Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in Veda Yemeğinden Notlar

Kaymakam Gebze’nin Beş Yılını Anlattı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, ilçe protokol üyeleriyle birlikte Gebze basınının karşısına geçti. Gebze’deki 5 yılını doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında yeni görev yerine gideceğini de açıkladı. Gebze’de 5 yıl boyunca yapılan çalışmalara da satırbaşlarıyla değinen Kaymakam Güler, “Türkiye’nin ekonomisi Gebze’den yönetiliyor” açıklamasında bulundu. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve ilçe protokolü, bugün kahvaltıda bölge basınıyla bir araya geldi. Programa Kaymakam Güler’in yanı sıra Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu, Gebze İlçe Nüfus Müdürü Hasan Aydın ve çok sayıda gazeteci katılım gösterdi. Burada Gebze’deki görev süresinin doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında Gebze’ye veda edeceğini dile getirdi. Toplantıda Gebze’nin öneminden söz eden Kaymakam Güler, göreve geldiği günden bu yana Gebze’de yaptıkları çalışmalara ilişkin de detayları gazetecilerle paylaştı. Kaymakam Güler, şunları dile getirdi;

“YENİ GÖREV YERİNE GİDECEĞİZ”