2 SOKAK NO:6. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 653 00 33 HİKMET AVŞAR 04.08.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884733 ASLANOĞULLARI METAL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 2 Daimi 100 - 100 25 - 35 İlköğretim - MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ MARMARA CAD. NO:6. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 80 78 ÖZGÜR ASLAN 04.08.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003890949 SARMAŞIK MAKİNA SAN.TİC.A.Ş. Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 2 Daimi 100 - 101 23 - 45 Lise - GOSB KEMAL NEHROZOĞLU CAD. 500 SOK NO:502 . PK: 41480. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262-7510241 MEHMET SARAL 06.08.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862985 NİLGÜL ERCAN Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 1 Daimi - 20 - 40 İlköğretim - GÜZELLER MAH.901/1 SOK.NO:4/A. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 642 26 01 YUNUS ERCAN 19.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850402 AFM ASANSÖR ELEKTRİK ELEKTRONİK ÇELİK KONSTRÜKSİYON SANAYİ V Asansör Bakım ve Onarım Ustası 1 Daimi 100 - 100 18 - 40 İlköğretim - AKSE MAH. RAGIP DEMİRKOL BULVARI NO:15/A. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 743 46 83 MURAT AYKIR-AYŞE AYKIR 14.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850734 UZMANLAR TAŞIT ARAÇLARI SERVİS YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞT Aşçı 1 Daimi 25 - 40 100 - 100 Okur Yazar - SULTAN ORHAN MH. HÜKÜMET CAD. NO 132 GÜMRÜK ARKASI HALYOLU ÜZERİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 643 20 10 YAĞMUR YAZAR 14.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003866568 TUNCER TURHAN Aşçı 1 Daimi 20 - 45 - Okur Yazar - HACI HALİL MAH. HÜKÜMET CAD. NO:69/F KAYMAKÇI İŞ MERKEZİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 13 30 TUNCER TURHAN 22.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870174 YAVUZLAR DİREK İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Aşçı Daimi 22 - 50 100 - 100 İlköğretim - ŞEKERPINAR MAH. KOYUNCU SOK. NO:1 ÇAYIROVA/KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 21 70-71-72 SELİM ARSLAN 26.07.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870509 ALTINTAŞ TURİZM VE OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ. Aşçı 1 Daimi 22 - 45 22 - 45 İlköğretim - Önlisans HACI HALİL MAH. İSTANBUL CAD. NO:171. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (262) 646 47 15 YAŞAR BEY 28.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871297 PERSİFLEKS PLASTİK FABRİKASI LTD.ŞTİ Aşçı 1 Daimi 25 - 45 100 - 100 İlköğretim - ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SAN.SİT.AYÇİÇEK SK.NO:46. PK: 41000. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 24 00 GÜLAY EKİNCİ 28.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883609 ELAZIĞ AŞSAN YEMEK FAB. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. Aşçı 1 Daimi - - Lise - Lise GÖKSU CAD.(İÇMELER MEVKİİ) DİLOVASI OSGB 1. KISIM NO:18/A GEBZE KOCAELİ. PK: 41000. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0546 440 5461 CİHAT ATEŞ 31.07.2017 ÖZLEM SAĞLAM İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884532 RAYKAM LOJİSTİK TAŞ.SOS.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Aşçı 1 Daimi 20 - 45 100 - 100 İlköğretim - OSMAN YILMAZ MAH. İSTANBUL CAD. 641 SOK. SİNAN SALİM ATASAYAN APT. K:3 D:8 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 644 46 16 zakir bozkurt 04.08.2017 DOĞAN TUGAYTİMÜR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869717 VİP İSTANBUL YEMEK ÜR.GID.TAŞ.İNŞ.TEM.HAY.SAN.A.Ş. Aşçı Yardımcısı 1 Daimi 18 - 50 18 - 50 İlköğretim - OSMAN YILMAZ MAH. YENİ BAĞDAT CAD. 617 SOK NO: 7
GEBZE -KOCAELİ
. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 643 1 444 MERVE KUBULAY 26.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871223 HAS ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GEBZE ŞUBESİ Bahçıvan 1 Daimi 18 - 49 18 - 49 İlköğretim - Lise TEMBELOVA ALANI 3500 SOK. NO:3505 GOSB TEMBELOVA BETEK BOYA YANI. PK: 41000. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 677 06 33 Erdem Bey 28.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003843745 ASMAŞ AĞIR SANAYİ MALZEMELERİ İMAL VE TİCARET A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 20 - 45 İlköğretim - TATLIKUYU MH 1319 SK NO:13. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 641 26 82 FUAT KILLI 10.07.2017 ÇAĞATAY MENTEŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003843825 TREND İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TURİZM İNŞAA Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi 20 - 37 20 - 37 Lise - HACİ HALİL MAH. 1231 SOKAK NO:15/B KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 12.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844039 CAN VARİL SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 101 27 - 45 İlköğretim - MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ-AYÇİÇEK SK NO:40-42
241 ADA 13-14 PARSEL ŞEKERPINAR. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 658 17 10 ERHAN DEMİREL 12.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844124 TANYERİ PLASTİK AMBALAJ VE KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi 100 - 100 18 - 40 İlköğretim - GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ
1.CAD.NO:9 GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 751 32 40 EBUBEKİR ALBAYRAK 11.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844315 ERMETAL MADENCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ GEBZE ŞUBESİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 20 - 45 İlköğretim - ŞEKERPINAR MH. ÇİĞDEM SK. NO:14. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 - 658 14 77-78 Volkan Akbay 11.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844919 LUBRATEK ENDÜSTRİYEL YAĞLAR VE KİMYASAL MADDELER SAN.TİC.LTD.ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 25 - 35 İlköğretim - İNÖNÜ MAH. GEBZE GÜZELLER OSB CUMHURİYET CAD. GALVANO YAPI KOOPERATİFİ NO:2-2/1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 642 09 93 BELGİN İREN 12.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844935 EFE MARKET EKİPMANLARI VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN TİC AŞ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 22 - 45 İlköğretim - GEPOSB İÇİ ATATÜRK BLV.9. CAD 91.SK NO:2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 17 17 Esra Temizel 11.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844944 GÜRATA TAŞIMACILIK LOJİSTİK GIDA TURİZMİNŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 17 - 35 İlköğretim - HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0534 931 13 22 Özge Hanım 11.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845181 MURAT TİCARET KABLO SAN.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi 18 - 55 18 - 55 İlköğretim - TOSB TAYSAD ORG.SAN BÖL.1.CD.16. YOL. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 02626796700 SERKAN YILDIRIM 11.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845365 ÇAYIROVA BORU SAN.VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi - 22 - 30 Lise - OSMANGAZİ MH. AŞIROĞLU CD. NO:170. PK: 41400. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 723 44 00 BAHADIR BEY 10.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845404 ERMAN SAÇ VE DEMİR SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 100 - 100 18 - 40 İlköğretim - SULTAN ORHAN MAH. 1175 SOK. NO:9 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 666 00 05 Murat Deliküçük 12.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845969 OPAL LOJİSTİK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 30 Daimi - - Okur Yazar - HACIHALİL MH 1201/4 SOK. SERHAT APT. KAT:3 NO:20 DAİRE:11 GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0542) 321 03 90 SEZER KILIÇ 11.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003846320 PARKER İKLİM KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Geçici 111 - 111 21 - 35 İlköğretim - GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ F. SULTAN MEHMET CD NO: 20 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 00 05 Gülay ERDOĞDU 11.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003846453 IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 6 Daimi 18 - 42 100 - 101 İlköğretim - GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 100. SOK.
GEBZE / KOCAELİ. PK: 41480. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627512235 YAKUP SOYTÜRK 12.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003846584 ALATLI ULUSLARARASI NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 20 - 50 İlköğretim - SULTAN ORHAN M. 1176/2 S. N:7. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 656 51 11 HÜLYA AYRILMAZ 13.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847335 DOĞUŞ ALÜMİNYUM SAN.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 100 - 100 24 - 35 İlköğretim - ESENTEPE MEVKİİ TAVŞANLI KÖYU /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 7248245 Türker Öztürk 12.07.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847547 KAPLANTAŞ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 20 - 60 İlköğretim - BALÇIK KÖYÜ,ATATÜRK CD,NO:7. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627513264-7510919 HÜSEYİN KAPLAN 11.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847706 HAKAN REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi - 18 - 45 İlköğretim - PELİTLİ MAH. ŞANTİYE YOLU CAD NO:15. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 48 48 DİLBER ÇAYIRLI 12.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003848541 ASAN HAZIR MUTFAK ÇELİK KAPI MOBİLYA İNŞAAT GIDA SAN. TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 100 - 100 20 - 45 İlköğretim - İSTASYON MH. 1495 SK. NO:14. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 656 51 00 HEKİM ÖZÇELİK 13.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003848604 SAHRA CAM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 4 Daimi 18 - 30 21 - 30 İlköğretim - PELİTLİ KÖYÜ HARLAK BAYIRI SOKAK NO:9. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 18 67 ÖZKAN BEY 10.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849010 KOÇAK PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LYD. ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi - 18 - 45 İlköğretim - AYAZ SOK. NO 43 PELİTLİ TEL: 751 36 72. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 36 72 ŞENGÜL SÖNMEZ - MUHAMMED ALİ BEHAR 13.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849315 ERİBAK MAKİNA METAL SAN. VE TİC. A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi - - Okur Yazar - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. KISIM CEYHAN CAD. NO:2 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 14.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849831 GREİF MİMAYSAN AMBALAJ SAN.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 6 Daimi - 19 - 35 İlköğretim - İHSAN DEDE CAD.800 S GOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262)751 13 30 Serkan Tapan 14.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849913 GAMA İNSAN KAYNAKLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 45 Daimi 18 - 40 18 - 40 İlköğretim - KÖŞKLÜÇEŞME MAH. 554 SOK. NO:9/A (CUMA PAZARI TRAFO IŞIKLAR ALTI-AÖF YANI). KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0533 123 23 26 MEHMET ERDOĞMUŞ 13.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850454 OTO TRİM OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 İlköğretim - 4 PAFTA 1673 PAR DENİZLİ KÖYU /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 729 33 51 ÖZDEN DEMİRBAŞ 14.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850643 ONURTAŞ TİCARET VE DEMİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 18 - 45 İlköğretim - Lise ŞEKERPINARI CUMHURİYET MAHALLESİ KARAYEL SOKAK NO:15 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 4441223 DAHİLİ 124 Muhittin Öztemur 13.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850868 FAKTÖR SOSYAL HİZMETLER YEMEK NAKLİYE MAKİNE HAYVANCILIK SAN Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 18 - 45 18 - 45 İlköğretim - Lise SULTAN ORHAN MAHALLESİ ORHANGAZİ CADDESİ NO 42. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 80 00 Metin ÇAKIR 13.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003852159 KROMAN ÇELİK SAN.A.Ş Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 111 - 111 18 - 40 İlköğretim - AŞIROĞLU CAD OSMANGAZİ MAH 175. PK: 41400. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 679 20 00 Zerde ERAY 14.07.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853438 HÜRMAK PLASTİK OTOMOTİV MAKİNA İM.A.Ş Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 23 - 40 İlköğretim - ŞEKER PINAR MAHALLESİ MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER S.S. AYÇİÇEK SOKAK NO:23 ÇAYIROVA/KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 751 30 31 -32 GÖKMEN GÜNGÖR 15.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853847 PİMTAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SAN TİC A.Ş.GEBZE ŞUBESİ Beden İşçisi (Genel) 4 Daimi 100 - 100 18 - 35 İlköğretim - GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. CUMHURİYET CAD.NO:52. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 751 24 24 SERAP IRGIZ 14.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853865 TEFAŞ KİMYASAL SERAMİK KAPLAMA SAN.TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 4 Daimi - - İlköğretim - TOSB TAYSAD ORG SAN BÖL 3. CAD NO 19 ŞEKERPINAR. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 02 20 Ersin AYDIN 15.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853880 MOSTON METALURJİ DÖKÜM MAKİNE SAN.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 7 Daimi - 18 - 45 Okur Yazar - KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH.İSTANBUL.CAD.NO:15. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 6414315 İsmet Bey/Aysun Hanım 15.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853893 DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 - 36 İlköğretim - İNÖNÜ MAH.EBULFEZ ELÇİBEY SK.NO:10. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0543 301 97 07 merve pınarbaşı 13.07.2017 BUKET İŞCİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853948 POLAT METAL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 101 20 - 40 İlköğretim - DİLOVASI ORG.SAN.BÖL.4.KISIM D-4013 SK N.4. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 724 96 80-81 NERMİN YILDIZ 15.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853961 EKİNCİLER TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 18 - 45 18 - 45 İlköğretim - GOSB 1000.CD NO:1021 . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 05336921624 13.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854774 KAMASAN KALIP MAKİNA SAN VE TİC A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 18 - 40 18 - 30 İlköğretim - İHSAN DEDE CAD.114 GOSB 114/-. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 05 79 15.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854836 NAMET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 42 Daimi 18 - 53 18 - 51 İlköğretim - AKSE MH FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:132 KOCAELİ ÇAYIROVA. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 15.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003855614 BİSET TURİZM PEYZ. İNŞ. GID. SOS. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 6 Daimi 18 - 51 18 - 55 İlköğretim - H.HALİL MAH.1212 SOK.BOSTAN İŞ MERKEZİ
NO:5/59. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 643 70 99 SEDA İNAN- YALÇIN ATAŞ 14.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003855635 STS ARITMA SİSTEMLERİ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK MAKİNE Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 20 - 35 Okur Yazar Olmayan - İNÖNÜ MAH. GEBZE GÜZELLER OSB S.S. GALVANO KOOP CUMHURİYET CD.NO:2/3. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 01 03 FATİH SARIKAYA 16.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003856760 DKM İNŞAAT TAAHHÜT VE DAN.PAZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 15 Daimi 100 - 100 18 - 45 İlköğretim - TAVŞANLI MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4511.SOK. NO:5 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0216 508 20 50 16.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003856812 KOSAN KOZMETİK SAN.VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 18 - 40 18 - 40 İlköğretim - İHSAN DEDE CAD. GOSB 133/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0531 104 47 89 Uluç İNCESOY 16.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003856864 CAMAK CAM VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 100 21 - 30 Lise - DİLOVASI ORG. SAN. BÖLG. 4.KISIM D-4009 SOKAK. NO.13/1 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0533 263 30 39 ERDİNÇ AKTAŞ 16.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003856903 BALORMAN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 100 - İlköğretim - OSMANGAZİ MAH. SANAYİ CAD. NO 33/A. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0 262 654 07 16 Yusuf Mavi 17.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857223 TEBOSAN OTOMOTİV YANSANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 18 - 40 18 - 40 İlköğretim - GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. GÜZELLER MH. 61. SK. 30MIIIB PAFTA 4043 ADA 14 PARSEL GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 655 01 30 - 31 ERCAN BALCI 19.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857571 ORGANİZE VİNÇ İŞL.NAK.İNŞ.TRZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 18 - 30 Okur Yazar - CUMHURİYET MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:119. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0533 488 00 54 RECEP AYAR 19.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857818 İRFAN ÇAPAN (ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET) Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 111 - 111 18 - 45 İlköğretim - MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER KOOP. ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 14 61 İRFAN ÇAPAN-ZEYNEP YÜKSEK 18.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858156 SANIKEY SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SAN.VE TİC. A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 101 21 - İlköğretim - MUALLİMKÖY DİLOVASI O.S.B 3. KISIM GEDİZ CAD NO:9 GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 501 96 60 MUZAFFER ÖZMEN 19.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858281 ELİT MAKİNA VE KALIPELEMANLARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 20 - 30 Lise - ŞEKERPINAR MAH. MARMARA CAD. MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ NO:8. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 24 68 TAYLAN GÜNDOĞDU 19.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858310 ÖZGÜ İDARİ HİZMETLER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 19 - 45 18 - 45 İlköğretim - HACI HALİL MAH. ATATÜRK CAD. NO:29 KAT 2 GEBZE/ KOCAELİ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 6445389-05495248512 0554 834 94 92 18.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858990 KABEL KABLO ELEMANLARI SAN.TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 20 Daimi 18 - 38 18 - 40 İlköğretim - BABAKUYUSU MEVKİİ MUALLİM KÖYÜ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 759 12 62 NURİYE ÇELEBİ 18.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003859499 ENGİN METAL TİCARETVE SANAYİ LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 100 - 50 İlköğretim - GOSB 1400 SOK. NO:1408. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02626771740 Serdar Erdoğan 18.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003859686 YELKENCİ İNŞAAT MAL.İMALAT VE PAZAR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 101 22 - 45 İlköğretim - MARMARA GERİDÖNÜŞÜMCÜLER KOOP SİTESİ ŞEKERPINAR MAH. DEFNE SOK.NO.25. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 1282 MUSTAFA AKÇA-OLCAY YILDIZ 19.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860406 METPAK METAL OFSET AMBALAJ SAN VE TİC AŞ Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 100 - 100 18 - 45 İlköğretim - GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MH NURSULTAN NAZARBAYEV SK NO: 12. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 751 53 88 BÜLENT BEY 19.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860437 YÖMSER AMBALAJ SAN.TİC.VE PAZARLAMA AŞ. Beden İşçisi (Genel) 6 Daimi 100 - 100 22 - 35 İlköğretim - GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CADDE NO:12
GEBZE - KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 16 16 ÖZNUR ÇÖKELEK 14.07.2017 DOĞAN TUGAYTİMÜR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860560 VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 101 22 - 45 İlköğretim - CUMHURİYET MH GÜNEYYANYOL CD N24. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 653 06 55 MEHTAP KARADENİZ 19.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860605 KATİPOĞULLARIMÜHENDİSLİK HAVALANDIRMA METAL ISITMA SİS.İNŞ.LİT.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 18 - 41 İlköğretim - SULTAN ORHAN MAH.KÜÇÜK SA.SİTESİ A/12 BLOK NO::3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 600 00 03 19.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860779 ATERMİT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş Beden İşçisi (Genel) 4 Daimi 100 - 101 22 - 45 İlköğretim - BARIŞ MAH. 1805/4 SOK. NO: 14 GEBZE - KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02626417971 cahit karadeniz 19.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860795 SAMANLI MAKİNA METALVE METAL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 21 - Lise - TAVŞANLI MAH. 4502. SOKAK NO:2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0543 206 07 17 Nihan İSMAİLTEVFİKOĞLU 20.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003861346 TATKO LASTİK SANAYİ VE TİC.AŞ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 22 - 35 İlköğretim - PELİTLİ KÖYÜ YOLU ÜZERİ TATKO TESİSLERİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0533 669 45 93 Mustafa CİVELEK 15.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003861382 EM PLASTİK AMBALAJ VE MAKİNA SAN TİC LTD ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 20 - 40 20 - 40 İlköğretim - SULTAN ORHAN MH. 1163 SOK NO:11 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 6441215 D.155 AHMET CAN 19.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003861973 ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SAN.TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi - - İlköğretim - CUMHURİYET MAH. 2252 SK. NO:1 GEBZE/ KOCAELİ. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 444 6 746 Adnan KAPLAN 20.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862304 KURTEL LEHİM TELİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi - 22 - 32 Lise - BALÇIK MAH. ORGANİZE CAD. NO:2. PK: 41490. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 28 58 EFE 21.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862492 SUNCHEMICAL MATBAA MÜREKKEPLERİ VE GEREÇLERİ SAN.TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 20 - 40 Lise - İSTANBUL CADDESİ CUMHURİYET MAHALLESİ NO:138. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 743 43 85/147 ALİ SEYHAN 20.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862663 EKŞİOĞLU ORM. ÜRÜN.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 8 Daimi 100 - 100 18 - 40 İlköğretim - ÖZGÜRLÜK SK.ŞEKERPINAR KÖYU CUMHURİYET MAHALLESİ 18-19/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 658 8120-21-22 ŞABAN KALKAN 18.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003863086 ALÇİN ALÜMİNYUM ÇİNKO HAD.TİC.SAN.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi 111 - 111 20 - 30 Lise - BP ARKASI ÇAYIROVA BAYRAMOĞLU KAVŞAĞI /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 653 06 50 Selim Gazioğlu 20.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003863166 GALMAK ALUMİNYUM SAN TİC LTD ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 20 - 40 20 - 40 İlköğretim - İNÖNÜ MAH. GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 751 15 57 20.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003863844 RİTÜEL SOSYAL HİZMETLER GIDA TURİZM İNŞAAT TEMİZLİK VE TİCAR Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 101 20 - 45 İlköğretim - TATLIKUYU MH 1301/4 SOK NO 19/A GESİAD BİNASI İÇİ VATAN BİLGİSAYAR ÜSTÜ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 444 6 213 BURCU ALDEMİR 20.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864374 BEŞLİ KARGO TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED Ş Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi - 18 - 45 İlköğretim - CUMHURİYET MAHALLESİ CİHAN SOK NO:16/1. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0533 207 50 81 vedat adıgüzel 16.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864384 MEKİSAN ASANSÖR LTD. ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 21 - 39 İlköğretim - Lise BALÇIK KÖYÜ 3256. SK. NO:2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 00 50 GÜLSER KOCA 17.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864402 FORSEN MAKİNA SERVİS VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi - 18 - 35 Lise - ATABAY İLAÇ FABR.YANI E-5 KARAYOLU ÜZERİ /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 724 97 37 AYHAN BEY 17.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864529 KALE OTO RADYATÖR SAN.VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 101 - 102 18 - 28 Lise - İSTANBUL CAD. NO:142. PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 744 18 52 (154 MUSTAFA USTA 19.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864549 DEREN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 - İlköğretim - CUMHURİYET MAH. TURGUT ÖZAL CAD. EFE SOKAK NO:20 ŞEKERPINAR GEBZE
TEL: 0262-6582701
. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262-6582700 Yavuz Bey 21.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864551 KARTAL BOMBE ÜNİTELERİ SANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 21 - 40 İlköğretim - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.KISIM CEYHAN CADDESİ NO:25 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 724 92 92 - 2105 Hilal ÖZCAN 21.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864972 POLİKOLOR BOYA SAN. VE TİC. A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 111 - 111 22 - 35 İlköğretim - PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ
1. CAD. 12. SOK.
GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 08 92 Hüseyin PEKER 22.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003865227 AKGÜN RADYATÖR SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi - 18 - İlköğretim - SULTAN ORHON MAH.1185/2 SOK. NO:2
GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 642 28 90 - 91 Dilara Vural 22.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003865514 ERCE SOSYAL HİZMETLER TEMİZLİK VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 25 Daimi 18 - 55 18 - 55 Okur Yazar - HACI HALİL MAH. ÇEŞME CADDESİ NO:13/B . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0533 727 48 84 0533 727 34 25 22.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003865597 UĞUR METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 - Lise - KOCAGÖL MEVKİİ , MEZARLIK ARKASI BALÇIK KÖYÜ /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 08 76 22.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003865730 MEHMET ALİ ERTÜRK (SANAT METAL) Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 111 - 111 21 - 45 İlköğretim - BALÇIK KÖYÜ. 3229 SOK. NO:14. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 289 58 89 Eren Ertürk 21.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003866175 IMPRO METAL METALURJİ DÖKÜM MAK. SAN. VE TİC. LTD. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 20 - 40 İlköğretim - SULTAN ORHAN MAH. HASKÖY DÖKÜMCÜLER SAN. SİT. 13/A BLOK NO.3 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 76 98 ÖZER YILMAZ,ARİF CAN 22.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003866229 HALİÇ ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 35 - 55 İlköğretim - BALÇIK MAH. 3248. SK. 3 . PK: 41000. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 213 88 31 ESRA PATACI 21.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003866376 GALMAK ALUMİNYUM SAN TİC LTD ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 21 - 40 İlköğretim - İNÖNÜ MAH. GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 751 15 57 21.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003866390 ÇEMESAN YASSI METAL MAKİNE.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 18 - 100 21 - 40 İlköğretim - ŞEKERPINAR MAH. ECE SOK. NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 658 01 00 MERVE TÜRK 21.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867008 BURÇMETAL PLASTİK HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 111 - 111 23 - 35 İlköğretim - GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:15
GEBZE / KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02165402872 Cihan Yumrukçal 19.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867091 ROYAL AMBALAJ SOS.HİZM.TAH.TAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi - - İlköğretim - OSMAN YILMAZ MAH. İSTANBUL CAD. İMDAT BEY APT. NO:44 KAT:1 DAİRE:2 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0549 290 56 77 umut bey 17.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867191 İNKA ULUSAL ORGANİZASYON TUR.İNŞ.SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 25 Daimi 18 - 58 18 - 58 Okur Yazar - HACI HALİL MAH. HÜKÜMET CAD. 1212 SOK.
NO:1 K:2 GEBZE / KOCAELİ
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 6440254 22.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867658 REPACK FASON AMBALAJ VE LOJİSTİK SAN TİC LTD ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi 18 - 35 18 - 35 İlköğretim - GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MH AŞIKVEYSEL SK N.2.
KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262-751 20 15 ilknur toldarı 20.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867679 RİZLİNE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA ÜRETİM İHRACAT İTHALAT SANAYİ V Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 21 - 39 İlköğretim - ŞEKERPINAR MAH. SARMAŞIK SOK MARMARA GERİDÖNÜŞÜMCÜLER SANAYİ SİTESİ NO:2/1. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 6582053 Serkan Ceylan 22.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003868359 KİLİTLER ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ İNŞAAT ELEKTRONİK SANAYİ VE Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 20 - İlköğretim - BAGLARBASI MAH.
TUZLA CAD. 62 B
DARICA/ KOCAELI. PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 745 11 11 BEDİR KİLİT
22.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869314 ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 18 - 40 21 - 40 İlköğretim - TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 23 30 YILMAZ ÇELİK 26.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869919 İZVAR AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi - - İlköğretim - TAVŞAN TEPE SOKAK NO:14 PELİTLİ. PK: 41490. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262-7510220 Aytül Gürel 26.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869996 SARTEN AMBALAJ SAN VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 20 Daimi - - İlköğretim - DR.ZEKİ ACAR CAD. BARIŞ MAH. 4/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 641 47 00 HATİCE ÖZKAN 27.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870247 SİSAN SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 100 25 - 35 İlköğretim - TAYSAD ORG.SAN BÖL.(TOSB) 4.CAD NO:6 ŞEKERPINAR. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0533 690 20 44 BİNALİ BEY 27.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870284 YAŞAR DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 110 20 - 45 İlköğretim - ŞEKERPINAR MH ÇİĞDEM SK N.4 . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 13 67 ELİF AKDENİZ 27.07.2017 ÖZLEM SAĞLAM İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870552 KAR PORSELEN SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 17 - 50 17 - 50 İlköğretim - AKSE MAH. 538 SOK. NO:1. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 744 29 96 26.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870891 SERTEK SERAMİK FIRIN VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 101 - 102 22 - 45 İlköğretim - PİRİREİS MAH.BAĞDAT CAD.NO:28
DARICA. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 6531343 Rabia hanım 28.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871262 PERSİFLEKS PLASTİK FABRİKASI LTD.ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 20 - 40 20 - 40 İlköğretim - ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SAN.SİT.AYÇİÇEK SK.NO:46. PK: 41000. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 24 00 GÜLAY EKİNCİ 28.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871329 KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SAN.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 20 Daimi 100 - 100 22 - 35 İlköğretim - ŞEKERPINAR TOSB- TAYSAD ORG SAN. BÖL. 1. CADDE. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 6788600 - 8731 Muhammet Günçe - Mehmet Tarık Uysal - Şura Selçuk 29.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871336 ADALAR KİMYA SANAYİVE TİCARET LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 22 - 45 Lise - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. KISIM CEYHAN CAD. NO.8. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 89 09 Ersin BARDAKÇI 28.07.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871869 MİHRİCAN ATAŞ ANALİTİK TEKNOLOJİLERİ EĞTVE SOS HİZ Beden İşçisi (Genel) 27 Daimi 17 - 17 - İlköğretim - HACI HALİL MAH. 1210 SOK OBA İŞ MERKEZİ NO:6 KAT :2 GEBZE / KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 643 70 99 SEDA İNAN- YALÇIN ATAŞ 27.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003874053 ALPSAN ALÜMİNYUM VE PLASTİK SAN.TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 111 - 111 22 - 48 İlköğretim - BARIŞ MH. 1804/4 SK NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 642 84 42 SEVİNÇ UYSAL-VEDAT CANDEMİŞ 29.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003874864 FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi - 20 - 35 İlköğretim - CUMHURİYET MAH. 2253 SOK. NO:13 GEBZE / KOCAELİ. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262)653 42 60 Kamile Emür 30.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003874898 GMB ÇELİK ENDÜSTRİ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 6 Daimi 100 - 100 18 - 40 İlköğretim - ŞEKERPINAR MAH.ÇİĞDEM SOK.NO:7 (MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER KOOP.). KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 6581506 Uygur Sevindir 28.07.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003875056 HAYME SULTAN A.Ş. KADIOĞLU BİLGİ İŞLEM A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 18 - 18 - İlköğretim - BARIŞ MAH. DR. ZEKİ ACAR. CAD. 1 GEBZE-KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 29.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003876098 AKÇELİK DEMİR ÇELİKSANAYİ VE TİCARET.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 101 - 102 18 - 48 İlköğretim - TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 4.CADDE NO:10. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 89 52 SERKAN ÖZDEMİR 31.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003876104 ELSE KABLO PLASTİK SAN.A.Ş Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 22 - 35 22 - 35 Lise - 11.CD GEPOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627513023 02.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003876107 ELSE KABLO PLASTİK SAN.A.Ş Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 22 - 35 22 - 35 Lise - 11.CD GEPOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627513023 02.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003876942 TOYOTETSU OTOMOTİV PARÇALARI SAN VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 50 Daimi 100 - 100 18 - 37 İlköğretim - ***TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:4 ŞEKERPINAR. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 87 10 02.08.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003879142 GEMAK GENEL SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 18 - 40 18 - 35 İlköğretim - CUMHURİYET CAD NO:64. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 07 51 GÜNEY İLGÜN 03.08.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003879470 ALFA OTOMAT ÇELİKÇİLİK TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi - - İlköğretim - BALÇIK KÖYÜ YOLU ÜZERİ GEPOSB İÇİ 13.CD.NO:10 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (262) 751 46 87-88 SAADET POLATOĞLU 03.08.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003880010 ALAYBEYOĞLU METAL İMALAT SAN.VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 9 Daimi 100 - 100 25 - 35 İlköğretim - OSB CUMHURİYET CA. GEBZE PLASTİKÇİLER 35 PA/. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0(262) 751 28 70 ZEKİ YILDIRIM 31.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003880458 ÜNAL AMBALAJ MALZEMELERİ SAN.TİC.VE PAZAR.LTD.ŞTİ.GEBZE ŞUB. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 25 - 35 İlköğretim - GEBZE GÜZELLER :ORG.SAN.SİT.ALPTEGİN SK. NO 1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 751 33 95 ARZU HAMUTÇU 03.08.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003881876 ASK CHEMICALS TR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 111 - 111 21 - 30 Lise - İNÖNÜ MAH. GÜZELLER OSB EBULFEZ ELÇİBEY SOK. NO:15 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0534 473 27 27 Sercan Bey 03.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003881900 SAMİ TONGÜN CAM ELYAF POLYESTER ÜRÜN.A.Ş Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 18 - 21 - İlköğretim - DENİZLİ KÖYÜ DÜZMEŞE MEVKİ ATATÜRK CAD NO:28 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 729 33 60 TARKAN DEMİRBAŞ 03.08.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003881961 MALVA KOZMETİK PETR.GIDA TURİZM İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD Ş Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 111 - 111 18 - 35 İlköğretim - İNÖNÜ MAH.GEBZE PLASTİKÇİLER OSB MAH.CUMHURİYET CAD.NO:39/1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627510901 03.08.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003882094 TANDEM SOSYAL HİZMETLER GIDA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİT Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 18 - 45 18 - 45 İlköğretim - İHSAN DERE CADDESİ 90.SOKAK GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0543 218 6207 NİHAT KORKUTACAK 25.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883513 BURCU ÇOBAN (ESEN GRUP) Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 18 - 45 18 - 45 İlköğretim - ESEN GRUP
HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI)
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0534 931 13 22 Özge Hanım 04.08.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883558 HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 100 20 - 37 İlköğretim - BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO:25 . PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 743 66 80 HASAN KASIM 04.08.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884039 NOZHAK SOSYAL HİZ.TUR.NAK.İNŞ.GID.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 30 Daimi 19 - 45 19 - 45 İlköğretim - H.HALİL MAH. 1223 SOK. NO.3/29. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 545 643 99 55 arife tepe 04.08.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884113 YEMENİCİ OTOMOTİV VE PARÇALARI SAN.TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi - - İlköğretim - 1803-2 SOKAK BARIŞ MAH. ANKARA CAD. NO:3/1. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 643 21 22 Nazmiye AZAK 04.08.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886077 SIDDIK KARDEŞLR HADDE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi - - İlköğretim - BARIŞ MH. KOŞUYOLU CD. NO:27. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262641 45 47 - 48 RECEP EKSİK 04.08.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886144 AYHAN METAL PRES DÖKÜM SAN. TİC. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 22 - 45 22 - 45 Okur Yazar - İNÖNÜ MAH. GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. 7 CAD. NO:9. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262)751 21 94 Nejla DOLAŞIK 05.08.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886172 MARMARA METAL.MEKANİK ELK.SAN.TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 18 - 35 Lise - MUALLİM KÖY YOLU ÜZERİ BABAKUYU MEVKİİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0541 8200211 Murat Çakar 04.08.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886650 YK TEMİZLİK VE PERSONEL HİZMETLE.TAŞIMA.GAYRİMENKUL LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 100 21 - 40 İlköğretim - MUSTAFAPAŞA MH. ISSIKGÖL CD. NO:1/2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0542 291 41 29 ZEHRA GÖKSÜGÜZEL 05.08.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886699 TİBET KARAKUŞ- SİDE MEKANİK Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 22 - 40 Lise - PİRİ REİS MAH.BAĞDAT CAD.ORPA SAN.SİTESİ
NO:30-29. PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 653 21 41-42 Nilhan TUNOĞLU 03.08.2017 BUKET İŞCİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886896 KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 22 - 30 Lise - TAŞOCAKLARI MEVKİİ TAVŞANLI KÖYÜ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 7248425 DAHİLİ:1022 Mustafa Keleş 05.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886900 FHS DİZAYN PASLANMAZ ÇELİK MEKANİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 25 - 40 İlköğretim - BALÇIK MAHALLESİ KÖMÜRCÜLER SOKAK NO:44 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 44 58-59 05.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003887293 BASAŞ AMBALAJ VE YALITIM SAN.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi - 44 - 55 İlköğretim - GÜZELLER ORG SAN BÖL BALÇIK YOLU ÜZERİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 751 42 10 30.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003888724 AKAY ENJEKSİYON KALIP METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 22 - 40 İlköğretim - BARIŞ MAH. 1803/3 SK. NO:1 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 641 05 54 Cemil ÇETİN 06.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003889912 GEBZE MAKARA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 6 Daimi 100 - 100 18 - İlköğretim - TAVŞANLI MAH. ATATÜRK CAD. NO:148 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 2627248961 AHMET DEMİRCİOĞLU 06.08.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003890028 PRODETA MOBİLYA İÇ MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 18 - 50 İlköğretim - PELITLI KÖYÜ KARAÇAYIR MEVKII DIS KAPI NO:32 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 5336667626 SEDAT GİRİŞGEN 06.08.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003890052 CSC KALİTE KONTROL VE ENDÜSTRİYEL İŞGÜCÜ HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi 18 - 45 18 - 45 İlköğretim - GAZİLER MAH.İBRAHİM AĞA CAD.IŞIK İŞ MERKEZİ GOSB YOLU ÜZERİ NO:249 KAT:4. PK: 41700. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 642 25 26 Cansu Yüksel-0535 699 06 63 06.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003891171 SAN EMAYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 111 - 111 21 - 45 İlköğretim - SANAYİ SOKAK NO:33 PELİTLİKÖYÜ
(ARAL ÇİFLİĞİ POLYET ÇAPRAZI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 09 69 Hülya ŞAHİN 08.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003845502 İSAPUR PLASTİK VE AMBALAJ SAN DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi - - İlköğretim - ÇERKEŞLİ İMES OSB 9.CAD. NO:8
41000 DİLOVASI. PK: 41000. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 11.07.2017 MUSTAFA ALIN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003846307 EKİP SPOR EKİPMANLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 18 - 40 21 - 40 İlköğretim - ÇERLEŞLİ OSB MAH.İMES OSB 5 BULVAR NO:9. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0216 378 74 00 GİZEM DEMİR 12.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003847432 SAUERESSİG BASKI ÖNCESİ HAZ.SİS.SAN.TİC.AŞ Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 101 20 - 35 İlköğretim - ÇERKEŞLİ KÖYÜ İMES OSB İMES BULVARI NO:9. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 502 03 18 Emrah ARSLANTAŞ 12.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003847528 OMSA METAL PRES HIRDAVAT TELEKOMİNİKASYON İÇ VE DIŞ TİCARET Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 101 21 - 40 İlköğretim - S.S. İST. MERMERCİLER KÜÇÜK SAN. SİT. 3.CAD. 31.SK. NO:1/3 . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 533 130 91 25 Sayit Uzun 13.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003848528 GRİ TRAPEZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 21 - 35 İlköğretim - KÖSELER KÖYÜ MERMERCİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 18. CD 24.SOK NO 13. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 728 15 22 TEMEL MURATOĞLU-MURAT DURUSOY 12.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003850036 GÜRSEL GÜRÇAY (GÜRAY MÜHENDİSLİK) Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 18 - 35 İlköğretim - ÇERKEŞLİ MAH. İMES BUL. 7. CAD. NO:3. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0543 773 72 80 ÜMİT KURTYILMAZ 14.07.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003850423 TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTİRİSİ A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 8 Daimi 100 - 101 22 - 40 İlköğretim - DİLOVASI OSB 5 . KISIM 5007 SOK NO:22. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 02627549022 - 1906 MURAT AKDENİZ 13.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003852425 DOTA LOGISTICS INTERNATIONAL TRANSPORT TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 7 Daimi 18 - 40 18 - 40 İlköğretim - MERMERCİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4. CD NO 26. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 02622421555 HATİCE TASALI 14.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003854910 LİDER KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM.ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 101 21 - 35 İlköğretim - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5.KISIM MAH. D-5007 SOKAK NO:12. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 754 78 56 İLHAN BAŞ 16.07.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003855401 MOBEL KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi - 19 - 28 İlköğretim - DİLOVASI ORG. SAN. BÖL. D-5007 SOKAK 5.KISIM NO.14-16. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 754 23 23 CAFER SALMAN 15.07.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003860975 AEC KİMYA SAN TİC. LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 25 - 35 Lise - DİLOVASI OSB 4. KISIM D-2028 NO: 18 GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 754 51 90 DENİZ KILIÇ - MELİS PALALI 19.07.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003867825 METAL OKSİT KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi - 25 - 45 İlköğretim - GEBKİM V.KİMYA İHT.ORG.SAN.
DEMİRCİLER OSB NURİ TÜRKER CAD.NO:6 DİLOVASI KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 02622909110 ÖZMEN ALTUN 22.07.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003867847 BİLGE İNOKS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 111 - 111 18 - 40 İlköğretim - Önlisans MAKİNA OSB 8. SOK NO 3
444 77 40. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 2909095 Hüseyin Orhan Dereci 22.07.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003869470 GAPSAN GALVANİZ PROFİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 101 18 - İlköğretim - ÇERKEZLİ OSB İMES 10.CAD. NO:39. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 553 512 99 81 Ferhat Doğan 28.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003870001 SİSTEM MAKİNA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 101 22 - 58 İlköğretim - S.S. İST. MERMERCİLER KÜÇÜK SAN. SİT. 1. CAD. 26. SK. NO:5 . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 728 12 04 İbrahim Çivici 28.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003870442 TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi - 18 - 40 İlköğretim - KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 532 768 45 24 taylan özkan 27.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003876320 TÜRKKAN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 101 22 - 50 İlköğretim - DOSB 2. KISIM D-2003 SOK.NO 4. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 754 87 00 Süheyla Duman 02.08.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003879272 MAR SOLAR PANEL İMALATI VE ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM PROJE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 15 Daimi 18 - 45 18 - 45 İlköğretim - ÇERKEŞLİ OSB MAH İMES 10. CAD. NO:3/1 DİLOVASI/KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 554 992 10 77 BERNA TÜRK 03.08.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003879708 DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 100 - 101 22 - 35 İlköğretim - D.O.S.B. 1. KISIM. PK: 41100. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 641 27 69 Sema YALÇINKAYA 03.08.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003880197 STİL TRAFİK İŞARETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 20 - 35 İlköğretim - KÖSELER KÖYÜ MAHALLESİ KUYUBAŞI SOKAK NO:2/3 . PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0212 491 01 44 Büşra Dönmez 03.08.2017 MUSTAFA ALIN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003882696 EKO MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 18 - 45 100 - 100 Okur Yazar - ÇERKEŞLİ OSB MAH.İMES 9.CAD.İMES OSB SİTESİ NO:24 . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 502 01 72-73-74 EYYUP ALKAYA-ZEKİYE ALKAYA 04.08.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003882928 İLSA MOBİLYA MEKANİZMALARI VE AMORTİSÖR SİSTEMLERİ SANAYİ VE Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi 18 - 45 18 - 45 İlköğretim - DİLOVASI OSB 2. KISIM D.2022 SOK. NO:8/1. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 5020421 HÜSEYİN BEY 04.08.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003855646 OTİMSA OTOMOTİV SAN.A.Ş. Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 1 Daimi - - Önlisans - TOSB OTOMOTİV YAN SAN.İHTİSAS OSB.1 CAD. 11.SOKAK NO:6/1. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 19 60 Ferhat YILMAZ 16.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003851878 E-KART ELEKTRONİK KART SİSTEMLERİ SAN.Tİ.A.Ş. Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı(1 Yıl) 10 Geçici 18 - 35 18 - 35 Lise - Lisans İHSANDERE CAD.500 S ORGANİZE SANAYİ BÖLG 503/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE mert.ozdemir@ekart.com.tr MERT ÖZDEMİR 15.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003879602 TEKMAK AĞIR MAKİNA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Borverk (Bohrwerk) Operatörü 1 Daimi 111 - 111 22 - 50 İlköğretim - TAVŞANLI KÖYÜ 1. SOKAK NO:2 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 95 60 ZAFER SÖME, SERKAN AKPAPUK 03.08.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844381 EFE MARKET EKİPMANLARI VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN TİC AŞ Boyacı-Metal 1 Daimi 100 - 100 22 - 35 Lise - GEPOSB İÇİ ATATÜRK BLV.9. CAD 91.SK NO:2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 17 17 Esra Temizel 11.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853409 HÜRMAK PLASTİK OTOMOTİV MAKİNA İM.A.Ş Boyacı-Metal 1 Daimi 100 - 100 23 - 40 İlköğretim - ŞEKER PINAR MAHALLESİ MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER S.S. AYÇİÇEK SOKAK NO:23 ÇAYIROVA/KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 751 30 31 -32 GÖKMEN GÜNGÖR 15.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854851 BM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Boyacı-Metal 1 Daimi 100 - 100 21 - 42 İlköğretim - EBULFEZ ELÇİBEY SK.NO.20 GÜZELLER ORGANİZE SAN.BÖLGESİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 02 08 15.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003868305 YEMEKHANE YİYECEK VE İÇECEK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Bulaşıkçı (Stevard) 3 Daimi 18 - 18 - Okur Yazar - BAYRAMOĞLU MAH .MEHTAP CAD .NO.11 DARICA KOCAELİ . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 647 38 42 Ali YILDIRIM 23.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869050 SYH YEMEK HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Bulaşıkçı (Stevard) 1 Daimi 18 - 50 100 - 100 İlköğretim - T.KUYU MAH.1313 SOK.NO:6
GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 642 69 12 Meryem MERMER BEŞİR 27.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853999 ATASU ÖZEE EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ Büro Memuru (Genel) 1 Daimi 20 - 35 100 - 100 Lise - SULTANORHAN MAH. 1103 SK HOCAOĞLU İŞHANI NO:5/72 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 644 32 48 çağlar özdemir 15.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854003 DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. Büro Memuru (Genel) 1 Daimi 100 - 100 - 36 Lise - İNÖNÜ MAH.EBULFEZ ELÇİBEY SK.NO:10. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0543 301 97 07 merve pınarbaşı 13.07.2017 BUKET İŞCİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003865566 POLİKİM POLİMER VE KİMYA SAN.A.Ş. Büro Memuru (Genel) 2 Daimi 19 - 35 111 - 111 Lise - GÜNEY YANYOL CD. 339 SK NO:5 PİMAŞ KARŞISI
BEYLİKBAĞI MAH.. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 653 26 43-130 Erkan Genç 20.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003885179 ARK ASANSÖR MAKİNA VE MOTOR SAN. TİC. A.Ş. Büro Memuru (Genel) 2 Daimi 100 - 100 22 - 40 Lise - Yüksek Lisans ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES -9 CAD. NO:6 . PK: 41480. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 444 58 12 D:111 Gülşah Çinko 04.08.2017 MUSTAFA ALIN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003847244 OMSA METAL PRES HIRDAVAT TELEKOMİNİKASYON İÇ VE DIŞ TİCARET Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 1 Daimi 18 - 40 100 - 101 Önlisans - S.S. İST. MERMERCİLER KÜÇÜK SAN. SİT. 3.CAD. 31.SK. NO:1/3 . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 533 130 91 25 Sayit Uzun 13.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886278 DMR İLETİŞİM SİS. BİLG. ELEKT. İNŞ. TUR. SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. Cilt Bakım Elemanı 2 Daimi 18 - 40 100 - 100 Lise - YENİ MH.FATİH CD.NO:33/C. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0542 6325745 Caner Demir 03.08.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884015 İNANÇ TEKNİK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 3 Daimi 100 - 100 18 - İlköğretim - BEYLİKBAĞI MAHALLESİ 326/2 SOKAK NO:6. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 653 00 33 hikmet avşar 04.08.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847543 UÇAR METALMAK.OTOM.PARÇA SAN.A.Ş. CNC Freze Tezgahı Operatörü 1 Daimi 100 - 101 20 - 40 Lise - İSTASYON MAH.1495 SOK NO:9 COCA COLA BAYİİ YANI. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 655 60 18 NEJDİYE CİVAN 13.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003851791 TUT KELEPÇE YEDEK PARÇA SAN VE TİC LTD ŞTİ CNC Freze Tezgahı Operatörü 1 Daimi 111 - 111 21 - İlköğretim - GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MH. FATİH SULTAN MEHMET CD. NO:5/2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 641 94 10 Mehmet DURMUŞ 13.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854260 ROBOTEK OTOMASYON TEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ CNC Freze Tezgahı Operatörü 3 Daimi 111 - 111 18 - 40 İlköğretim - G.O.S.B 1000.CAD.12.SOK.NO:1029 262 ADA 10 PARSEL GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 677 11 88 13.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858123 GÜRÇELİK MAKİNE ENDÜSTRİYEL OTOMMASYON SİST.SAN.TİC.A.Ş. CNC Freze Tezgahı Operatörü 2 Daimi - - 35 İlköğretim - SULTAN ORHAN MAH. 1163 SK. NO:11/A. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 644 12 15 Zeynep KOSİFOĞLU 18.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003861731 TEKİŞ TEKNİK EROZYON KALIP SAN.A.Ş. CNC Freze Tezgahı Operatörü 2 Daimi 100 - 100 22 - 30 Lise - 1. CADDE 14. SK NO:5 TAYSAD ORG. /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 658 04 04 AYFER AYDIN 19.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003865962 SÖZER MAKİNA SAN VE TİC LTD ŞTİ CNC Freze Tezgahı Operatörü 2 Daimi 100 - 100 25 - 40 İlköğretim - KOCAELİ-GEBZE VI.İMES ORG.SAN.BÖL.
ÇERKEŞLİ OSB MAH.İMES-5 CAD. NO:7. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 722 92 55 CEYHUN GENÇ - EMRAH SÖZER 21.07.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003881306 ÜÇ ASLAR İŞ MAKİNALARI VE OTOMOTİV YEDEK PARÇALARI SANAYİ VE CNC Freze Tezgahı Operatörü 6 Daimi - 20 - 55 İlköğretim - ÇERKEŞLİ OSB MAH.
İMES BULVARI
NO:6 . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 642 97 72 SONGÜL UMDU 03.08.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003883736 DORALP TEKNOLOJİK MON MÜH İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ CNC Plazma Kesim Operatörü 5 Daimi 100 - 100 21 - 45 Lise - 4. İSTANBUL MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. CADDE N.4 DEMİRCİLER KÖYÜ. PK: 41100. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 722 94 01 FATİH ADAL-ERCAN CİVELEKOĞLU 04.08.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003884427 PROFİL METAL İNŞAATMÜHENDİSLİK TRAFİK SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. CNC Plazma Kesim Operatörü 3 Daimi 100 - 101 25 - 35 İlköğretim - ÇERKEŞLİ MAH İMES OSB 5. CAD NO:4
DİLOVASI - KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 290 88 11 ELİF HANIM 04.08.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003846036 SARMAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş. CNC Torna Tezgahı Operatörü 1 Daimi - - Önlisans - SIRASÖĞÜTLER MAH. ÇELİKOĞLU CAD. 1676. SK. NO:3 . PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 02626539082 Metin ŞAN 11.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847240 UÇAR METALMAK.OTOM.PARÇA SAN.A.Ş. CNC Torna Tezgahı Operatörü 1 Daimi 100 - 101 20 - 40 İlköğretim - İSTASYON MAH.1495 SOK NO:9 COCA COLA BAYİİ YANI. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 655 60 18 NEJDİYE CİVAN 13.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857697 GÖVDESAN MAKİNA ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE T CNC Torna Tezgahı Operatörü 1 Daimi 100 - 100 25 - 45 İlköğretim - KÜÇÜK SAN. SİTESİ ÜSTÜ 2.KISIM BAĞDAT CD. B BLOK NO: B1-B2 DARICA/KOCAELİ
0262 654 1633. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 18.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858128 ELİT MAKİNA VE KALIPELEMANLARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. CNC Torna Tezgahı Operatörü 4 Daimi 100 - 100 20 - 30 Lise - ŞEKERPINAR MAH. MARMARA CAD. MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ NO:8. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 24 68 TAYLAN GÜNDOĞDU 19.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858148 GÜRÇELİK MAKİNE ENDÜSTRİYEL OTOMMASYON SİST.SAN.TİC.A.Ş. CNC Torna Tezgahı Operatörü 2 Daimi - - 35 İlköğretim - SULTAN ORHAN MAH. 1163 SK. NO:11/A. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 644 12 15 Zeynep KOSİFOĞLU 18.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003881530 ELBİR OTO YEDEK PARÇA İMALAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. CNC Torna Tezgahı Operatörü 2 Daimi 18 - 35 22 - 36 Lise - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM D-3005. SOK. NO:8 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 444 7 387 03.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003889594 SARMAŞIK MAKİNA SAN.TİC.A.Ş. CNC Torna Tezgahı Operatörü 2 Daimi 100 - 101 23 - 50 Lise - GOSB KEMAL NEHROZOĞLU CAD. 500 SOK NO:502 . PK: 41480. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262-7510241 MEHMET SARAL 06.08.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003873011 ARCELORMİTTAL RZK ÇELİK SERVİS MERKEZİ SANAYİ VE T CNC Torna Tezgahı Operatörü(1 Yıl) 1 Daimi - 22 - 35 Lise - Önlisans DEMİRCİLER KÖYÜ 5. CD. 121 PARSEL . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 6722500 Cihan Demirdaş 28.07.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854252 POLAT METAL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çaycı 1 Daimi 30 - 45 100 - 101 İlköğretim - DİLOVASI ORG.SAN.BÖL.4.KISIM D-4013 SK N.4. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 724 96 80-81 NERMİN YILDIZ 15.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862234 EFA MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çaycı 2 Daimi 20 - 35 100 - 110 Okur Yazar - ŞEKERPINAR MAH.AYÇİÇEK SOK. NO:54. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 98 55 bülent yılmaz 20.07.2017 ÖZLEM SAĞLAM İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003866579 TUNCER TURHAN Çaycı 1 Daimi 20 - 45 - Okur Yazar - HACI HALİL MAH. HÜKÜMET CAD. NO:69/F KAYMAKÇI İŞ MERKEZİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 13 30 TUNCER TURHAN 22.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883172 APS DAĞITIM VE PAZARLAMA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Çaycı 1 Daimi 23 - 38 100 - 100 İlköğretim - CUMHURİYET MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:4. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0505 693 00 70 04.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003848122 SEZGİ TABELA ÇELİK REKLAM PRAM İNŞ NAK SAN TİC LTD ŞTİ Demir Doğramacı 3 Daimi 111 - 111 22 - 50 İlköğretim - HACI HALİL MAH. 1209/1 SOKAK NO:15/B. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02626423597 11.07.2017 ÇAĞATAY MENTEŞ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003860467 STANDART CIVATA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 1 Daimi 100 - 101 24 - 36 İlköğretim - S.S ISTANBUL MERMERCİLER SANAYİ SİTESİ YAPİ KOOP. KOSELER MAHALLESİ 29.SOKAK NO:43 129/8 PARSEL KOSELER / DİLOVASİ / KOCAELI. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 728 10 91-1501 Alper Sürmeli 19.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849242 ÖZLER KARDEŞLER DAY.TÜK.MAL.ŞARKÜTERİ SA Depo Sevkiyat Sorumlusu 1 Daimi 100 - 100 25 - 35 İlköğretim - BAĞDAT CAD HACI HALİL MAH 104/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 641 71 27 SONER PEHLİVAN 14.07.2017 DOĞAN TUGAYTİMÜR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854272 ROBOTEK OTOMASYON TEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Depo Sevkiyat Sorumlusu 1 Daimi 111 - 111 21 - Lise - G.O.S.B 1000.CAD.12.SOK.NO:1029 262 ADA 10 PARSEL GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 677 11 88 13.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003881890 SAMİ TONGÜN CAM ELYAF POLYESTER ÜRÜN.A.Ş Depo Sevkiyat Sorumlusu 2 Daimi 100 - 100 18 - Lise - DENİZLİ KÖYÜ DÜZMEŞE MEVKİ ATATÜRK CAD NO:28 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 729 33 60 TARKAN DEMİRBAŞ 03.08.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883412 VENDOSA REKLAM SANAY VE T CARET ANON M RKET Depo Sevkiyat Sorumlusu 1 Daimi 100 - 100 25 - 45 Lise - Lisans BALÇIK KÖYÜ KOCAGÖL MEVKİİ AYDIN SOK. NO:22 B-C BLOK GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627511199 Füsun Şahin 31.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884233 HEDEF MAKİNA İMALAT VE BAKIM ONARIM İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. Depo Sevkiyat Sorumlusu 1 Daimi - 18 - İlköğretim - TATLIKUYU MAH.D.100 YANI NO:1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 644 89 50 Lütfü şahin-Taner şener 04.08.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854280 POLAT METAL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Dökümcü 1 Daimi 100 - 101 20 - 40 İlköğretim - DİLOVASI ORG.SAN.BÖL.4.KISIM D-4013 SK N.4. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 724 96 80-81 NERMİN YILDIZ 15.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003891172 SAN EMAYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Dökümcü (Metal) 2 Daimi 111 - 111 21 - 50 İlköğretim - SANAYİ SOKAK NO:33 PELİTLİKÖYÜ
(ARAL ÇİFLİĞİ POLYET ÇAPRAZI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 09 69 Hülya ŞAHİN 08.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003843843 SAN PAR KALIPÇILIK PARÇA İML.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 5 Daimi - - İlköğretim - Doktora ŞEKERPINAR MAHALLESİ ECE SOKAK NO:2/A . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 444-63-11 12.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003852063 BARANSAN PROFİL A.Ş. MAK.ALÜM.MET.SAN.TİC. Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 1 Daimi - - Lise - PELİTLİ KÖYÜ TAVŞANLI YOLU CD NO: 137. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 11 55 Hüseyin BARAN 15.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003869491 GAPSAN GALVANİZ PROFİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 2 Daimi 100 - 101 18 - 50 İlköğretim - ÇERKEZLİ OSB İMES 10.CAD. NO:39. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 553 512 9981 Ferhat Doğan 28.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857344 NESLİHAN COŞKUN Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 1 Daimi 100 - 100 18 - 40 İlköğretim - OSMAN YILMAZ MAH. İSTASYON CAD. NO : 640 GEBZE / KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 535 344 13 16 gürbüz coşkun 18.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003849860 PİROMET PİROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİC Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 4 Daimi 100 - 101 20 - 40 Lise - ÇERKEŞLİ OSB MAHALLESİ İMES 2.CADDE NO:3
. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 6434526 MUSTAFA ÇONOŞOĞLU 14.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003875392 NİTRA ELEKTRONİK ENERJİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ SİS.İNŞ.TUR. Elektrik Teknikeri 2 Daimi 100 - 100 25 - 40 Önlisans - MUSTAFAPAŞA MAH. 713 SOK. 12 B. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0533 765 07 26 TOLGA GELEGEN 29.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003868813 ARCELORMİTTAL RZK ÇELİK SERVİS MERKEZİ SANAYİ VE T Elektrik Teknikeri 1 Daimi - - Lise - Lise DEMİRCİLER KÖYÜ 5. CD. 121 PARSEL . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 6722500 DEMET ERTÜRK 28.07.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854526 TARIMSAN TARIM SAN.VE TİC.A.Ş Elektrik Teknisyeni 1 Daimi - 22 - 40 Lise - SİRASOGUTLER MAHALLESİ, BEYAZİT CADDESİ NO:24. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 655 9850 engin bey 14.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003859689 KAREBANT AHŞAP VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Elektrik Teknisyeni 1 Daimi 101 - 102 20 - 35 Lise - PLASTİKÇİLER ORG SAN BÖL ATATÜRK BUL. NO 34-1 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627514466 GAMZE GÖKDEMİR 18.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003887039 COPRECİ BEYAZ EŞYA YAN SAN. TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Teknisyeni 1 Daimi 100 - 101 25 - 40 Lise - GEPOSB İÇİ CUMHURİYET CD.NO:47 41400 GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627514255 İNCİ ÇEVİK 05.08.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003851359 SÖNMEZ TRAFO SAN.TİC.A.Ş. Elektrik Teknisyeni 6 Daimi 100 - 101 22 - 35 Lise - MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5.CAD. NO: 31. PK: 41410. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 655 54 50 MAHMUT KARGIN / OLUŞ SÖNMEZ 14.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003875997 TÜRKKAN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Teknisyeni 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 Lise - DOSB 2. KISIM D-2003 SOK.NO 4. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 754 87 00 Süheyla Duman 02.08.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003885436 ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. Elektrik Teknisyeni 8 Daimi 100 - 101 21 - 35 Lise - DOSB 1. KISIM GÖKSU CAD NO:16
. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 676 7500-6147 Furkan ÇELİKDEMİR 05.08.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003888018 MAR SOLAR PANEL İMALATI VE ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM PROJE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Teknisyeni 1 Daimi 100 - 100 25 - 50 İlköğretim - ÇERKEŞLİ OSB MAH İMES 10. CAD. NO:3/1 DİLOVASI/KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0554 992 10 77 BERNA TÜRK 05.08.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003890287 AĞIR HADDECİLİK ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Teknisyeni 3 Daimi 111 - 111 22 - 45 Lise - GEBZE IV.İSTANBUL MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORG.SAN.BÖLGESİ DEMİRCİLER KÖYÜ 2. CADDE.. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 02627229317 ESAT BEY 06.08.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884262 EGESİM ENERJİ ELEKTROMEKANİK VE ELEKTRİK TAAHHÜT SAN VE TİC Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni/Elektrik Teknisyeni 2 Daimi 100 - 100 21 - 35 Lise - GEBZE ORG. SANAYİ BÖLGESİ 400 SK. NO:410 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 28 00 ÜSTÜN YILMAZ 04.08.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847824 AFM ASANSÖR ELEKTRİK ELEKTRONİK ÇELİK KONSTRÜKSİYON SANAYİ V Elektrikçi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 18 - 45 İlköğretim - AKSE MAH. RAGIP DEMİRKOL BULVARI NO:15/A. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 743 46 83 MURAT AYKIR-AYŞE AYKIR 11.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854048 HÜRMAK PLASTİK OTOMOTİV MAKİNA İM.A.Ş Elektrikçi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 25 - 40 Lise - ŞEKER PINAR MAHALLESİ MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER S.S. AYÇİÇEK SOKAK NO:23 ÇAYIROVA/KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 751 30 31 -32 GÖKMEN GÜNGÖR 15.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860889 HASAN YILMAZ Elektrikçi (Genel) 1 Daimi - 18 - 35 İlköğretim - ÖZGÜRLÜK MAH. İSTİKLAL CD. 134 ÇAYIROVA/ KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 262 743 41 59 HASAN 18.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003865596 UĞUR METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrikçi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 21 - 40 İlköğretim - KOCAGÖL MEVKİİ , MEZARLIK ARKASI BALÇIK KÖYÜ /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 08 76 YÜKSEL TAŞÇI / MUSTAFA TAVUSBAY / AHMET TAVUSBAY 22.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867788 ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ Elektrikçi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 21 - 40 Lise - TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 23 30 YILMAZ ÇELİK 22.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871320 ADALAR KİMYA SANAYİVE TİCARET LTD.ŞTİ. Elektrikçi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 22 - 45 Lise - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. KISIM CEYHAN CAD. NO.8. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 89 09 Ersin BARDAKÇI 28.07.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003875812 HEBO YAPI SAN.TİC.A.Ş. Elektrikçi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 22 - 45 Lise - CUMHURİYET MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. 52 SOK. NO:9 ŞEKERPINAR. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 94 90 BARIŞ KAHRAMAN 02.08.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003876081 SÖNMEZLER METAL DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Elektrikçi (Genel) 1 Daimi - 20 - 45 Lise - BARIŞ MAH. 1805/3 SOKAK. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 00 20- 117 burak bey 02.08.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883751 VOLT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİETD ŞİRKETİ Elektrikçi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 18 - 50 Lise - Önlisans MUSTAFAPAŞA MAH.ŞEHİT YILMAZ ARGON CAD.101/A GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0541 744 66 27 Abdullah Yalçın 03.08.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884059 EGESİM ENERJİ ELEKTROMEKANİK VE ELEKTRİK TAAHHÜT SAN VE TİC Elektrikçi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 21 - 35 Lise - GEBZE ORG. SANAYİ BÖLGESİ 400 SK. NO:410 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 28 00 ÜSTÜN YILMAZ 04.08.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003887950 HAMLE MÜH.OTOMASYONELEK.MAK.İNŞ.SANTİC.LTD.ŞTİ. Elektrikçi (Genel) 5 Daimi 100 - 100 20 - 40 Okur Yazar - GAZİLER MAHALLESİ İBRAHİMAĞA CADDESİ NO:239 KAT:1. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 58 50 KADİR TİRYAKİ 05.08.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003850407 TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTİRİSİ A.Ş. Elektrikçi (Genel) 2 Daimi 100 - 101 22 - 40 Lise - DİLOVASI OSB 5 . KISIM 5007 SOK NO:22. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 02627549022 - 1906 MURAT AKDENİZ 13.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003878547 PUSULA ENTEGRE DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI SANAYİ VE TİCARE Elektrik-Elektronik Teknisyeni 2 Daimi - 18 - 35 Lise - HACI HALİL MAH. ÇEŞME CAD. NO:27 K:1 D:5. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 00 28 - 29 Aslan YELEK 02.08.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003885610 ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. Elektronik Teknisyeni 2 Daimi 100 - 101 21 - 35 Lise - DOSB 1. KISIM GÖKSU CAD NO:16
. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 676 7500-6147 Furkan ÇELİKDEMİR 05.08.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854150 ROBOTEK OTOMASYON TEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 3 Daimi 111 - 111 - Önlisans - G.O.S.B 1000.CAD.12.SOK.NO:1029 262 ADA 10 PARSEL GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 677 11 88 13.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003881499 OTO TRİM OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Endüstri Mühendisi 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 Lisans - 4 PAFTA 1673 PAR DENİZLİ KÖYU /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 729 33 51 ÖZDEN DEMİRBAŞ 03.08.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003851111 ER__EL MAKİNA YEDEK PAR.İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Endüstri Mühendisi 1 Daimi 25 - 30 25 - 30 Lisans - ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES 3 BLV. NO:14
KOCAELİ. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 502 11 60 BURCU BAYRAK 13.07.2017 VARSAYILAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003879144 ESEN DEMİR MAK SAN VE TİC LTD ŞTİ Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 3 Daimi 100 - 100 17 - 55 İlköğretim - CUMHURİYET MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. BOTANİK SOK. NO: 6/A. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0538 352 01 84 Talha Esen 03.08.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884096 KATANA GÜÇ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 2 Daimi 25 - 45 25 - 45 İlköğretim - GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MAH.YUNUS EMRE SOK. NO:3
GEBZE /KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 5061539491 İnci ÇELİK 04.08.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003846072 IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Forklift Operatörü 2 Daimi 100 - 101 18 - 38 İlköğretim - GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 100. SOK. GEBZE / KOCAELİ. PK: 41480. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627512235 YAKUP SOYTÜRK 11.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003851388 ALBA KALIP VE OTOM MAK İML SAN TİC LTD ŞTİ Forklift Operatörü 1 Daimi 100 - 100 21 - 45 İlköğretim - TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 11.SOK. NO:9 . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 20 00 HALUK DEĞERLİ 14.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003855989 GAMA İNSAN KAYNAKLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Forklift Operatörü 5 Daimi 111 - 111 21 - İlköğretim - KÖŞKLÜÇEŞME MAH. 554 SOK. NO:9/A (CUMA PAZARI TRAFO IŞIKLAR ALTI-AÖF YANI). KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0533 123 23 31 MEHMET ERDOĞMUŞ 15.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003856904 BALORMAN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Forklift Operatörü 5 Daimi 100 - 100 - İlköğretim - OSMANGAZİ MAH. SANAYİ CAD. NO 33/A. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE yusufmavi@balorman.com Yusuf Mavi 17.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857824 ORGANİZE VİNÇ İŞL.NAK.İNŞ.TRZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Forklift Operatörü 1 Daimi 100 - 100 18 - 30 İlköğretim - CUMHURİYET MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:119. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0533 488 00 54 RECEP AYAR 19.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864146 MURAT TİCARET KABLO SAN.A.Ş. Forklift Operatörü 1 Daimi 100 - 101 22 - 45 İlköğretim - TOSB TAYSAD ORG.SAN BÖL.1.CD.16. YOL. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 02626796700 SERKAN YILDIRIM 20.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003875757 MARPOL PARLATICI SANVE TİC.A.Ş. Forklift Operatörü 2 Daimi 222 - 222 20 - 35 İlköğretim - GEPOSB SANAYİ BÖLGESİ ATATURK BLV NO:37 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 07 07 YUNUS BEY 31.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003879113 BPW OTOMOTİV A.Ş. Forklift Operatörü 2 Daimi 100 - 100 25 - 40 İlköğretim - GOSB 800. SOKAK NO:822 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 677 18 70 Erdem Baykal 03.08.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883241 KARDEŞLER GALVANİZ SAC SANAYİ VE ANTREPOCULUK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Forklift Operatörü 1 Daimi 100 - 100 20 - 45 İlköğretim - E.5 YOLU ÜZERİ LEVER SAPAĞI TAŞOCAKLARI MEVKİİ GEBZE . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 2627249474 Aydın YALÇIN 04.08.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003885821 DE-KA ELEKTROTEKNİK SAN.VE TİC A.Ş Forklift Operatörü 1 Daimi 111 - 111 22 - İlköğretim - Lise AKSE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CD NO: 140. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 02627436060 04.08.2017 ÇAĞATAY MENTEŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886661 VOLKAN SÜMBÜL (VEFA İNSAN KAYNAKLARI) Forklift Operatörü 2 Daimi 100 - 100 18 - 45 İlköğretim - HACI HALİL MAH. YAZI CAD. 1227 SOK. NO:7/B. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0533 153 14 50 Tayfun Gökdağ 05.08.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003887711 HALİÇ ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Forklift Operatörü 1 Daimi 100 - 100 25 - 40 İlköğretim - BALÇIK MAH. 3248. SK. 3 . PK: 41000. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 600 00 00 ESRA PATACI 05.08.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003852432 DOTA LOGISTICS INTERNATIONAL TRANSPORT TİC.LTD.ŞTİ. Forklift Operatörü 2 Daimi 99 - 100 18 - 40 İlköğretim - MERMERCİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4. CD NO 26. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 02622421555 HATİCE TASALI 14.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003869416 EKİP SPOR EKİPMANLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Forklift Operatörü 1 Daimi 100 - 101 18 - 40 İlköğretim - ÇERLEŞLİ OSB MAH.İMES OSB 5 BULVAR NO:9. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0216 378 74 00 GİZEM DEMİR 28.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862457 SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ. Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 2 Daimi 100 - 100 25 - 45 Lise - CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:42 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 2626581290 Canan Batman 20.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003868977 BURHAN BAYNİŞ Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 1 Daimi 100 - 100 21 - 45 İlköğretim - SULTAN ORHAN MH.HASKÖY SANAYİ SİTESİ NO:9/46. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 164 8981 0262 644 8981 26.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869488 BİRLİK MAK.OTO.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 1 Daimi 222 - 222 21 - 45 İlköğretim - SULTAN ORHAN MAH HASKÖY SANAYİ SİTESİ. 10/A BLOK NO:3-4. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 57 59 Süleyman Bey 26.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871444 KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SAN.A.Ş. Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 2 Daimi 100 - 100 21 - 26 Lise - ŞEKERPINAR TOSB- TAYSAD ORG SAN. BÖL. 1. CADDE. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 6788600 - 8731 Muhammet Günçe - Mehmet Tarık Uysal - Şura Selçuk 29.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883665 HAMAŞ HİSAR AĞIR MAKİNA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 2 Daimi 100 - 100 20 - 45 İlköğretim - BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO:25/1 . PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 743 66 80 HASAN KASIM 04.08.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003848167 AHMET TÜYLÜOĞLU Garson (Servis Elemanı) 1 Daimi 21 - 30 21 - 30 Lise - CUMHURİYET MAH. M. YAZICIOĞLU CAD. NO:120. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0532 425 63 50 AHMET TÜYLÜOĞLU 10.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850268 FESA TURİZM OTELCİLİK OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Garson (Servis Elemanı) 3 Daimi 18 - 35 18 - 35 İlköğretim - OSMAN YILMAZ NAH. 634 SOK.
NO:20. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0549 734 38 48 SERCAN KAHRIMAN 14.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003852970 MERTÇE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Garson (Servis Elemanı) 8 Daimi 20 - 45 18 - 45 İlköğretim - TATLIKUYU MAH. KÖRFEZ CD. 1308 SOK NO 16/D
WWW.MERTCEYEMEK.COM. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 641 96 59 AZİZ MERT 13.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003863440 GÜLHAN KARACA Garson (Servis Elemanı) 3 Daimi - - Lise - Lise ÖZGÜRLÜK MAH. ADNAN KAHVECI CAD. 84 A 0 ÇAYIROVA/
KOCAELI. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0541 744 04 04 YUSUF KARACA 20.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864109 YEMEKHANE YİYECEK VE İÇECEK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Garson (Servis Elemanı) 1 Daimi - - İlköğretim - BAYRAMOĞLU MAH .MEHTAP CAD .NO.11 DARICA KOCAELİ . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 (262) 751 44 57 ESMA KARAGÜLLE 20.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870469 ALTINTAŞ TURİZM VE OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ. Garson (Servis Elemanı) 5 Daimi 18 - 18 - İlköğretim - HACI HALİL MAH. İSTANBUL CAD. NO:171. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 646 47 15 YAŞAR BEY 28.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845661 ÜNSAL OTO YAN SANAYİ LTD. ŞTİ. Gaz Altı Kaynakçısı 2 Daimi 100 - 100 20 - 50 İlköğretim - GEBZE GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖL. İNÖNÜ MAH. FARABİ CAD. NO:8. PK: 41430. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627514230 10.07.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845782 TNT METAL MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT Gaz Altı Kaynakçısı 2 Daimi - - İlköğretim - BEYLİKBAĞI MAH. GÜNEY YANYOL CAD. NO:46 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 92 34 CANER PAHSA / ÖZLEM BAŞYİĞİT 11.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847001 KOÇ HİDROLİK PNÖMATİK OTOMASYON SİSTEMLERİ VE MAKİNA SANAYİ Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi 100 - 101 20 - 60 İlköğretim - ŞEKERPINAR MAH.MELİS SK.NO:3/A ÇAYIROVA/KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 642 63 63 Soner KARAMAN 13.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847193 DOĞUŞ ALÜMİNYUM SAN.A.Ş. Gaz Altı Kaynakçısı 2 Daimi 20 - 40 100 - 100 Lise - ESENTEPE MEVKİİ TAVŞANLI KÖYU /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 7248245 Türker Öztürk 12.07.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847574 UÇAR METALMAK.OTOM.PARÇA SAN.A.Ş. Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi 100 - 101 20 - 40 İlköğretim - İSTASYON MAH.1495 SOK NO:9 COCA COLA BAYİİ YANI. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 655 60 18 NEJDİYE CİVAN 13.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003848778 ACAR ÖZEL AMAÇLI MAKİNA İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi 100 - 101 20 - 45 İlköğretim - PELİTLİ MAH.4434 SOK.NO:66/C
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 46 43-44 Mustafa Acar 13.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849742 AKE MAK.SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. Gaz Altı Kaynakçısı 5 Daimi 100 - 100 20 - 35 İlköğretim - MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SAN.SİT. ŞEKERPINAR MH. ZÜBEYDE HNM CD. NO:65 ÇAYIROVA/KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 25 35 FİKRET ÇETİN 14.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857265 ŞEN SPOR MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Gaz Altı Kaynakçısı Daimi - 20 - 45 İlköğretim - KİRAZPINAR MAH.YENİ BAĞDAT CAD.NO:817/1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0538 720 22 58 ZAFER TAŞTAN 19.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864304 AKGÜN RADYATÖR SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi - 18 - İlköğretim - SULTAN ORHON MAH.1185/2 SOK. NO:2
GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 642 28 90-91 DİLARA VURAL 21.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003865714 MEHMET ALİ ERTÜRK (SANAT METAL) Gaz Altı Kaynakçısı 2 Daimi 111 - 111 21 - 45 İlköğretim - BALÇIK KÖYÜ. 3229 SOK. NO:14. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 289 58 89 Eren Ertürk 21.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869300 NECDET TAŞDEMİR Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi 111 - 111 18 - 50 İlköğretim - S.ORHAN MH.KÜÇÜK SAN.SİT.A13 BLOK.NO:9. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0541 455 61 50 NECDET TAŞDEMİR 26.07.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869486 BİRLİK MAK.OTO.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi 111 - 111 21 - 45 İlköğretim - SULTAN ORHAN MAH HASKÖY SANAYİ SİTESİ. 10/A BLOK NO:3-4. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 57 59 Süleyman Bey 26.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871570 KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SAN.A.Ş. Gaz Altı Kaynakçısı 2 Daimi 100 - 100 21 - 35 Lise - ŞEKERPINAR TOSB- TAYSAD ORG SAN. BÖL. 1. CADDE. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 6788600 - 8731 Muhammet Günçe - Mehmet Tarık Uysal - Şura Selçuk 29.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883170 VENDOSA REKLAM SANAY VE T CARET ANON M RKET Gaz Altı Kaynakçısı 5 Daimi 100 - 100 25 - 45 Lise - BALÇIK KÖYÜ KOCAGÖL MEVKİİ AYDIN SOK. NO:22 B-C BLOK GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627511199 Füsun Şahin 31.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883954 İNANÇ TEKNİK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi 100 - 100 18 - İlköğretim - BEYLİKBAĞI MAHALLESİ 326/2 SOKAK NO:6. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 653 00 33 HİKMET AVŞAR 04.08.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884666 ASLANOĞULLARI METAL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Gaz Altı Kaynakçısı 2 Daimi 100 - 100 25 - 35 İlköğretim - MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ MARMARA CAD. NO:6. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 80 78 ÖZGÜR ASLAN 04.08.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003887530 FİKSSAN FİKSTÜR SAN.TİC.A.Ş Gaz Altı Kaynakçısı 10 Daimi 100 - 100 18 - 50 İlköğretim - 400SK.İHSAN DEDE CD. GEBZE ORGANİZE SAN.BÖL. 414/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 03 72 Mehmet Can 05.08.2017 DOĞAN TUGAYTİMÜR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003888787 INDUCTOTHERM İNDÜKSİYON SİSTEMLERİ SAN.A.Ş. Gaz Altı Kaynakçısı 2 Daimi - 22 - 35 Lise - BARIŞ MAH. ANKARA ASFALTI YANYOL 1803/2 SOK
NO:10. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 6463424 Engin SÖZBİR 06.08.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003847495 OMSA METAL PRES HIRDAVAT TELEKOMİNİKASYON İÇ VE DIŞ TİCARET Gaz Altı Kaynakçısı 5 Daimi 100 - 101 21 - 40 İlköğretim - S.S. İST. MERMERCİLER KÜÇÜK SAN. SİT. 3.CAD. 31.SK. NO:1/3 . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 533 130 91 25 Sayit Uzun 13.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003851401 SÖNMEZ TRAFO SAN.TİC.A.Ş. Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi 100 - 101 22 - 35 Lise - MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5.CAD. NO: 31. PK: 41410. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 655 54 50 MAHMUT KARGIN / OLUŞ SÖNMEZ 14.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003859272 BİLGE MAKİNA-KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi 100 - 101 23 - 50 İlköğretim - ÇERKEŞLİ O.S.B MAH. İMS 8. CADDE NO:26 DİLOVASI-GEBZE/ KOCAELİ. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 5349186007 ERDAL MATPAY 19.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003881465 ÜÇ ASLAR İŞ MAKİNALARI VE OTOMOTİV YEDEK PARÇALARI SANAYİ VE Gaz Altı Kaynakçısı 5 Daimi - 21 - İlköğretim - ÇERKEŞLİ OSB MAH.
İMES BULVARI
NO:6 . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 642 97 72 SONGÜL UMDU 03.08.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003859512 ENGİN METAL TİCARETVE SANAYİ LTD.ŞTİ. Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 1 Daimi 100 - 100 - 50 İlköğretim - GOSB 1400 SOK. NO:1408. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02626771740 Serdar Erdoğan 18.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864377 MİLHANS GIDA VE TARIM.ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Gıda Teknolojisi Teknisyeni 1 Daimi 100 - 100 22 - 35 Lise - BALÇIK KÖYÜ HAMİDİYE SOKAK NO:14. PK: 41000. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 51 72 Kenan Kaya 20.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003843698 ISS PROSER KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Güvenlik Görevlisi 2 Daimi 18 - 37 18 - 37 İlköğretim - CUMHURİYET MH PLEVNE CD DERELİ SK NO:1 ŞEKERPINAR. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0532 701 0470 MUSTAFA BAŞ 11.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849265 BİRKE SOSYAL HİZMETLER TURİZM NAKLİYE İNŞAAT GIDA SANAYİ VE Güvenlik Görevlisi 1 Daimi 18 - 50 18 - 50 Lise - HACIHALİL MAH.ADLİYE CAD. ERDEM İŞ HANI NO:7 GEBZE/KOCAELİ
41400 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 641 89 13 AHMET BİROL GÜNDAŞ 14.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003872993 AYHAN METAL PRES DÖKÜM SAN. TİC. Güvenlik Görevlisi 1 Daimi - 18 - 40 İlköğretim - İNÖNÜ MAH. GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. 7 CAD. NO:9. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 7512194 Nejla DOLAŞIK 29.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003880583 ERTUĞ REKLAM SAN.TİC.A.Ş. Güvenlik Görevlisi 2 Daimi 100 - 100 23 - 30 Lise - DOSB 3.KISIM D-3005 SOKAK NO:9 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 759 17 50 HAKAN ALKAN 03.08.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883660 G4S GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. Güvenlik Görevlisi 10 Daimi 111 - 111 18 - 45 İlköğretim - HACI HALİL MAHALLESİ, İSMET PAŞA CAD. YILMAZ İŞ MERKEZİ NO:21/22 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 377 98 54 Ceyda ÖZGÜN-0262 646 58 11 04.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003885984 SIDDIK KARDEŞLR HADDE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 2 Daimi - 20 - 40 Lise - BARIŞ MH. KOŞUYOLU CD. NO:27. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262641 45 47 - 48 RECEP EKSİK 04.08.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003887729 MURAT GÖKALP Harita ve Kadastro Teknikeri 2 Daimi - - Önlisans - SULTAN ORHAN MAH. HÜKÜMET CAD. MERKEZ İŞ HANI NO: 108/19 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 642 87 88 MURAT GÖKALP 05.08.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862954 KURTEL LEHİM TELİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Hidrolik Apkant Pres Operatörü 1 Daimi - 22 - 32 Lise - BALÇIK MAH. ORGANİZE CAD. NO:2. PK: 41490. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 28 58 EFE 21.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003881887 SAMİ TONGÜN CAM ELYAF POLYESTER ÜRÜN.A.Ş Hidrolik Apkant Pres Operatörü 4 Daimi - 21 - 45 İlköğretim - DENİZLİ KÖYÜ DÜZMEŞE MEVKİ ATATÜRK CAD NO:28 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 729 33 60 TARKAN DEMİRBAŞ 03.08.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850205 TURGAY IŞIK Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 3 Daimi 100 - 100 - İlköğretim - ÖZGÜRLÜK MAH. 261. SOK. NO:34 KAT:1. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0543 213 93 75 TURGAY IŞIK 14.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003888017 SARMAŞIK MAKİNA SAN.TİC.A.Ş. İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 1 Daimi 30 - 45 30 - 45 Lisans - GOSB KEMAL NEHROZOĞLU CAD. 500 SOK NO:502 . PK: 41480. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262-7510241 MEHMET SARAL 05.08.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864562 FATİH BAYRAK İngilizce Öğretmeni 4 Daimi - - Lisans - SULTAN ORHAN MAH. 1112/1 SK. NO:1/2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 05059912741 Fatih Bayrak 17.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884928 ÇEL MER ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 1 Daimi - - Lisans - ŞEKERPINAR MAH. SARMAŞIK SK. NO:9. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 1434 MAHMUT ÖZCAN 04.08.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003887912 MAR SOLAR PANEL İMALATI VE ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM PROJE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 1 Daimi 100 - 100 25 - 50 Lise - ÇERKEŞLİ OSB MAH İMES 10. CAD. NO:3/1 DİLOVASI/KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 554 710 79 10 BERNA TÜRK 05.08.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849045 GÖKTAŞ YASSI HADDE MAMULL.SAN TİC A.Ş. İstihsal Teknisyeni 1 Daimi 100 - 100 20 - 45 Lise - DİLOVASI ORG SAN BÖL 3. KISIM MERİÇ CD. NO:5 MUALLİMKÖY. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 759 18 19 Necla UZUN 12.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844295 ERMETAL MADENCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ GEBZE ŞUBESİ İş Makineleri Operatörü 1 Daimi 100 - 100 20 - 50 İlköğretim - ŞEKERPINAR MH. ÇİĞDEM SK. NO:14. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 - 658 14 77-78 Volkan Akbay 11.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886728 KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. İş Makineleri Operatörü 1 Daimi 100 - 100 23 - 40 İlköğretim - TAŞOCAKLARI MEVKİİ TAVŞANLI KÖYÜ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 84 25-1022 Mustafa Keleş 05.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845241 ÇAYIROVA BORU SAN.VE TİC.A.Ş. İşletme Elektrik Bakımcısı 1 Daimi - 22 - 30 Lise - OSMANGAZİ MH. AŞIROĞLU CD. NO:170. PK: 41400. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 723 44 00 BAHADIR BEY 10.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857270 SİSTEM TEKNİK END. FIRINLAR LTD. ŞTİ. İşletme Elektrik Bakımcısı 10 Daimi 100 - 100 23 - 40 İlköğretim - TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS O.S.B 1.CADDE 14.SOKAK NO.3
902626582226
902626582216. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 2626582226 Emel GÜREL 18.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003850397 TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTİRİSİ A.Ş. İşletme Elektrik Bakımcısı 3 Daimi 100 - 101 22 - 40 Lise - DİLOVASI OSB 5 . KISIM 5007 SOK NO:22. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 02627549022 - 1906 MURAT AKDENİZ 13.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003863653 KAREBANT AHŞAP VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. İthalat-İhracat Sorumlusu 1 Daimi 20 - 35 20 - 35 Önlisans - PLASTİKÇİLER ORG SAN BÖL ATATÜRK BUL. NO 34-1 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 2627514466 GAMZE GÖKDEMİR 19.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847213 UÇAR METALMAK.OTOM.PARÇA SAN.A.Ş. Kalıpçı-Pres 1 Daimi 100 - 101 20 - 40 Lise - İSTASYON MAH.1495 SOK NO:9 COCA COLA BAYİİ YANI. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 655 60 18 NEJDİYE CİVAN 13.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003851384 OTİMSA OTOMOTİV SAN.A.Ş. Kalıpçı-Pres 2 Daimi - - İlköğretim - TOSB OTOMOTİV YAN SAN.İHTİSAS OSB.1 CAD. 11.SOKAK NO:6/1. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 19 60 Selahattin YETİMOVA 14.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858719 KABEL KABLO ELEMANLARI SAN.TİC.A.Ş. Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 1 Daimi 23 - 38 23 - 38 Önlisans - BABAKUYUSU MEVKİİ MUALLİM KÖYÜ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 759 12 62 NURİYE ÇELEBİ 18.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003879590 TM TEKNİK OTOMOTİV EKİP İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 1 Daimi 25 - 35 25 - 35 Önlisans - GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (GOSB) 1000.CADDE NO:1009 ÇAYIROVA/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 677 11 52 GENCAY KIZILAY 03.08.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844766 TELTEKS KABLO SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Kalite Kontrolcü 1 Daimi 100 - 100 23 - 35 Lise - KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH. İSTANBUL CAD. 563 SOK.
NO:8 GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 18 11 DİLARA HANIM 12.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844948 GÜRATA TAŞIMACILIK LOJİSTİK GIDA TURİZMİNŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ Kalite Kontrolcü 1 Daimi 21 - 40 21 - 40 Lise - HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0534 931 13 22 Özge Hanım 11.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003846179 SARMAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş. Kalite Kontrolcü 1 Daimi 100 - 100 25 - 35 Önlisans - SIRASÖĞÜTLER MAH. ÇELİKOĞLU CAD. 1676. SK. NO:3 . PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 02626539082 Metin ŞAN 11.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003846186 ATM BEYAZ EŞYA PARÇALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kalite Kontrolcü 2 Daimi 18 - 45 18 - 40 İlköğretim - GÜZELLER ORG.SAN.BÖL.İNÖNÜ MAH.NURSULTAN NAZARBAYEV CADÇNO:2-3. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 47 61 ZÜLAL ENGİNTALAY 10.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003859030 SİMA DIŞ TİCARET ALÜMİNYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Kalite Kontrolcü 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 Önlisans - AKSE MAH.NAZIM HİKMET CAD.
536. SOK.NO :7/1
ÇAYIROVA KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 11 44 Erkan YILMAZ 14.07.2017 BUKET İŞCİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003859726 BOYAŞ METAL KAPLAMA VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kalite Kontrolcü 1 Daimi 20 - 35 100 - 100 Lise - GEBBOSP ATATÜRK BULVARI 10.CADDE NO:6 GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262) 751 00 94 - 95 Rasile Ürpekli 19.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860610 ÜNAL AMBALAJ MALZEMELERİ SAN.TİC.VE PAZAR.LTD.ŞTİ.GEBZE ŞUB. Kalite Kontrolcü 1 Daimi 21 - 35 100 - 100 Lisans - GEBZE GÜZELLER :ORG.SAN.SİT.ALPTEGİN SK. NO 1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 751 33 95 ARZU HAMUTÇU 19.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862090 BALORMAN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Kalite Kontrolcü 1 Daimi - - Lise - OSMANGAZİ MAH. SANAYİ CAD. NO 33/A. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE yusufmavi@balorman.com Yusuf Mavi 19.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867806 ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ Kalite Kontrolcü 1 Daimi 18 - 40 21 - 40 Lise - TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 23 30 YILMAZ ÇELİK 22.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871374 DAKKİK PLASTİK METAL MAK VE KALIP SAN TİC LTD ŞTİ Kalite Kontrolcü 1 Daimi 100 - 100 25 - 35 Lise - PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. 5722 ADA 1. PARSEL NO:5. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 25 46 necati tuna 28.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003872822 ARİMPEKS ALÜMİNYUM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kalite Kontrolcü 3 Daimi 18 - 35 18 - 35 Lise - GEPOSB 4.CADDE 41 SOKAK GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 19 64.65.66 CANER DEMİR 29.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883721 MUSTAFA TOPTAL Kalite Kontrolcü 2 Daimi - 22 - 45 Lise - GO.S.B. İHSAN DEDE CAD. NO:139 GEBZE (LG FİRMASI). KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 282 726 00 95 NURGÜL ERDEN 31.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886160 AYHAN METAL PRES DÖKÜM SAN. TİC. Kalite Kontrolcü 3 Daimi 22 - 45 22 - 45 İlköğretim - İNÖNÜ MAH. GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. 7 CAD. NO:9. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262)751 21 94 Nejla DOLAŞIK 05.08.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886361 UĞUR METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Kalite Kontrolcü 1 Daimi 100 - 100 - İlköğretim - KOCAGÖL MEVKİİ , MEZARLIK ARKASI BALÇIK KÖYÜ /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 08 76 ERHAN BAHADIR 05.08.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003847458 SAUERESSİG BASKI ÖNCESİ HAZ.SİS.SAN.TİC.AŞ Kalite Kontrolcü 1 Daimi 22 - 101 20 - 35 Lise - ÇERKEŞLİ KÖYÜ İMES OSB İMES BULVARI NO:9. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 502 03 18 Emrah ARSLANTAŞ 12.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003891173 SAN EMAYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Kalite Kontrolcü (Metal) 2 Daimi 111 - 111 21 - 45 İlköğretim - SANAYİ SOKAK NO:33 PELİTLİKÖYÜ
(ARAL ÇİFLİĞİ POLYET ÇAPRAZI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 09 69 Hülya ŞAHİN 08.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864786 TEMAK METAL HIRDAVAT MAKİNA İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ Kamyon Şoförü 1 Daimi - 25 - 40 İlköğretim - TAVŞANLI MAH.6.SOK NO:21 GEBZE/KOCAELİ
ESKİ TAŞOCAKLARI MEVKİİ KADIYERİ
. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 642 68 49 NURBAY İŞÇİ 20.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864858 TEMAK KALIP İSKELE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kamyon Şoförü 1 Daimi - 25 - 40 İlköğretim - TAVŞANLI MAH. 4506.SOKAK NO:21
GEBZE/KOCAELİ 41400
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 642 68 49 NURBAY İŞÇİ 20.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860928 HAKMAR MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ Kasiyer 1 Daimi 19 - 40 19 - 40 İlköğretim - BALÇIK KÖYÜ BEŞTEPELER MEVKİ İSTİKLAL CD NO:10 GEBZE/KOCAELİ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 19.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003863661 HAKMAR MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ Kasiyer 20 Daimi - - İlköğretim - BALÇIK KÖYÜ BEŞTEPELER MEVKİ İSTİKLAL CD NO:10 GEBZE/KOCAELİ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE FİLİZ HANIM 19.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003846099 SARMAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş. Kaynak Operatörü 1 Daimi - - Lise - SIRASÖĞÜTLER MAH. ÇELİKOĞLU CAD. 1676. SK. NO:3 . PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 02626539082 Metin ŞAN 11.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860566 SAMANLI MAKİNA METALVE METAL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 1 Daimi 100 - 100 21 - Lise - TAVŞANLI MAH. 4502. SOKAK NO:2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0543 206 07 17 Nihan İSMAİLTEVFİKOĞLU 20.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003885284 ÖZ DEMİRSAN MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 1 Daimi 101 - 102 20 - 35 Lise - HASKÖY SAN.SİT. 9 BLOK NO:27. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 211 30 77 MEHMET ÖZDEMİR 31.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003876835 TÜRKKAN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 1 Daimi - 23 - 40 İlköğretim - DOSB 2. KISIM D-2003 SOK.NO 4. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 754 87 00 Süheyla Duman 02.08.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847542 KAPLANTAŞ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. Kepçe Operatörü 1 Daimi 111 - 111 20 - 60 İlköğretim - BALÇIK KÖYÜ,ATATÜRK CD,NO:7. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627513264-7510919 HÜSEYİN KAPLAN 11.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003890753 MATSAN İÇ VE DIŞ TİCARET İLAÇ SANAYİ A.Ş. Kimya Mühendisi 1 Daimi 21 - 21 - Lisans - PELİTLİ KÖYÜ DOSTLAR CAD.EMRE TAVUK ALTI. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 33 83 Kadir KÜLÜNKOĞLU 06.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003852136 BARANSAN PROFİL A.Ş. MAK.ALÜM.MET.SAN.TİC. Kimya Teknikeri 1 Daimi - - Lise - PELİTLİ KÖYÜ TAVŞANLI YOLU CD NO: 137. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 11 55 Hüseyin BARAN 15.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867004 DEREN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kimya Teknikeri 1 Daimi - - 30 Önlisans - CUMHURİYET MAH. TURGUT ÖZAL CAD. EFE SOKAK NO:20 ŞEKERPINAR GEBZE
TEL: 0262-6582701
. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE neslihan.yigit@derenkimya.com.tr Neslihan Yiğit 20.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003885827 MTM HOLOGRAFİ GÜVENLİK BASIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN.AŞ..LTD.ŞT. Kimya Teknisyeni 1 Daimi 100 - 101 20 - 40 Lise - G.O.S.B KEMAL NEHROZOĞLU CAD. NO:505 GEBZE /KOCAELİ
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 34 11 Birim Müdürü 05.08.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003866518 DEREN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kimyager 1 Daimi - - 30 Önlisans - CUMHURİYET MAH. TURGUT ÖZAL CAD. EFE SOKAK NO:20 ŞEKERPINAR GEBZE
TEL: 0262-6582701
. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE neslihan.yigit@derenkimya.com.tr Neslihan Yiğit 20.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003880256 STİL TRAFİK İŞARETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kimyager 1 Daimi 21 - 40 21 - 40 Lisans - KÖSELER KÖYÜ MAHALLESİ KUYUBAŞI SOKAK NO:2/3 . PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0212 491 01 44 Büşra Dönmez 03.08.2017 MUSTAFA ALIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003861159 ASYA PERSONEL HİZMETLERİ NAKLİYE TAHMİL TAHLİYE VE TEMİZLİK Kurye 2 Daimi 100 - 100 21 - 45 İlköğretim - OSMAN YILMAZ MH. İSTANBUL CD. İMDAT BEY APT. NO:44 K:5 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 645 03 86 19.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886312 DİLEK ATICI Kurye 2 Daimi 100 - 100 18 - 40 İlköğretim - İNÖNÜ MAH.İBRAHİMAĞA CAD.NO:224/A GEBZE . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 530 523 94 31 05.08.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850991 ALTINLAS OTOMOTİV İNŞ.NAK.PET.ÜRÜN.LTD.ŞTİ. Lastik-Cant Montaj İşçisi 1 Daimi 100 - 100 20 - 40 İlköğretim - ŞEKERPINAR MH., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., 68. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 641 82 82 Mehmet Burcu 13.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854976 TRENKWALDER TESİS YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER ANONİM Ş Lojistik Elemanı 15 Daimi - 18 - 43 İlköğretim - HACIHALİL MAH. YENİ BAĞDAT CAD. NO:458/A. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0542) 791 78 00 SELMAN ÖKTEM 15.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003881585 ELBİR OTO YEDEK PARÇA İMALAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. Lojistik Elemanı 1 Daimi 18 - 100 18 - 35 İlköğretim - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM D-3005. SOK. NO:8 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 759 18 45 RUKİYE ŞAMDANLI 03.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850922 DAF LOJİSTİK SOSYAL HİZMETLER İNŞAAT PEYZAJ AMBALAJ NAKLİYAT Lojistik Operasyon Sorumlusu 1 Daimi 100 - 110 30 - 40 Önlisans - İSTASYON MAHALLESİ 1459 SOKAK NO:13KAT:3 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 25 26 EMİNE DUVARCI 13.07.2017 ÖZLEM SAĞLAM İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867751 HAKAN REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Makam Şoförü 1 Daimi 100 - 100 21 - 40 İlköğretim - PELİTLİ MAH. ŞANTİYE YOLU CAD NO:15. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 48 48 22.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003874550 FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 1 Daimi - 20 - 35 Lise - CUMHURİYET MAH. 2253 SOK. NO:13 GEBZE / KOCAELİ. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 653 42 60 Kamile Emür 30.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003856905 BALORMAN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Makine Bakımcı 2 Daimi 100 - 100 - İlköğretim - OSMANGAZİ MAH. SANAYİ CAD. NO 33/A. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0 262 654 07 16 Yusuf Mavi 17.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869722 IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Makine Bakımcı 1 Daimi 100 - 101 22 - 40 Lise - GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 100. SOK. GEBZE / KOCAELİ. PK: 41480. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627512235 YAKUP SOYTÜRK 27.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871351 ADALAR KİMYA SANAYİVE TİCARET LTD.ŞTİ. Makine Bakımcı 1 Daimi 111 - 111 22 - 45 Lise - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. KISIM CEYHAN CAD. NO.8. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 89 09 Ersin BARDAKÇI 28.07.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003889079 ALSA YANGIN GÜVENLİĞİ DANIŞ. VE MÜH. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ Makine Bakımcı 2 Daimi 100 - 100 25 - 40 Lise - SULTAN ORHAN MAHALLESİ 1158 SOKAK NO:8. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 10 24 M.EMRE İMREL 06.08.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003856533 SAMANLI MAKİNA METALVE METAL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Makine Montaj İşçisi 1 Daimi - - İlköğretim - Lise TAVŞANLI MAH. 4502. SOKAK NO:2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 05432060717 Nihan İSMAİLTEVFİKOĞLU 16.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003848170 ALTINAY HAVACILIK VE İLERİ TEKNOLOJİLER SANAYİ TİCARET ANONİ Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı 2 Daimi 100 - 100 20 - 40 Lise - MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ ŞEKERPINAR MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEFNE SOK. NO:22. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0216 504 00 50 DİLEM GÜNGÖR 12.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003879582 TEKMAK AĞIR MAKİNA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Makine Montajcısı 1 Daimi 111 - 111 18 - 50 İlköğretim - TAVŞANLI KÖYÜ 1. SOKAK NO:2 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 95 60 ZAFER SÖME 03.08.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003887808 FİKSSAN FİKSTÜR SAN.TİC.A.Ş Makine Montajcısı 15 Daimi 100 - 100 21 - İlköğretim - 400SK.İHSAN DEDE CD. GEBZE ORGANİZE SAN.BÖL. 414/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 03 72 Mehmet Can 05.08.2017 DOĞAN TUGAYTİMÜR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003849925 PİROMET PİROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİC Makine Montajcısı 4 Daimi 100 - 101 20 - 40 Lise - ÇERKEŞLİ OSB MAHALLESİ İMES 2.CADDE NO:3
. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 6434526 Mustafa ÇONOŞOĞLU 14.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845984 KILIÇLAR HAVALANDIRMA İNŞAAT VE MEKANİK İLETİŞİM SANAYİ TİCA Makine Mühendisi 1 Daimi - - Lisans - CUMHURİYET MH YENİBAĞDAT CD NO:60/A TAŞDEMİR ÇELİK YANI. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 744 66 73 11.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849983 TURGAY IŞIK Makine Mühendisi 1 Daimi 22 - 22 - Lisans - ÖZGÜRLÜK MAH. 261. SOK. NO:34 KAT:1. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0543 213 93 75 TURGAY IŞIK 14.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003859163 TRİM OTOMOTİV DENİZCİLİK METAL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Makine Mühendisi 1 Daimi - 30 21 - 30 Lisans - DENİZLİ KÖYÜ ÇIKIŞI GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 729 33 51 ÖZDEN DEMİRBAŞ 19.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003885189 VERVO MAKİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Makine Mühendisi 1 Daimi 101 - 102 25 - 35 Lisans - ŞEKERPINAR MH.BAŞAK SK.NO:2/1. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 07 95 /69 TUĞBA YILDIRIM 01.08.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003846322 EKİP SPOR EKİPMANLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Makine Mühendisi 1 Daimi 18 - 40 21 - 40 Lisans - ÇERLEŞLİ OSB MAH.İMES OSB 5 BULVAR NO:9. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0216 378 74 00 GİZEM DEMİR 12.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003869461 GAPSAN GALVANİZ PROFİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Makine Mühendisi 1 Daimi - 23 - 35 Lisans - ÇERKEZLİ OSB İMES 10.CAD. NO:39. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 553 512 9981 Ferhat Doğan 28.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003851332 OTİMSA OTOMOTİV SAN.A.Ş. Makine Teknolojisi Teknisyeni 2 Daimi - - Lise - TOSB OTOMOTİV YAN SAN.İHTİSAS OSB.1 CAD. 11.SOKAK NO:6/1. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 19 60 Selahattin YETİMOVA 14.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003846366 EKİP SPOR EKİPMANLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Makine Teknolojisi Teknisyeni 2 Daimi 18 - 40 21 - 40 Lise - ÇERLEŞLİ OSB MAH.İMES OSB 5 BULVAR NO:9. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0216 378 74 00 GİZEM DEMİR 12.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864771 ALPAY TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Makineci (Dikiş) 1 Daimi 17 - 40 100 - 100 İlköğretim - TATLIKUYU MAH.KÖRFEZ CAD.1308 SOK NO 22. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 641 89 62 Aydın Alpay 21.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003851556 BARANSAN PROFİL A.Ş. MAK.ALÜM.MET.SAN.TİC. Marangoz 1 Daimi - - Lise - Önlisans PELİTLİ KÖYÜ TAVŞANLI YOLU CD NO: 137. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 11 55 Hüseyin BARAN 14.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850115 TURGAY IŞIK Mekanik Bakım Onarımcısı 10 Daimi 100 - 100 - İlköğretim - ÖZGÜRLÜK MAH. 261. SOK. NO:34 KAT:1. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0543 213 93 75 TURGAY IŞIK 14.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003855068 MİNERAL DANIŞMANLIK YÖNETİM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCA Mekanik Bakım Onarımcısı 1 Daimi 100 - 100 30 - 50 Lise - CUMHURİYET MAH 2255 SOK NO:3
ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0(216) 380 36 00 Gizem Tane 15.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857232 SİSTEM TEKNİK END. FIRINLAR LTD. ŞTİ. Mekanik Bakım Onarımcısı 10 Daimi 100 - 100 23 - 40 İlköğretim - TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS O.S.B 1.CADDE 14.SOKAK NO.3
902626582226
902626582216. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 2626582226 Emel GÜREL 18.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867796 ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ Mekanik Bakım Onarımcısı 1 Daimi 111 - 111 21 - 40 Lise - TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 23 30 YILMAZ ÇELİK 22.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003868552 FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI İML.İTH.A.Ş. Mekanik Bakım Onarımcısı 2 Daimi - 21 - 45 Lise - TOSB TAYSAD ORGANİZE SAN. BÖL. 3.CAD. 16.SOK. NO:8. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 02626796500 DHL 858 Ufuk Demirdaş 27.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003872194 TEYAP SOS.HİZM.TURZ.İNŞ.NAK.AMBL.VE TİC.LTD.ŞTİ. Mekanik Bakım Onarımcısı 10 Daimi 100 - 100 25 - 35 Lise - ZİNCİRLİKUYU MAH.CUMHURİYET CAD. NO:19 D:9. PK: 41400. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 02627457555 CEM ÇALIK 29.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886315 KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. Mekanik Bakım Onarımcısı 1 Daimi 100 - 100 23 - 35 Lise - TAŞOCAKLARI MEVKİİ TAVŞANLI KÖYÜ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 7248425 DAHİLİ:1022 Mustafa Keleş 05.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003876244 ÖZALP TEMİZLİK SOS.HİZ.İNŞ.NAK.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Mekanik Bakım Onarımcısı 1 Daimi 100 - 101 21 - 55 İlköğretim - ARAPÇEŞME MAH.10448 SK. NO:9. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 2626415098 İBRAHİM ASLAN 02.08.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
Birim İşgücü İstem No İşyeri Adı Meslek / Tecrübe Bilgisi Açık İş Sayısı Çalışma Periyodu Yaş(K) Yaş(E) Öğrenim Bilgisi İşyeri Adresi İrtibat Telefon İrtibat Kurulacak Kişi Son Başvuru Tarihi Grup İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862751 HOLSAN TARIM ALET VE MAKİNALARI SAN AŞ Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel)(Alıştırıcı-Montör (Ziraat Makineleri)) 3 Daimi 100 - 110 20 - 35 İlköğretim - KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 744 03 57 mergül kahraman 20.07.2017 ÖZLEM SAĞLAM İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003846104 SARMAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş. Metal Mamuller Montaj İşçisi 1 Daimi - - Lise - SIRASÖĞÜTLER MAH. ÇELİKOĞLU CAD. 1676. SK. NO:3 . PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 02626539082 Metin ŞAN 11.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849564 GREİF MİMAYSAN AMBALAJ SAN.A.Ş. Metal Mamuller Montaj İşçisi 6 Geçici - 19 - 35 İlköğretim - İHSAN DEDE CAD.800 S GOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262)751 13 30 Serkan Tapan 14.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854543 KAYA YAPI İÇ MİMARLIK TASARIM İNŞAAT DENİZ TAAHHÜT SANAYİ VE Metal Mamuller Montaj İşçisi 5 Daimi 111 - 111 22 - 35 Lise - G.O.S.B. İHSANDEDE CADDESİ 200. SOKAK
NO:201 GEBZE. PK: 41. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 677 19 19 D:176 15.07.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854561 KAYA YAPI İÇ MİMARLIK TASARIM İNŞAAT DENİZ TAAHHÜT SANAYİ VE Metal Mamuller Montaj İşçisi 2 Daimi 111 - 111 22 - 35 Lise - G.O.S.B. İHSANDEDE CADDESİ 200. SOKAK
NO:201 GEBZE. PK: 41. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 677 19 19 D:176 15.07.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858155 GÜRÇELİK MAKİNE ENDÜSTRİYEL OTOMMASYON SİST.SAN.TİC.A.Ş. Metal Mamuller Montaj İşçisi 2 Daimi - - 35 İlköğretim - SULTAN ORHAN MAH. 1163 SK. NO:11/A. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 644 12 15 Zeynep KOSİFOĞLU 18.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862960 HOLSAN TARIM ALET VE MAKİNALARI SAN AŞ Metal Mamuller Montaj İşçisi 3 Daimi 100 - 110 20 - 35 İlköğretim - KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 744 03 57 MERGÜL KAHRAMAN 20.07.2017 ÖZLEM SAĞLAM İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864386 MEKİSAN ASANSÖR LTD. ŞTİ. Metal Mamuller Montaj İşçisi 2 Daimi 100 - 100 21 - 39 İlköğretim - Lise BALÇIK KÖYÜ 3256. SK. NO:2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 00 50 GÜLSER KOCA 17.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869321 NECDET TAŞDEMİR Metal Mamuller Montaj İşçisi 2 Daimi 111 - 111 18 - 50 İlköğretim - S.ORHAN MH.KÜÇÜK SAN.SİT.A13 BLOK.NO:9. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0541 455 61 50 NECDET TAŞDEMİR 26.07.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003879094 BPW OTOMOTİV A.Ş. Metal Mamuller Montaj İşçisi 8 Daimi 100 - 100 25 - 40 İlköğretim - GOSB 800. SOKAK NO:822 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 677 18 70 Erdem Baykal 02.08.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003881705 ELBİR OTO YEDEK PARÇA İMALAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. Metal Mamuller Montaj İşçisi 1 Daimi 18 - 36 100 - 100 Lise - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM D-3005. SOK. NO:8 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 444 7 387 03.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003868469 HATİCE ÇİÇEK Mobilyacı 2 Daimi 100 - 100 21 - İlköğretim - A.ÇEŞME MAH Ş.OKTAY KAYA CD.NO:63 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0533) 215 17 91 BAKİ ÇİÇEK 22.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003874160 DORSAT YAPI VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mobilyacı 5 Daimi 100 - 100 18 - 55 İlköğretim - BARIŞ MAH KOŞUYOLU CAD NO 27 GEBZE-KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 33 10 30.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857194 ULUS MOBİLYA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Muhasebe Meslek Elemanı 1 Daimi 20 - 40 100 - 101 Lise - CUMHURİYET MAH.ERKAN SK NO:1/A. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 05332713609 FERDA KARAOT,EROL TEPEBAŞI 18.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003863282 DE-KA ELEKTROTEKNİK SAN.VE TİC A.Ş Muhasebe Meslek Elemanı 2 Daimi 100 - 100 24 - 30 Önlisans - Lisans AKSE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CD NO: 140. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 02627436060 Bekir YILMAZ 19.07.2017 ÇAĞATAY MENTEŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867143 ERFA DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞ. LTD. ŞTİ. Muhasebe Meslek Elemanı 3 Daimi 22 - 30 111 - 111 Lisans - HACI HALİL MAH. ALİ RIZA EFENDİ CAD. NO: 25/302
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 05325538390 ERTUĞRUL YADİGAR 21.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003868416 ABDULHAMİT KILCİ Muhasebe Meslek Elemanı 2 Daimi 20 - 35 20 - 35 Lise - Lisans HACI HALİL MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ NO:23/2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 05432791951 ABDULHAMİT KILCİ 26.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870299 ABDULHAMİT KILCİ Muhasebe Meslek Elemanı 1 Daimi 18 - 30 18 - 30 Lise - HACI HALİL MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ NO:23/2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 543 279 19 51 ABDULHAMİT KILCİ 28.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003855580 EUROPLAST MÜHENDİSLİK PLAS.GIDA PLAS.TEKS.İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ Muhasebeci 1 Daimi 20 - 48 20 - 48 Lise - ŞEKERPINAR MH. ARDINÇ SK. NO:4 ÇAYIROVA KOCAELİ . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 262 658 05 00 15.07.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003866252 HALİÇ ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Muhasebeci 1 Daimi 100 - 100 25 - 45 Lise - BALÇIK MAH. 3248. SK. 3 . PK: 41000. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 213 88 31 ESRA PATACI 21.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870693 KAYNES BİLGİSAYAR EĞİTİM DANIŞMANLIK TASARIM VE DESTEK HİZME Muhasebeci 1 Daimi 22 - 37 100 - 101 Önlisans - GÜZELLER MH YENİBAĞDAT CD NO 589. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 08508885967 Serdar ÜKLİMEK 27.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003879412 MARPOL PARLATICI SANVE TİC.A.Ş. Muhasebeci 1 Daimi 25 - 35 - Lise - GEPOSB SANAYİ BÖLGESİ ATATURK BLV NO:37 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 07 07 YUNUS BEY 31.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003887229 ERMETAL MADENCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ GEBZE ŞUBESİ Muhasebeci 1 Daimi 20 - 40 100 - 100 Önlisans - ŞEKERPINAR MH. ÇİĞDEM SK. NO:14. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0533 597 4663 Volkan Akbay 05.08.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867096 E DEPOLA LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Müşteri Temsilcisi 1 Daimi 18 - 100 - 101 Önlisans - SULTAN ORHAN MAH.KOCA BETON SAN.SİT.KÜME EVLERİ NO:1 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 530 545 32 97 ERTAÇ KUYUMCU 23.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869932 SİSTEM SOĞUTMA SAN TİC LTD.ŞTİ. Müşteri Temsilcisi 1 Daimi 25 - 35 100 - 100 Lise - MUSTAFAPAŞA MH. ŞEHİT YILMAZ ARGON CAD NO 111A. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 642 43 33 Adil zaman 27.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870481 KAYNES BİLGİSAYAR EĞİTİM DANIŞMANLIK TASARIM VE DESTEK HİZME Müşteri Temsilcisi 1 Daimi 22 - 37 100 - 101 Önlisans - GÜZELLER MH YENİBAĞDAT CD NO 589. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 08508885967 Serdar ÜKLİMEK 27.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003851280 OTİMSA OTOMOTİV SAN.A.Ş. NC/CNC Tezgah Operatörü 2 Daimi - - İlköğretim - TOSB OTOMOTİV YAN SAN.İHTİSAS OSB.1 CAD. 11.SOKAK NO:6/1. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 19 60 Selahattin YETİMOVA 14.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003852088 BARANSAN PROFİL A.Ş. MAK.ALÜM.MET.SAN.TİC. NC/CNC Tezgah Operatörü 1 Daimi - - Lise - PELİTLİ KÖYÜ TAVŞANLI YOLU CD NO: 137. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 11 55 Hüseyin BARAN 15.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003855112 TEFAŞ KİMYASAL SERAMİK KAPLAMA SAN.TİC.A.Ş. NC/CNC Tezgah Operatörü 2 Daimi - 18 - 40 İlköğretim - TOSB TAYSAD ORG SAN BÖL 3. CAD NO 19 ŞEKERPINAR. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 02 20 Ersin AYDIN 16.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864692 KULE KALIP MAKİNE SANAAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NC/CNC Tezgah Operatörü 2 Daimi 100 - 100 21 - 35 İlköğretim - BARIŞ MAH. 1802 SK. NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 644 89 40 ŞULE HANIM 21.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003843978 MEKSAN ELEKTROD KAYNAK TEL METAL ELEK. SAN LTD ŞTİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 20 - 32 100 - 100 Lise - ÇAYIROVA AKSE MH. 471 SOK NO:13. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0530 542 20 45 ADEM BALIK 12.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845918 CENGİZ SÜMER Ön Muhasebeci 1 Daimi 100 - 100 22 - 30 Lise - HACIHALİL MAH. ORHANGAZİ CAD. NO:19 D:2 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0542 423 94 33 11.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847498 KAPLANTAŞ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. Ön Muhasebeci 1 Daimi 20 - 30 111 - 111 Lise - Lisans BALÇIK KÖYÜ,ATATÜRK CD,NO:7. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627513264-7510919 HÜSEYİN KAPLAN 11.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003848797 ACAR ÖZEL AMAÇLI MAKİNA İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Ön Muhasebeci 1 Daimi 25 - 35 100 - 101 Önlisans - PELİTLİ MAH.4434 SOK.NO:66/C
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 46 43-44 Mustafa Acar 13.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849047 AYÇELİK OTOMOTİV İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ön Muhasebeci 1 Daimi 30 - 40 30 - 40 Lise - SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT. A BLOK NO:5. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 2626464917 SONGÜL ALTUNDAŞ 12.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850094 GÜLŞEN CANSU SERBEST MUHASEBECİ Ön Muhasebeci 1 Daimi - 100 - 100 Lise - H.HALİL MAH.İSMET PAŞA CAD.BEŞİTOĞLU ALTIN
HAN NO.19/B K.1 NO.28
GEBZE . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0533 518 42 50 GÜLŞEN CANSU 13.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857175 EROĞLU SERAMİK TASARIM İNŞAAT MÜH.GIDA.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 20 - 45 - Lise - FATİH CD.NO:202 ÇAYIROVA /KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0544 824 7725 SİNAN EROĞLU 18.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003859183 ÖNERİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 20 - 30 100 - 100 Önlisans - YENİKENT MAHALLESİ 2431 SOK NO:15 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 721 05 77 H.Nilay Türe 18.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003861333 KURTYAPI HAF.İNŞ.VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Ön Muhasebeci 1 Daimi - - Lise - SULTAN ORHAN MH TERMİNAL CD NO:7. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 26 19 BEKİR YILDIZ 19.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862226 EDİSON ELEKTRİK VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ön Muhasebeci 1 Daimi 18 - 45 100 - 100 Lise - HACIHALİL MAH YENİBAĞDAT CAD. NO:450. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 641 13 77 20.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003866039 MÜSELLİMOĞLU DEMİR ÇELİK TİC. SAN. LTD. ŞTİ. Ön Muhasebeci 1 Daimi - - Lise - CUMHURİYET MAHALLESİ, EDA SOKAK, NO:5. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 00 20 CENGİZ KARAPINAR 15.07.2017 BUKET İŞCİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867674 STİLO MOBİLYA YATAK OTURMA GRUPLARI VE EV GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ön Muhasebeci 1 Daimi - - Lise - AKSE MAH. 538.SOKAK NO:12 DEMAŞ KABLO YANI. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0506 851 70 29 LOKMAN ÇELİK 14.07.2017 BUKET İŞCİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003868228 SERDAR HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ön Muhasebeci 1 Daimi - - Lise - OSMAN YILMAZ MH. Y.BAĞDAT CD. NO:13 K:2 D:27. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 05324528773 serdar gürses 20.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869644 ARICAN SOSYAL HİZMETLER NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 22 - 30 22 - 30 Lise - BAĞLARBAŞI MAH. İSTASYON CAD. NO:188 . PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 05449635652 haydar şahin 28.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870608 ARICAN SOSYAL HİZMETLER NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ Ön Muhasebeci 1 Daimi - - Lise - Lise BAĞLARBAŞI MAH. İSTASYON CAD. NO:188 . PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 25.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003873321 FAHRETTİN YAVUZ Ön Muhasebeci 1 Daimi 21 - 21 - Lise - PELİTLİ MH MADEN CD N.30. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 2070 diana hanım 29.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003873529 TEKSİN KABLO ELEKTRİK BAKIR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 18 - 40 100 - 100 Önlisans - Önlisans ADEM YAVUZ MAH. YENİ BAĞDAT CAD. NO:21/A. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0542 344 19 53 Nejat 30.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003876192 TREKS MÜH. MAK. SAN. VE DI T C. LTD. T . Ön Muhasebeci 1 Daimi 100 - 100 22 - Lise - İSTASYON MAH.BEYAZIT CAD.NO:8 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 366 88 01 BEKİR CAVLAK 02.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003881943 TEKELİ DEMİR ÇELİK MAM.TİC.VE SAN.A.Ş. Ön Muhasebeci 2 Daimi 18 - 30 18 - 30 Lise - BARIŞ MAHALLESİ GÜNEY YANYOL CAD. NO:340 SARILAR VİNÇ YANI (D-100 E PARALEL). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 644 15 00 MESUT GÜRCAN 03.08.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003885230 SERTEK SERAMİK FIRIN VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ön Muhasebeci 1 Daimi 18 - 30 18 - 25 Lise - PİRİREİS MAH.BAĞDAT CAD.NO:28
DARICA. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0532 325 1380 Osman Er 31.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003887200 ALATLI ULUSLARARASI NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 100 - 100 22 - 30 Lise - SULTAN ORHAN M. 1176/2 S. N:7. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 656 51 11 HÜLYA AYRILMAZ 05.08.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003888559 GÜNYAP ELEKTRİK İNŞAAT TAAH.MÜH.LTD.ŞTİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 20 - 37 100 - 100 Lise -
FEVZI ÇAKMAK M CENGIZ TOPEL C NO:3/ GÜNYAPGRUP MÜHENDİSLİK İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. TİC.. PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 655 10 12 Muhittin Güneş 06.08.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003888578 AKAY ENJEKSİYON KALIP METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 21 - 37 21 - 37 Lise - Yüksek Lisans BARIŞ MAH. 1803/3 SK. NO:1 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 641 05 54 Cemil ÇETİN 06.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003890763 HÜSEYİN KABASAKAL Ön Muhasebeci 1 Daimi 100 - 100 21 - 40 Lise - İBRAHİMAĞA CADDESİ GAZİLER MAHALLESİ 129/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 641 46 81 06.08.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003890986 ÇAYGEB PLASTİK METAL KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE SAN. VE TİC. Ön Muhasebeci 1 Daimi - - Lise - CUMHURİYET MAHALLESİ YAVUZ CADDESİ NO:8/B. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 744 8084 özde ekmekci 06.08.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003847556 OMSA METAL PRES HIRDAVAT TELEKOMİNİKASYON İÇ VE DIŞ TİCARET Ön Muhasebeci 1 Daimi 18 - 40 21 - 40 Önlisans - S.S. İST. MERMERCİLER KÜÇÜK SAN. SİT. 3.CAD. 31.SK. NO:1/3 . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 533 130 91 25 Sayit Uzun 13.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003860448 STANDART CIVATA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Ön Muhasebeci 1 Daimi 24 - 36 100 - 101 Önlisans - S.S ISTANBUL MERMERCİLER SANAYİ SİTESİ YAPİ KOOP. KOSELER MAHALLESİ 29.SOKAK NO:43 129/8 PARSEL KOSELER / DİLOVASİ / KOCAELI. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 728 10 91-1501 Alper Sürmeli 19.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003879900 PROFİL METAL İNŞAATMÜHENDİSLİK TRAFİK SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ön Muhasebeci 1 Daimi 20 - 35 100 - 100 Lise - ÇERKEŞLİ MAH İMES OSB 5. CAD NO:4
DİLOVASI - KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 290 88 11 ELİF HANIM 03.08.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003880398 STİL TRAFİK İŞARETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 20 - 40 20 - 40 Lise - KÖSELER KÖYÜ MAHALLESİ KUYUBAŞI SOKAK NO:2/3 . PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0212 491 01 44 Büşra Dönmez 03.08.2017 MUSTAFA ALIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857282 APS DAĞITIM VE PAZARLAMA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Paketleme işçisi 1 Daimi 100 - 100 18 - 25 İlköğretim - CUMHURİYET MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:4. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0505 693 00 70 18.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003873200 DOĞU YALITIM İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Paketleme işçisi 1 Daimi 100 - 100 22 - 35 İlköğretim - PELİTLİ MAH. HARLAKBAYIR MEVKİİ 4416 SK NO:24/3 GEBZE-KOCAELİ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 50 63 28.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003848359 MUTLU PLASTİK İNŞAAT TAAH TUR SAN VE TİC LTD ŞTİ GEBZE ŞUB Pazarlama Müdürü 1 Daimi 25 - 35 25 - 111 Lise - Lisans TAVŞANLI YOLU CADDESİ OZAN SOK NO 14 PELİTLİ KÖYÜ GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 11 78 HASAN MUTLU 10.07.2017 ÇAĞATAY MENTEŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858641 GÜLAY KÖRÜKMEZ Pazarlamacı 3 Daimi 19 - 27 - Önlisans - B.BAŞI MH.TUZLA CD.NO:64 DARICA. PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 539 555 24 69 MAHMUT IŞIK 17.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886007 İNTERNET TELEKOM.GÜV.SİS.SAN.LTD.ŞTİ. Pazarlamacı 1 Daimi 20 - 35 20 - 35 Lise - GAZİLER MAH.1796 SK.NO:16 D:5. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 6416555 Erdoğan Perendi 04.08.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003887883 EROL TEKNİK YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Pazarlamacı 1 Daimi 100 - 100 21 - Lise - CUMHURİYET MAH. İSMET İNÖÜNÜ CAD. NO :55. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0505 499 61 84 İBRAHİM BENLİ 05.08.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003875977 ESAYAN İNŞAAT PEYZAJ TURİZM TAŞIMACILIK GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETL Peyzaj Mimarı 1 Daimi 23 - 50 100 - 101 Lisans - KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 644 04 25 Erkan AYAN 02.08.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886817 BİRFİKS YAPI KİMYASALLARI SAN.VE TİC.LTDŞTİ. Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 1 Daimi 100 - 100 21 - 40 İlköğretim - ŞEKERPINAR MAH.BESTE SOK NO:10 ÇAYIROVA /GEBZE//KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0531 305 18 49 05.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867666 RİZLİNE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA ÜRETİM İHRACAT İTHALAT SANAYİ V Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder) 1 Daimi 100 - 100 21 - 39 İlköğretim - ŞEKERPINAR MAH. SARMAŞIK SOK MARMARA GERİDÖNÜŞÜMCÜLER SANAYİ SİTESİ NO:2/1. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 6582053 Serkan Ceylan 22.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003850830 POLİNET İNŞ. VE TEKSTİL SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder) 2 Daimi - 22 - 45 Lise - KÖSEYER KÖYÜ ISTANBUL MERMERCİLER SANAYİ SİTESİ 5. CAD NO:20. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 728 15 13(120) Bahadır ATİLA 14.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003875103 DAKKİK PLASTİK METAL MAK VE KALIP SAN TİC LTD ŞTİ Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı 1 Daimi 100 - 100 30 - 40 Lise - PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. 5722 ADA 1. PARSEL NO:5. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 25 46 necati tuna-UFUK UĞUZ 29.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003847558 SARP PLAS PLASTİK VE KALIP SAN VE TİC LTD ŞTİ Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 1 Daimi 100 - 101 25 - 40 Lise - ÇERKEŞLİ O.S.B. MAH. İMES 10. CD. NO 1. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 506 656 01 30 YASEMİN KURTULDU 12.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854740 PLASCAM PLASTİK OTO CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 10 Daimi 222 - 222 21 - 40 İlköğretim - PELİTLİ KÖYÜ MADEN CAD. NO:22. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 04 88 Buket Hanım 13.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854785 KAMASAN KALIP MAKİNA SAN VE TİC A.Ş. Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 3 Daimi 18 - 40 18 - 30 İlköğretim - İHSAN DEDE CAD.114 GOSB 114/-. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 05 79 15.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003855143 PTS ELEKTRONİK ELEKTRİK PLASTİK MEDİKAL SAN.VETİC.LTD.ŞTİ Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1 Daimi 100 - 100 22 - 40 Lise - KAZIM KARABEKİR MH.AŞIK VEYSEL CD.NO:10. PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 655 31 91 BURHAN ARSLAN 16.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869691 OCAK KALIP MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİC A.Ş Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1 Daimi 18 - 46 18 - 49 İlköğretim - PELİTLİ, KÖYÜ MEVKİ PELİTLİ YOLU /. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 751 27 32 28.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869899 ATOM MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 10 Daimi 20 - 40 20 - 40 İlköğretim - İNÖNÜ MAH.GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖL.ATATÜRK BULVARI 1.CAD.NO:9. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 382 04 83 HALUK ERGÜL 27.07.2017 ÖZLEM SAĞLAM İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870208 SEKİSO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1 Daimi - 22 - 38 Lise - Lisans TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CADDE NO:8 ŞEKERPINAR. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 05 39 SEMİH ÇELİK 26.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003876131 ELSE KABLO PLASTİK SAN.A.Ş Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 4 Daimi 100 - 100 22 - 35 Lise - 11.CD GEPOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627513023 02.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883502 BURCU ÇOBAN (ESEN GRUP) Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1 Daimi 18 - 18 - İlköğretim - ESEN GRUP
HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI)
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0534 931 13 22 Özge Hanım 04.08.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886150 NOZHAK SOSYAL HİZ.TUR.NAK.İNŞ.GID.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 5 Daimi 100 - 100 22 - 45 İlköğretim - H.HALİL MAH. 1223 SOK. NO.3/29. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 545 643 99 55 arife tepe 05.08.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003889477 AKPLAS PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 10 Daimi 18 - 40 18 - 40 İlköğretim - MEMİŞOĞLU CAD. 326 SK. BEYLİKBAĞI MAH. 4/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 31.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003847568 SARP PLAS PLASTİK VE KALIP SAN VE TİC LTD ŞTİ Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1 Daimi 100 - 101 21 - 40 İlköğretim - ÇERKEŞLİ O.S.B. MAH. İMES 10. CD. NO 1. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 506 656 01 30 YASEMİN KURTULDU 12.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869912 IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Plastik Kalıp Teknisyeni 1 Daimi 100 - 101 22 - 40 Lise - GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 100. SOK. GEBZE / KOCAELİ. PK: 41480. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627512235 YAKUP SOYTÜRK 27.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003851373 FARBA OTOM. AYDINLATMA VE PLASTİK FAB. A.Ş. Plastik Mamuller Montaj İşçisi 10 Daimi 20 - 30 20 - 30 Lise - TOSB-TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. CADDE 1.. PARSEL NO:10 . PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE (0262)781 81 00-4088 Fatma Akova 14.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003879899 TM TEKNİK OTOMOTİV EKİP İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ Plastik Mamuller Montaj İşçisi 3 Daimi 20 - 40 18 - 40 İlköğretim - GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (GOSB) 1000.CADDE NO:1009 ÇAYIROVA/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02626771152 gencay kızılay 03.08.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003885271 DAKKİK PLASTİK METAL MAK VE KALIP SAN TİC LTD ŞTİ Plastik Mamuller Montaj İşçisi 4 Daimi 18 - 35 100 - 100 İlköğretim - PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. 5722 ADA 1. PARSEL NO:5. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 25 46 necati tuna 04.08.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860875 EYÜBOĞLU AKARYAKIT HADDE. DEM İNŞ VE ENDÜRÜN SAN VE TİC L ŞT Pompacı (Petrol Rafinesi) 3 Daimi 100 - 100 22 - 50 İlköğretim - TATLIKUYU MH GÜNEY YANYOL CD NO:280. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 645 01 02 SİNAN YILMAZ 20.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845027 MEKİSAN ASANSÖR LTD. ŞTİ. Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 2 Daimi 100 - 100 22 - 45 Lise - BALÇIK KÖYÜ 3256. SK. NO:2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 00 50 GÜLSER KOCA 10.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003863368 TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 5 Daimi 100 - 100 22 - 47 İlköğretim - TOSB-TAYSAD ORG SAN. BÖLGESİ 1. CD.14.SOK NO 11 ŞEKERPINAR. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 09 09 NEBAHAT GÜGERCİN 20.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003872320 OM ELEKTRİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.A.Ş. Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 1 Daimi 111 - 111 21 - 50 İlköğretim - DİLOVASI ORG. SAN. BÖLG. 4.KISIM CEYHAN CAD. NO:29. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 91 38 Urbiye SARIKAYA 28.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003891170 SAN EMAYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 2 Daimi 111 - 111 21 - 50 İlköğretim - SANAYİ SOKAK NO:33 PELİTLİKÖYÜ
(ARAL ÇİFLİĞİ POLYET ÇAPRAZI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 09 69 Hülya ŞAHİN 08.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003881724 ÜSTÜN MAKİNE SANAYİVE TİCARET LTD.ŞTİ. Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 1 Daimi - 21 - 45 İlköğretim - ÇERKEŞLİ OSB MAH.İMES 5 CAD
NO:8 DİLOVASI-KOCAELİ. PK: 41490. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 290 26 25 - 26 ERCAN AYDIN 03.08.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003888193 SARMAŞIK MAKİNA SAN.TİC.A.Ş. Proje Yöneticisi 1 Daimi 35 - 50 35 - 50 Lisans - GOSB KEMAL NEHROZOĞLU CAD. 500 SOK NO:502 . PK: 41480. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262-7510241 MEHMET SARAL 05.08.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003863288 TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ Punta Kaynak Makinesi İşçisi 10 Daimi 18 - 40 23 - 40 İlköğretim - TOSB-TAYSAD ORG SAN. BÖLGESİ 1. CD.14.SOK NO 11 ŞEKERPINAR. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 09 09 NEBAHAT GÜGERCİN 20.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850725 TEYAP SOS.HİZM.TURZ.İNŞ.NAK.AMBL.VE TİC.LTD.ŞTİ. Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 1 Daimi 18 - 21 - 35 Önlisans - ZİNCİRLİKUYU MAH.CUMHURİYET CAD. NO:19 D:9. PK: 41400. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0 262 745 75 55 CEM ÇALIK 14.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870434 ALTINTAŞ TURİZM VE OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ. Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 2 Daimi 18 - 18 - Önlisans - HACI HALİL MAH. İSTANBUL CAD. NO:171. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (262) 646 47 15 YAŞAR BEY 28.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871266 KILIÇLAR HAVALANDIRMA İNŞAAT VE MEKANİK İLETİŞİM SANAYİ TİCA Satın Alma Görevlisi 1 Daimi 25 - 100 - 100 Lise - CUMHURİYET MH YENİBAĞDAT CD NO:60/A TAŞDEMİR ÇELİK YANI. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 7446673 Adem Kılıç 27.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849260 ÖZLER KARDEŞLER DAY.TÜK.MAL.ŞARKÜTERİ SA Satış Danışmanı 2 Daimi 20 - 30 20 - 30 Lise - BAĞDAT CAD HACI HALİL MAH 104/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 641 71 27 SONER PEHLİVAN 14.07.2017 DOĞAN TUGAYTİMÜR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003850052 UZAY TEKNİK HIRDAVAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Satış Danışmanı 1 Daimi 23 - 35 23 - 35 Önlisans - ŞEKERPINAR MH ANADOLU CD NO 17 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 532 304 71 87 Zeynel BEY 14.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003875971 DİNÇLER İLETİŞİM YAPI ANONİM ŞİRKETİ Satış Danışmanı 1 Daimi - - İlköğretim - HACI HALİL M. HÜKÜMET C. N:19/A. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 31.07.2017 BUKET İŞCİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003882865 KEMAL DUYAR TEKNO KAFE Satış Danışmanı 5 Daimi - - İlköğretim - GOSB TEKNOPARK KAFETERYASI . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 04.08.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854076 ROBOTEK OTOMASYON TEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Satış Destek Personeli 3 Daimi - - Lise - G.O.S.B 1000.CAD.12.SOK.NO:1029 262 ADA 10 PARSEL GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 677 11 88 13.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862454 SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ. Satış Destek Personeli 1 Daimi 19 - 35 100 - 100 Lisans - CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:42 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE (262) 658-1290 Canan Batman 20.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003882949 KATANA GÜÇ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Satış Sonrası Hizmet Personeli 1 Daimi - - Lise - GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MAH.YUNUS EMRE SOK. NO:3
GEBZE /KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 5061539491 İnci ÇELİK 04.08.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854872 EGES PROFİL ENDÜSTRİ MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE Tİ Satış Temsilcisi / Plasiyer 1 Daimi 25 - 40 100 - 100 Lise - BALÇIK MAH. 3226 SOK 5 GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 751 41 54 MURAT CANSOY-SAMİ BEY 15.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857294 APS DAĞITIM VE PAZARLAMA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Satış Temsilcisi / Plasiyer 1 Daimi 100 - 100 22 - 35 İlköğretim - CUMHURİYET MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:4. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0505 693 00 70 18.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858333 LYS SOĞUK LASTİK YENİLEME SİSTEMLERİ İMALAT İHRACAT İTHALAT Satış Temsilcisi / Plasiyer 1 Daimi 100 - 100 20 - 35 Lise - AKSE MAH.442 SOKAK NO:6 ÇAYIROVA. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0552 956 32 32 YAVUZ DÖNER-ÜNAL SOFULU 19.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884767 OFİSTEK MOB.İNŞ.TURİZM SAN.LTD.ŞTİ. Satış Temsilcisi / Plasiyer 1 Daimi 22 - 40 22 - 40 Önlisans - O.YILMAZ MAH.İSTANBUL CAD.NO:56. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 569 74 20 İSMAİL KOCABAŞ 04.08.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847329 DOĞUŞ ALÜMİNYUM SAN.A.Ş. Sekreter 1 Daimi 20 - 35 100 - 100 Lise - ESENTEPE MEVKİİ TAVŞANLI KÖYU /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 7248245 Türker Öztürk 12.07.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858643 GÜLAY KÖRÜKMEZ Sekreter 3 Daimi 19 - 27 - Lise - B.BAŞI MH.TUZLA CD.NO:64 DARICA. PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 506 654 47 35 BİRGÜL HANIM 17.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860844 ÖZEL YENİ DOĞAN EĞİTKR.KI.ÜR.TAŞ.TURSAN.VE TİC.LTD.Ş Sekreter 1 Daimi 18 - 35 100 - 100 Lise - H.HALİL MAH. ORHAN GAZİ CAD.GÜM GÜM İŞHANI NO:10. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 646 66 71 ERTUĞRUL TAŞLI 19.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871249 GEBZE OBA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ Sekreter 1 Daimi 21 - 37 100 - 100 Önlisans - Lisans HACI HALİL MAHALLESİ İSMET PAŞA CADDESİ CANSAL İŞ MERKEZİ K:5 D:61. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 54 52 HÜSEYİN ÖZDEMİR 28.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003876553 SEYKOÇ ALÜMİNYUM PAZARLAMA VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Sekreter 1 Daimi 21 - 30 100 - 100 Lise - AKSE MAH.NAMIK KEMAL CAD.536 SK.NO:7 . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0545 489 81 85 GAMZE HANIM 31.07.2017 BUKET İŞCİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883291 TUTKU GAYRİMENKUL EMLAK YAPI DEKARASYON İNŞ VE TİC LTD ŞTİ Sekreter 1 Daimi 25 - 40 111 - 111 Lise - EMEK MH. VEYSEL KARANİ CD. NO: 164. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0532 592 98 69 Ahmet ÖZDER 04.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003885124 ARK ASANSÖR MAKİNA VE MOTOR SAN. TİC. A.Ş. Sekreter 1 Daimi 18 - 35 100 - 100 Lise - ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES -9 CAD. NO:6 . PK: 41480. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 444 58 12 D:111 Gülşah Çinko 04.08.2017 MUSTAFA ALIN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003885290 DOTA LOGISTICS INTERNATIONAL TRANSPORT TİC.LTD.ŞTİ. Sekreter 1 Daimi 18 - 30 100 - 101 Lise - MERMERCİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4. CD NO 26. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 242 15 78 HATİCE TASALI 04.08.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847955 AHMET TÜYLÜOĞLU Servis Komisi 1 Daimi 21 - 30 21 - 30 Lise - CUMHURİYET MAH. M. YAZICIOĞLU CAD. NO:120. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0532 425 63 50 AHMET TÜYLÜOĞLU 10.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003843928 ARAS METAL MAMÜLLERİ VE MAKİNALARI İMALAT SAN.TİC.LDT.ŞTİ. Sevkiyat Görevlisi 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 İlköğretim - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLG. 4.KISIM D-4011 SOK.NO:9. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 754 89 34-35 GÜNAY BİTER 11.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844354 FORSA KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Sevkiyat Görevlisi 6 Daimi 100 - 100 22 - 40 İlköğretim - OSMANGAZİ MH SANAYİ CD KANUNİ SK N.7. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 653 07 77 11.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003851286 AYMARİN KOMPOZİT GEMİ TURİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Sevkiyat Görevlisi 1 Daimi 100 - 100 22 - İlköğretim - DİLOVASI MAH. CEYHAN CAD. NO:5/1 DİLOVASI/KOCAELİ. PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 743 12 42 HASRET KARAMAN 13.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857831 İRFAN ÇAPAN (ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET) Sevkiyat Görevlisi 2 Daimi 111 - 111 18 - 45 İlköğretim - MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER KOOP. ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 14 61 İRFAN ÇAPAN-ZEYNEP YÜKSEK 18.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858313 ÖZGÜ İDARİ HİZMETLER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sevkiyat Görevlisi 3 Daimi 100 - 100 18 - 40 İlköğretim - HACI HALİL MAH. ATATÜRK CAD. NO:29 KAT 2 GEBZE/ KOCAELİ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 6445389-05495248512 0554 834 94 92 18.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003863371 TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ Sevkiyat Görevlisi 5 Daimi 100 - 100 23 - 40 İlköğretim - TOSB-TAYSAD ORG SAN. BÖLGESİ 1. CD.14.SOK NO 11 ŞEKERPINAR. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 09 09 NEBAHAT GÜGERCİN 20.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864818 TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sevkiyat Görevlisi 13 Daimi 100 - 100 21 - 40 İlköğretim - GOSB İHSANDEDE CD 800 SKN.122. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 646 57 13 21.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003868659 UZAY TEKNİK HIRDAVAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sevkiyat Görevlisi 1 Daimi 100 - 100 25 - 40 İlköğretim - ŞEKERPINAR MH ANADOLU CD NO 17 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 532 304 71 87 ZEYNEL BEY 28.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870207 SEKİSO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sevkiyat Görevlisi 1 Daimi - 22 - 38 Lise - Lisans TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CADDE NO:8 ŞEKERPINAR. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 05 39 SEMİH ÇELİK 26.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003891175 SAN EMAYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Sevkiyat Görevlisi 2 Daimi 111 - 111 21 - 45 İlköğretim - SANAYİ SOKAK NO:33 PELİTLİKÖYÜ
(ARAL ÇİFLİĞİ POLYET ÇAPRAZI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 09 69 Hülya ŞAHİN 08.08.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003850419 TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTİRİSİ A.Ş. Sevkiyat Görevlisi 5 Daimi 100 - 101 22 - 40 İlköğretim - DİLOVASI OSB 5 . KISIM 5007 SOK NO:22. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 02627549022 - 1906 MURAT AKDENİZ 13.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864449 SİMPAŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. (MERKEZ) Sigorta Memuru 1 Daimi 25 - 40 - Lise - KAZIMKARABEKİR MH TUZLA CD N180. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 05063047618 Ersin Bayar 20.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864454 SİMPAŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. (MERKEZ) Sigortacılık Meslek Elemanı 1 Daimi 25 - 40 - Lise - KAZIMKARABEKİR MH TUZLA CD N180. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 05063047618 Ersin Bayar 20.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003882596 METİN ÖZKAN SİGORTA ARACILIK HİZM.LTD.ŞTİ Sigortacılık Meslek Elemanı 2 Daimi 20 - 40 100 - 100 Lise - HACI HALİL MAH.YILDIZ CAD.NO:19 / A. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 642 42 33 ÖZGÜR YEŞİL 04.08.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864726 TCS ÇELİK YAPI VE TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Şoför (Yolcu Taşıma) 1 Daimi 100 - 100 25 - 45 İlköğretim - ŞEKERPINAR MAH.FATİH SULTAN MEHMET CAD. N:50 . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 21 69 21.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003884499 ERSETUR TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Şoför (Yolcu Taşıma) 3 Daimi - - İlköğretim - YENİKENT MAH MUTLUKENT BULVARI NO:7/2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 744 00 29 SEZAYİ GÜRSES 04.08.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886767 YK TEMİZLİK VE PERSONEL HİZMETLE.TAŞIMA.GAYRİMENKUL LTD.ŞTİ. Şoför (Yolcu Taşıma) 3 Daimi 100 - 100 25 - 50 İlköğretim - MUSTAFAPAŞA MH. ISSIKGÖL CD. NO:1/2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0549 356 99 90 YAKUP KARAASLAN 05.08.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003850096 SİSTEM MAKİNA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Şoför (Yolcu Taşıma) 1 Daimi 100 - 100 30 - 60 İlköğretim - S.S. İST. MERMERCİLER KÜÇÜK SAN. SİT. 1. CAD. 26. SK. NO:5 . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 728 12 04 ALİ ÇİVİCİ 14.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003869964 TEMKA CAM İNŞ.LTD.ŞTİ. Şoför (Yolcu Taşıma) 1 Daimi 111 - 111 18 - 45 İlköğretim - DOSB 2. KISIM YEŞİL IRMAK CAD. NO:25. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 02627541551 Murat TEMEL 27.07.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844271 ERMETAL MADENCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ GEBZE ŞUBESİ Şoför-Yük Taşıma 1 Daimi 100 - 100 20 - 55 İlköğretim - ŞEKERPINAR MH. ÇİĞDEM SK. NO:14. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 - 658 14 77-78 Volkan Akbay 11.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844353 CAN VARİL SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Şoför-Yük Taşıma 2 Daimi 100 - 101 27 - 45 İlköğretim - MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ-AYÇİÇEK SK NO:40-42
241 ADA 13-14 PARSEL ŞEKERPINAR. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 658 17 10 ERHAN DEMİREL 12.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003844908 LUBRATEK ENDÜSTRİYEL YAĞLAR VE KİMYASAL MADDELER SAN.TİC.LTD.ŞTİ Şoför-Yük Taşıma 1 Daimi 100 - 100 25 - 35 İlköğretim - İNÖNÜ MAH. GEBZE GÜZELLER OSB CUMHURİYET CAD. GALVANO YAPI KOOPERATİFİ NO:2-2/1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 642 09 93 BELGİN İREN 12.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003852109 BARANSAN PROFİL A.Ş. MAK.ALÜM.MET.SAN.TİC. Şoför-Yük Taşıma 1 Daimi - - Lise - PELİTLİ KÖYÜ TAVŞANLI YOLU CD NO: 137. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 11 55 Hüseyin BARAN 15.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003852887 SEZGİ TABELA ÇELİK REKLAM PRAM İNŞ NAK SAN TİC LTD ŞTİ Şoför-Yük Taşıma 2 Daimi 111 - 111 20 - 30 İlköğretim - HACI HALİL MAH. 1209/1 SOKAK NO:15/B. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02626423597 13.07.2017 ÇAĞATAY MENTEŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853370 SEVSEL ÇAĞLAYAN GIDA TURİZM TEKSTİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Şoför-Yük Taşıma 1 Daimi - - İlköğretim - BAYRAMOĞLU MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD.
NO: 168 / A
. PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0532 5517523 Veysel DEMİRCAN 15.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858720 HELPAK AMB SAN TİC LTD ŞTİ Şoför-Yük Taşıma 1 Daimi 100 - 100 22 - 40 İlköğretim - 9 CAD 82 SOK GEBZE PLAS ORG SAN BÖL 1/3. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 19 81 ZAFER BEY 18.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864367 MURAT TİCARET KABLO SAN.A.Ş. Şoför-Yük Taşıma 1 Daimi 100 - 101 22 - 45 İlköğretim - TOSB TAYSAD ORG.SAN BÖL.1.CD.16. YOL. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 02626796700 SERKAN YILDIRIM 20.07.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003865218 MERTUR OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK A.Ş. Şoför-Yük Taşıma 4 Daimi - 21 - İlköğretim - CUMHURİYET MAH.TURGUT ÖZAL CD. NO:12 ÇAYIROVA. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 648 84 00 derya yıldız 20.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867107 BURÇMETAL PLASTİK HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Şoför-Yük Taşıma 2 Daimi 111 - 111 21 - 35 İlköğretim - GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:15
GEBZE / KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02165402872 Cihan yumrukçal 21.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869723 VİP İSTANBUL YEMEK ÜR.GID.TAŞ.İNŞ.TEM.HAY.SAN.A.Ş. Şoför-Yük Taşıma 1 Daimi 100 - 100 18 - 50 İlköğretim - OSMAN YILMAZ MAH. YENİ BAĞDAT CAD. 617 SOK NO: 7
GEBZE -KOCAELİ
. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 643 1 444 MERVE KUBULAY 26.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870459 MEHMET KAZAN Şoför-Yük Taşıma 2 Daimi 100 - 100 20 - İlköğretim - OSMANGAZİ MAHALLESİ.ÇARDAK SOK.NO:16/A
GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 739 96 72 MEHMET BEY 27.07.2017 DOĞAN TUGAYTİMÜR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003874300 SYH YEMEK HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Şoför-Yük Taşıma 1 Daimi 100 - 100 25 - 50 İlköğretim - T.KUYU MAH.1313 SOK.NO:6
GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 642 69 12 Meryem MERMER BEŞİR 30.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003880701 CAMAK CAM VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. Şoför-Yük Taşıma 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 Lise - DİLOVASI ORG. SAN. BÖLG. 4.KISIM D-4009 SOKAK. NO.13/1 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0533 263 30 39 ERDİNÇ AKTAŞ 03.08.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003876760 ÖZAYDINTAŞ LOJİSTİK.DENİZCİLİK AĞ NAK VİİŞL TUR İNŞ LTD ŞTİ Tahmil-Tahliye İşçisi (Gemi) 5 Daimi - 18 - 70 İlköğretim - DOSB 5.KISIM ARAS CAD.NO:19
. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 02.08.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003874350 FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Taşlama Tezgâh İşçisi Daimi - 20 - 35 İlköğretim - CUMHURİYET MAH. 2253 SOK. NO:13 GEBZE / KOCAELİ. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262)653 42 60 Kamile Emür 30.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845752 TNT METAL MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT Teknik Ressam 1 Daimi 20 - 40 100 - 100 Lise - BEYLİKBAĞI MAH. GÜNEY YANYOL CAD. NO:46 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 92 35 11.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845784 TNT METAL MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT Teknik Ressam 1 Daimi 20 - 40 100 - 100 Lise - BEYLİKBAĞI MAH. GÜNEY YANYOL CAD. NO:46 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 92 35 11.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858529 TEKİŞ TEKNİK EROZYON KALIP SAN.A.Ş. Teknik Ressam 2 Daimi 100 - 100 18 - 45 İlköğretim - 1. CADDE 14. SK NO:5 TAYSAD ORG. /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 658 04 04 AYFER AYDIN 18.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003864565 KARTAL BOMBE ÜNİTELERİ SANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ Teknik Ressam 1 Daimi 20 - 50 20 - 50 Lise - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.KISIM CEYHAN CADDESİ NO:25 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 724 92 92 Hilal ÖZCAN 21.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003879637 TEKMAK AĞIR MAKİNA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknik Ressam 1 Daimi 22 - 40 22 - 50 Önlisans - TAVŞANLI KÖYÜ 1. SOKAK NO:2 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 95 60 Serkan AKPAPUK 03.08.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003888299 SARMAŞIK MAKİNA SAN.TİC.A.Ş. Teknik Ressam 3 Daimi 20 - 50 23 - 50 Önlisans - GOSB KEMAL NEHROZOĞLU CAD. 500 SOK NO:502 . PK: 41480. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262-7510241 MEHMET SARAL 05.08.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003862138 ARCAN MAKİNA SANAYİVE TİCARET LTD.ŞTİ. Teknik Ressam 1 Daimi 18 - 50 21 - 50 Önlisans - ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES-8 CAD. İMES OSB SİTESİ A APT. NO:14
. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 502 15 21 oğulcan selçuk 21.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003871625 SÖZER MAKİNA SAN VE TİC LTD ŞTİ Teknik Ressam 1 Daimi 100 - 100 21 - 40 Lise - KOCAELİ-GEBZE VI.İMES ORG.SAN.BÖL.
ÇERKEŞLİ OSB MAH.İMES-5 CAD. NO:7. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 722 92 55 CEYHUN GENÇ - EMRAH SÖZER 28.07.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003846329 KARAKAŞ BİLGİSAYAR ELEK.ELEKTR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Teknik Servis Elemanı 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 Lise - ZİNCİRLİKUYU MAH KARAASLAN CAD NO 17. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 745 45 79 DAVUT KARAKAŞ 12.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003846306 YURTTABEY İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. Temizlik Görevlisi 1 Daimi 25 - 40 100 - 100 İlköğretim - ARAPÇEŞME MAH.KAVAK CAD NO:10 D:1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0530 129 57 61 YUDUM KAŞIKÇI 11.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003848178 AHMET TÜYLÜOĞLU Temizlik Görevlisi 1 Daimi 21 - 30 21 - 30 Lise - CUMHURİYET MAH. M. YAZICIOĞLU CAD. NO:120. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0532 425 63 50 AHMET TÜYLÜOĞLU 10.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849375 MERTUR OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK A.Ş. Temizlik Görevlisi 2 Daimi - 35 - 45 İlköğretim - CUMHURİYET MAH.TURGUT ÖZAL CD. NO:12 ÇAYIROVA. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 648 84 00 derya hanım 12.07.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003849760 BURCU ÇOBAN (ESEN GRUP) Temizlik Görevlisi 1 Daimi 111 - 111 21 - 50 İlköğretim - ESEN GRUP
HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI)
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0534 931 13 22 Özge KARA 11.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003852144 PROKON MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. Temizlik Görevlisi 1 Daimi 100 - 110 18 - Okur Yazar - GEBZE V.KİMYA İHTİSAS OSB ATATÜRK BULVARI ADA 145 PARSEL 3 NO:7/2 DİLOVASI. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 502 17 69 ismail başar 14.07.2017 ÖZLEM SAĞLAM İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853048 ONKO İLAÇ SANAYİ VETİCARET A.Ş. GOSB ŞUBESİ Temizlik Görevlisi 1 Daimi 20 - 40 20 - 40 İlköğretim - Lise GEBZE ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 1000 SOKAK,
41480 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0850 250 66 56 BAHADIR ÇALIK - IŞIL KARTUN 14.07.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854877 GÜVENSAN TEM.HİZ.LTD.ŞTİ. Temizlik Görevlisi 2 Daimi 100 - 100 22 - 46 İlköğretim - FARPLAS TAYSAD OSB (MERK:KÜÇÜKBAKKALKÖY MH SÜTÇÜLER SK NO:4/A ATAŞEHİR/İST). PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0533 200 38 98 SELAMİ ARSLAN 15.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003855288 MALVA KOZMETİK PETR.GIDA TURİZM İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD Ş Temizlik Görevlisi 3 Daimi 35 - 45 111 - 111 İlköğretim - İNÖNÜ MAH.GEBZE PLASTİKÇİLER OSB MAH.CUMHURİYET CAD.NO:39/1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 13.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003860840 ÖZEL YENİ DOĞAN EĞİTKR.KI.ÜR.TAŞ.TURSAN.VE TİC.LTD.Ş Temizlik Görevlisi 1 Daimi 18 - 100 - 100 İlköğretim - H.HALİL MAH. ORHAN GAZİ CAD.GÜM GÜM İŞHANI NO:10. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 646 66 71 ERTUĞRUL TAŞLI 19.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003863183 ALÇİN ALÜMİNYUM ÇİNKO HAD.TİC.SAN.A.Ş. Temizlik Görevlisi 2 Daimi 20 - 45 111 - 111 İlköğretim - BP ARKASI ÇAYIROVA BAYRAMOĞLU KAVŞAĞI /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 653 06 50 Selim Gazioğlu 19.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003863603 ELBİR OTO YEDEK PARÇA İMALAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. Temizlik Görevlisi 1 Daimi 22 - 40 100 - 100 İlköğretim - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM D-3005. SOK. NO:8 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 444 7 387 21.07.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003865031 GEBZE SOSYAL HİZMETLER NAKLİYE TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET Temizlik Görevlisi 3 Daimi 18 - 45 111 - 111 İlköğretim - HACI HALIL MAH ALI RIZA EFENDI CAD N 101/25. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262-646 46 06 İHSAN YANIK 20.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003866012 ASYA PERSONEL HİZMETLERİ NAKLİYE TAHMİL TAHLİYE VE TEMİZLİK Temizlik Görevlisi 2 Daimi 25 - 45 25 - 45 İlköğretim - OSMAN YILMAZ MH. İSTANBUL CD. İMDAT BEY APT. NO:44 K:5 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 645 03 86 21.07.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867446 RİZLİNE OTOMOTİV İNŞAAT GIDA ÜRETİM İHRACAT İTHALAT SANAYİ V Temizlik Görevlisi 1 Daimi 25 - 40 100 - 100 İlköğretim - ŞEKERPINAR MAH. SARMAŞIK SOK MARMARA GERİDÖNÜŞÜMCÜLER SANAYİ SİTESİ NO:2/1. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 6582053 Serkan Ceylan 22.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869042 SYH YEMEK HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Temizlik Görevlisi 1 Daimi 20 - 50 100 - 100 İlköğretim - T.KUYU MAH.1313 SOK.NO:6
GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 642 69 12 Meryem MERMER BEŞİR 27.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003870485 ALTINTAŞ TURİZM VE OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ. Temizlik Görevlisi 3 Daimi 20 - 35 - Okur Yazar - HACI HALİL MAH. İSTANBUL CAD. NO:171. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (262) 646 47 15 YAŞAR BEY 28.07.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871538 PİMTAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SAN TİC A.Ş.GEBZE ŞUBESİ Temizlik Görevlisi 2 Daimi 20 - 25 100 - 100 İlköğretim - GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. CUMHURİYET CAD.NO:52. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 751 24 24 SERAP IRGIZ 28.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003875121 SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ. Temizlik Görevlisi 1 Daimi 100 - 100 25 - 45 İlköğretim - CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:42 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 2626581290 Canan hanım 29.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003881382 GÜRATA TAŞIMACILIK LOJİSTİK GIDA TURİZMİNŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ Temizlik Görevlisi 2 Daimi - - İlköğretim - HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0534 931 13 22 Özge Hanım 03.08.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003882388 ÖZENÇ HİZMET YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ Temizlik Görevlisi 1 Daimi 101 - 102 25 - 40 İlköğretim - TOSB OTOMOTİV YAN SAN.İTH.ORG.SAN.BÖLGESİ 1.CADDE 14.SK.NO:8 ŞEKERPINAR-41420 ÇAYIRIVA7KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 216 428 54 05 Nuran KIZILKAYA 27.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003882421 BOYAŞ METAL KAPLAMA VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Temizlik Görevlisi 1 Daimi 25 - 45 100 - 100 İlköğretim - GEBBOSP ATATÜRK BULVARI 10.CADDE NO:6 GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262) 751 00 94 - 95 İrem Tekavüt 04.08.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883484 BURCU ÇOBAN (ESEN GRUP) Temizlik Görevlisi 1 Daimi 18 - 45 111 - 111 İlköğretim - ESEN GRUP
HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI)
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0530 943 52 00 Burcu Çoban 01.08.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883754 ASYA PERSONEL HİZMETLERİ NAKLİYE TAHMİL TAHLİYE VE TEMİZLİK Temizlik Görevlisi 3 Daimi 25 - 50 25 - 50 İlköğretim - OSMAN YILMAZ MH. İSTANBUL CD. İMDAT BEY APT. NO:44 K:5 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 645 03 86 04.08.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003869446 BİLFİNGER HSG FACİLTY MANAGEMENT YÖN.HİZ.VE TİC.LTD.ŞTİ. Temizlik Görevlisi 3 Daimi 100 - 101 25 - 50 İlköğretim - KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 539 550 28 10 Murat Bey 28.07.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003886161 D ÇETİNKAYA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Temizlik Görevlisi 1 Daimi 25 - 45 100 - 101 İlköğretim - KÖSELER MAH. 1. CAD. 35. SK. NO:11 MERMERCİLER O.S.B.. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0216 595 03 95 ERTUĞRUL GÖKHAN ÇETİNKAYA 05.08.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003851343 OTİMSA OTOMOTİV SAN.A.Ş. Tesviyeci 2 Daimi - - İlköğretim - TOSB OTOMOTİV YAN SAN.İHTİSAS OSB.1 CAD. 11.SOKAK NO:6/1. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 19 60 Selahattin YETİMOVA 14.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003854364 MADEŞ METAL ÇAYIROVA ŞB Tır-Çekici Şoförü 1 Daimi 100 - 101 30 - 50 İlköğretim - ŞEKERPINAR MAH. GÖKTÜRK SOKAK MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SAN. SİT. YAPI KOOP. NO.23 ŞEKERPINAR. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 658 06 40 YUSUF VURAL 15.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003848848 ACAR ÖZEL AMAÇLI MAKİNA İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 1 Daimi 100 - 101 20 - 45 İlköğretim - PELİTLİ MAH.4434 SOK.NO:66/C
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 46 43-44 Mustafa Acar 13.07.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853256 HÜRMAK PLASTİK OTOMOTİV MAKİNA İM.A.Ş Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 1 Daimi 100 - 100 23 - 40 İlköğretim - ŞEKER PINAR MAHALLESİ MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER S.S. AYÇİÇEK SOKAK NO:23 ÇAYIROVA/KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 751 30 31 -32 GÖKMEN GÜNGÖR 15.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003858943 SİMA DIŞ TİCARET ALÜMİNYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 1 Daimi - 21 - 35 Lise - AKSE MAH.NAZIM HİKMET CAD.
536. SOK.NO :7/1
ÇAYIROVA KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 11 44 NAHİT EKİNER 17.07.2017 BUKET İŞCİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003861710 ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SAN.TİC.A.Ş. Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 1 Daimi - - İlköğretim - CUMHURİYET MAH. 2252 SK. NO:1 GEBZE/ KOCAELİ. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 444 6 746 Adnan KAPLAN 20.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862464 SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ. Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 2 Daimi 100 - 100 25 - 45 Lise - CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:42 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 2626581290 Canan Batman 20.07.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003868314 İZVAR AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 1 Daimi - 18 - 45 Lise - TAVŞAN TEPE SOKAK NO:14 PELİTLİ. PK: 41490. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 751 0220 Aytül GÜREL 23.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003868988 BURHAN BAYNİŞ Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 1 Daimi 100 - 100 21 - 45 İlköğretim - SULTAN ORHAN MH.HASKÖY SANAYİ SİTESİ NO:9/46. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 164 8981 0262 644 8981 26.07.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869490 BİRLİK MAK.OTO.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 1 Daimi 222 - 222 21 - 45 İlköğretim - SULTAN ORHAN MAH HASKÖY SANAYİ SİTESİ. 10/A BLOK NO:3-4. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 57 59 Süleyman Bey 26.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003871418 KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SAN.A.Ş. Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 4 Daimi 100 - 100 21 - 29 İlköğretim - ŞEKERPINAR TOSB- TAYSAD ORG SAN. BÖL. 1. CADDE. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 6788600 - 8731 Muhammet Günçe - Mehmet Tarık Uysal - Şura Selçuk 29.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003879658 TEKMAK AĞIR MAKİNA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 1 Daimi 111 - 111 22 - 50 İlköğretim - TAVŞANLI KÖYÜ 1. SOKAK NO:2 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 95 60 ZAFER SÖME, SERKAN AKPAPUK 03.08.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883730 HAMAŞ HİSAR AĞIR MAKİNA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 2 Daimi 100 - 100 20 - 45 İlköğretim - BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO:25/1 . PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 743 66 80 HASAN KASIM 04.08.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003885163 KAREBANT AHŞAP VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 1 Daimi 101 - 102 18 - 30 Lise - PLASTİKÇİLER ORG SAN BÖL ATATÜRK BUL. NO 34-1 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627514466 GAMZE GÖKDEMİR 31.07.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003859951 ERMAN SAÇ VE DEMİR SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 1 Daimi 100 - 100 18 - 45 İlköğretim - SULTAN ORHAN MAH. 1175 SOK. NO:9 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 666 00 05 Murat Deliküçük 20.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003885986 SIDDIK KARDEŞLR HADDE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 1 Daimi - - 45 İlköğretim - BARIŞ MH. KOŞUYOLU CD. NO:27. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262641 45 47-48 RECEP EKSİK 04.08.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003890975 SARMAŞIK MAKİNA SAN.TİC.A.Ş. Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 2 Daimi 100 - 101 23 - 45 Lise - GOSB KEMAL NEHROZOĞLU CAD. 500 SOK NO:502 . PK: 41480. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262-7510241 MEHMET SARAL 06.08.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003881399 OTO TRİM OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Üretim Planlama Memuru 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 Önlisans - 4 PAFTA 1673 PAR DENİZLİ KÖYU /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 729 33 51 ÖZDEN DEMİRBAŞ 03.08.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003882747 ELBİR OTO YEDEK PARÇA İMALAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. Üretim Planlama Memuru 1 Daimi 100 - 100 30 - Lise - DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM D-3005. SOK. NO:8 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 444 7 387 04.08.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003888214 SARMAŞIK MAKİNA SAN.TİC.A.Ş. Üretim ve Planlama Mühendisi 1 Daimi 30 - 50 30 - 50 Lisans - GOSB KEMAL NEHROZOĞLU CAD. 500 SOK NO:502 . PK: 41480. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262-7510241 MEHMET SARAL 05.08.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003869189 ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ Vardiya Amiri - İmalat 1 Daimi 100 - 100 21 - 45 İlköğretim - TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 23 30 YILMAZ ÇELİK 26.07.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003845390 ERMAN SAÇ VE DEMİR SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Vinç Operatörü 3 Daimi 100 - 100 18 - 45 İlköğretim - SULTAN ORHAN MAH. 1175 SOK. NO:9 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 666 00 05 Murat Deliküçük 12.07.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003847532 KAPLANTAŞ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. Vinç Operatörü 1 Daimi 111 - 111 20 - 60 İlköğretim - BALÇIK KÖYÜ,ATATÜRK CD,NO:7. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627513264-7510919 HÜSEYİN KAPLAN 11.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003851689 BARANSAN PROFİL A.Ş. MAK.ALÜM.MET.SAN.TİC. Vinç Operatörü 1 Daimi - - Lise - PELİTLİ KÖYÜ TAVŞANLI YOLU CD NO: 137. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 11 55 Hüseyin BARAN 14.07.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003857851 ORGANİZE VİNÇ İŞL.NAK.İNŞ.TRZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Vinç Operatörü 1 Daimi 100 - 100 18 - 30 İlköğretim - CUMHURİYET MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:119. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0533 488 00 54 RECEP AYAR 19.07.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867238 KATIRCIOĞLU DEMİR ÇELİK VE SAC TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ. Vinç Operatörü 1 Daimi 100 - 100 18 - 45 İlköğretim - TAVŞANLI KÖYÜ D-100 KARAYOLU 10. SK. N:9. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 2627249880 Mehmet KATIRCIOĞLU 22.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003867261 SIDDIK KARDEŞLR HADDE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Vinç Operatörü 3 Daimi - 23 - 45 İlköğretim - Lise BARIŞ MH. KOŞUYOLU CD. NO:27. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02625020526 CENGİZ YILDIRIM 19.07.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003853713 DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 1 Daimi 100 - 100 - İlköğretim - İNÖNÜ MAH.EBULFEZ ELÇİBEY SK.NO:10. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE merve pınarbaşı 13.07.2017 BUKET İŞCİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003855994 GAMA İNSAN KAYNAKLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 5 Daimi 111 - 111 21 - İlköğretim - KÖŞKLÜÇEŞME MAH. 554 SOK. NO:9/A (CUMA PAZARI TRAFO IŞIKLAR ALTI-AÖF YANI). KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0533 123 23 31 MEHMET ERDOĞMUŞ 15.07.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003862266 ALTERNATİF ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.(GEBZE) Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 2 Daimi 100 - 100 20 - 40 İlköğretim - İHSAN DEDE CADDESİ 90. SOKAK GOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 536 266 92 47 BÜLENT FINDIK 20.07.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003886180 MARMARA METAL.MEKANİK ELK.SAN.TİC.A.Ş. Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 1 Daimi 100 - 100 18 - 35 Lise - MUALLİM KÖY YOLU ÜZERİ BABAKUYU MEVKİİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0541 8200211 Murat Çakar 03.08.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003883252 VENDOSA REKLAM SANAY VE T CARET ANON M RKET Yaş Boya Ustası/Operatörü 3 Daimi 100 - 100 25 - 45 Lise - Önlisans BALÇIK KÖYÜ KOCAGÖL MEVKİİ AYDIN SOK. NO:22 B-C BLOK GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627511199 Füsun Şahin 31.07.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003885153 VERVO MAKİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Yazılım Mühendisi 1 Daimi 101 - 102 25 - 35 Lisans - ŞEKERPINAR MH.BAŞAK SK.NO:2/1. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 07 95 - 96 TUĞBA YILDIRIM 31.07.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ 00003848191 AHMET TÜYLÜOĞLU Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı 1 Daimi 21 - 30 21 - 30 Lise - CUMHURİYET MAH. M. YAZICIOĞLU CAD. NO:120. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0532 425 63 50 AHMET TÜYLÜOĞLU 10.07.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ 00003870536 SELEN TARIM GIDA ÜRETİM VE HAYVANCILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Ziraat Teknikeri 1 Daimi 20 - 50 20 - 50 Önlisans - TEPECİK KÖYÜ MANTAR ÜRETME ÇİFTLİĞİ
KOZ DERE CAD. SİMGE SOK. NO:25/26 . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 541 719 77 83 GÖKHAN ÖZDİKMEN 27.07.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI