Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in Veda Yemeğinden Notlar

Beş yıldan beri Gebze’de görev yapan Kaymakam Mustafa Güler Gebzedeki daire müdürleri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Gebze’de Kaymakamlık yapan ve bazıları vefat eden isimleri hatırladım. İnsan hayatı ömürler ve makamlar gelip geçici baki kalan gök kubbede hoş bir sada imiş. Kaymakam sayın Güler’in beş yılda yaptığı hizmetlerini anlattığı konuşmayı Gebze gazetesi

Beş yıldan beri Gebze’de görev yapan Kaymakam Mustafa Güler Gebzedeki daire müdürleri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Gebze’de Kaymakamlık yapan ve bazıları vefat eden isimleri hatırladım. İnsan hayatı ömürler ve makamlar gelip geçici baki kalan gök kubbede hoş bir sada imiş. Kaymakam sayın Güler’in beş yılda yaptığı hizmetlerini anlattığı konuşmayı Gebze gazetesi

“Ben 37 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Görev yaptığımız her ilçenin bir süresi var. Ben her ilçede sürem ne kadar gerekiyorsa kaldım. Her gittiğim yer özeldi benim. Gebze’de benim 5’inci yılım. 5 yıl bittiği için de yeni bir görev yerine gideceğiz. Son sözü bakanlık söyleyecek. Temmuz’un sonuna kadar bizim kararnamemizin çıkması bekleniyor. Ülkenin neresine gidersek görevimizi severek yaparız. Gebze, Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri. Türkiye’nin ekonomisi buradan yönetiliyor. Gebze’nin önemi çok fazla.

“Ben 37 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Görev yaptığımız her ilçenin bir süresi var. Ben her ilçede sürem ne kadar gerekiyorsa kaldım. Her gittiğim yer özeldi benim. Gebze’de benim 5’inci yılım. 5 yıl bittiği için de yeni bir görev yerine gideceğiz. Son sözü bakanlık söyleyecek. Temmuz’un sonuna kadar bizim kararnamemizin çıkması bekleniyor. Ülkenin neresine gidersek görevimizi severek yaparız. Gebze, Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri. Türkiye’nin ekonomisi buradan yönetiliyor. Gebze’nin önemi çok fazla.

“Ben 37 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Görev yaptığımız her ilçenin bir süresi var. Ben her ilçede sürem ne kadar gerekiyorsa kaldım. Her gittiğim yer özeldi benim. Gebze’de benim 5’inci yılım. 5 yıl bittiği için de yeni bir görev yerine gideceğiz. Son sözü bakanlık söyleyecek. Temmuz’un sonuna kadar bizim kararnamemizin çıkması bekleniyor. Ülkenin neresine gidersek görevimizi severek yaparız. Gebze, Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri. Türkiye’nin ekonomisi buradan yönetiliyor. Gebze’nin önemi çok fazla.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, ilçe protokol üyeleriyle birlikte Gebze basınının karşısına geçti. Gebze’deki 5 yılını doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında yeni görev yerine gideceğini de açıkladı. Gebze’de 5 yıl boyunca yapılan çalışmalara da satırbaşlarıyla değinen Kaymakam Güler, “Türkiye’nin ekonomisi Gebze’den yönetiliyor” açıklamasında bulundu. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve ilçe protokolü, bugün kahvaltıda bölge basınıyla bir araya geldi. Programa Kaymakam Güler’in yanı sıra Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu, Gebze İlçe Nüfus Müdürü Hasan Aydın ve çok sayıda gazeteci katılım gösterdi. Burada Gebze’deki görev süresinin doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında Gebze’ye veda edeceğini dile getirdi. Toplantıda Gebze’nin öneminden söz eden Kaymakam Güler, göreve geldiği günden bu yana Gebze’de yaptıkları çalışmalara ilişkin de detayları gazetecilerle paylaştı. Kaymakam Güler, şunları dile getirdi;

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, ilçe protokol üyeleriyle birlikte Gebze basınının karşısına geçti. Gebze’deki 5 yılını doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında yeni görev yerine gideceğini de açıkladı. Gebze’de 5 yıl boyunca yapılan çalışmalara da satırbaşlarıyla değinen Kaymakam Güler, “Türkiye’nin ekonomisi Gebze’den yönetiliyor” açıklamasında bulundu. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve ilçe protokolü, bugün kahvaltıda bölge basınıyla bir araya geldi. Programa Kaymakam Güler’in yanı sıra Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu, Gebze İlçe Nüfus Müdürü Hasan Aydın ve çok sayıda gazeteci katılım gösterdi. Burada Gebze’deki görev süresinin doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında Gebze’ye veda edeceğini dile getirdi. Toplantıda Gebze’nin öneminden söz eden Kaymakam Güler, göreve geldiği günden bu yana Gebze’de yaptıkları çalışmalara ilişkin de detayları gazetecilerle paylaştı. Kaymakam Güler, şunları dile getirdi;

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, ilçe protokol üyeleriyle birlikte Gebze basınının karşısına geçti. Gebze’deki 5 yılını doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında yeni görev yerine gideceğini de açıkladı. Gebze’de 5 yıl boyunca yapılan çalışmalara da satırbaşlarıyla değinen Kaymakam Güler, “Türkiye’nin ekonomisi Gebze’den yönetiliyor” açıklamasında bulundu. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve ilçe protokolü, bugün kahvaltıda bölge basınıyla bir araya geldi. Programa Kaymakam Güler’in yanı sıra Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu, Gebze İlçe Nüfus Müdürü Hasan Aydın ve çok sayıda gazeteci katılım gösterdi. Burada Gebze’deki görev süresinin doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında Gebze’ye veda edeceğini dile getirdi. Toplantıda Gebze’nin öneminden söz eden Kaymakam Güler, göreve geldiği günden bu yana Gebze’de yaptıkları çalışmalara ilişkin de detayları gazetecilerle paylaştı. Kaymakam Güler, şunları dile getirdi;

“EMNİYETİN BAŞARILI ÇALIŞMALARI VAR”

Türkiye’nin neresinden gelirseniz gelin Gebze’den geçmek zorundasınız. Gebze daha büyük bir idari yapılanmayla yönetilmeli. Gebze’de hizmetin artması için devletimiz imkanlarını daha da seferber edecektir. Bir yerde emniyet ve asayiş güvenliğini sağlayamazsanız, o ilçede hizmet aksaması yaşanabilir. 800’ün üzerinde bir emniyet personeli sayısına ulaştık. Araç sayımız da bugün iyi noktada. Olaylardaki başarımız çok arttı. Ev ve iş yerlerinden hırsızlık 2019’a göre yüzde 80 azaldı. Faili meçhul olay sayımız çok azaldı. Emniyetin gerçekten çok başarılı çalışmaları var.

“JANDARMA BÖLGESİNDE YÜZDE 100 TAKİP”

Türkiye’ye örnek bir uygulama noktası ilçemize kazandırıldı. Jandarmamızın imkanı da gün geçtikçe artıyor. Mollafenari jandarma karakoluna takip merkezi kuruldu. Şu anda jandarma bölgesinde yüzde 100 takip imkanı oluşturduk. Eğitim geleceği garanti altına almak için çok önemli. Geldiğimiz günden bu yana 27 okul yaptık, şu an inşaat halinde 3 okul var. Yeni okullarla ilgili de ihale süreci devam ediyor. 2’li eğitimi 9’a indirdik. Gebze’de nüfus artışı çok fazla. Her yıl bin 500 ve 2 bin arasında öğrencimiz artıyor.

“KÜTÜPHANE ÇOK ŞANSSIZ SÜREÇ YAŞADI”

Kütüphane çok şanssız bir süreç yaşadı. İlk ihaleyi alan ek süreye rağmen yeri tamamlayamadı. Yeni ihaleyi alan da kararnameyi kullanarak ben bu maliyetlere burayı yapamam dedi ve sözleşmeyi tek taraflı iptal etti. Kütüphane bitmediği için gözüm arkada kalacak. Kütüphane konusu çok önemli. 400 bin nüfusu olan bir ilçede nitelikli bir kütüphanemiz maalesef yok. O binada her şey olacaktı. İnşallah gitmeden yeniden ihale sürecinin başlatmayı arzu ediyorum.

“GEBZE’YE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ”

Gebze’de ağız ve diş sağlığı merkezinin olmamasının üzerinde duruyordum. Yatırım programına alındığı söylendi. Ağız ve diş sağlığı merkezimiz inşallah ilçeye kazandırılacak. İlyasbey Sağlık Merkezi ilçemize kazandırılacak. Gebze’de güzel şeyler oluyor. Vatandaşın en çok gidip geldiği iki müdürlük var tapu ve nüfus. Bu iki kurumumuz da fevkalade hizmet veren yerler haline geldi.”

MUSTAFA GÜLER