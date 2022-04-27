banner748
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Kargalı ve Yağcılar arasındaki yol yenileniyor

Altyapı ve doğal nedenlerden dolayı eskiyen Kargalı ve Yağcılar köyleri arasındaki 2 km’lik yol Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenileniyor

Gebze Kargalı ve Yağcılar arasındaki yol yenileniyor

27 Nisan 2022 Çarşamba 09:31

 Şehirde ne varsa kırsalda da o olacak düsturu ile hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerindeki ulaşım konforunu kırsal kesimlerde de arttırıyor. Bu kapsamda altyapı ve doğal nedenlerden dolayı bozulan Gebze’nin Kargalı ve Yağcılar köyleri arasındaki 2 kilometrelik yol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan üstyapı çalışmasıyla yenileniyor.

 

2 BİN 800 TON ASFALT SERİLECEK

Çalışmalara Kargalı Köyü içinden başlayan Büyükşehir ekipleri, ilk olarak trimer kazı yaparak Yağcılar Köyü istikametinde eski asfaltı söküyor. Asfalt serimine başlanılan iş kapsamında iki köy arasındaki 2 km’lik kısma, toplamda 2 bin 800 ton asfalt ve 3 bin 500 ton PMT malzeme serilecek. Üstyapı işlerinin tamamlanması ile iki köy arasındaki yolda ulaşım konforu sağlanmış olunacak.

 

İSTANBUL SINIRINDAN BAŞLAMIŞTI

Bu bölgedeki üstyapı çalışmaları geçen yıl Gebze’nin Kargalı ile Şile’nin Değirmençayı köyleri arasındaki Kocaeli-İstanbul sınırından güneye doğru (Kargılı Köyü yönüne) başlamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2,3 km’lik yolun Kargılı Köyüne kadar olan bölümü yenilenmişti. Şimdide yolun devamındaki Kargılı ve Yağcılar köyleri arasındaki yolda üstyapı çalışması gerçekleştiriliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliİzmitçayırovaDaricaGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor
Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor
Protokol şehitlikleri ziyaret etti Protokol şehitlikleri ziyaret etti
Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz
Vali Seddar Yavuz Gebze'de İftar Açtı Vali Seddar Yavuz Gebze'de İftar Açtı
Rize Araştırmaları Vakfı Başkanından İKTAV'a Ziyaret Rize Araştırmaları Vakfı Başkanından İKTAV'a...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor
''Vakıf Haftası Etkinlikleri'' 9-15 Mayıs 2022 haftasında Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü...

Haberi Oku