Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in Veda Yemeğinden Notlar

Beş yıldan beri Gebze’de görev yapan Kaymakam Mustafa Güler Gebzedeki daire müdürleri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Gebze’de Kaymakamlık yapan ve bazıları vefat eden isimleri hatırladım. İnsan hayatı ömürler ve makamlar gelip geçici baki kalan gök kubbede hoş bir sada imiş. Kaymakam sayın Güler’in beş yılda yaptığı hizmetlerini anlattığı konuşmayı Gebze gazetesi
Gebze gazetesinde Kaymakam Güler’in basın toplantısında yaptığı konuşma
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler Gebze’ye Veda Ediyor
Kaymakam Gebze’nin Beş Yılını Anlattı
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, ilçe protokol üyeleriyle birlikte Gebze basınının karşısına geçti. Gebze’deki 5 yılını doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında yeni görev yerine gideceğini de açıkladı. Gebze’de 5 yıl boyunca yapılan çalışmalara da satırbaşlarıyla değinen Kaymakam Güler, “Türkiye’nin ekonomisi Gebze’den yönetiliyor” açıklamasında bulundu. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve ilçe protokolü, bugün kahvaltıda bölge basınıyla bir araya geldi. Programa Kaymakam Güler’in yanı sıra Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu, Gebze İlçe Nüfus Müdürü Hasan Aydın ve çok sayıda gazeteci katılım gösterdi. Burada Gebze’deki görev süresinin doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında Gebze’ye veda edeceğini dile getirdi. Toplantıda Gebze’nin öneminden söz eden Kaymakam Güler, göreve geldiği günden bu yana Gebze’de yaptıkları çalışmalara ilişkin de detayları gazetecilerle paylaştı. Kaymakam Güler, şunları dile getirdi;
“YENİ GÖREV YERİNE GİDECEĞİZ”
“Ben 37 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Görev yaptığımız her ilçenin bir süresi var. Ben her ilçede sürem ne kadar gerekiyorsa kaldım. Her gittiğim yer özeldi benim. Gebze’de benim 5’inci yılım. 5 yıl bittiği için de yeni bir görev yerine gideceğiz. Son sözü bakanlık söyleyecek. Temmuz’un sonuna kadar bizim kararnamemizin çıkması bekleniyor. Ülkenin neresine gidersek görevimizi severek yaparız. Gebze, Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri. Türkiye’nin ekonomisi buradan yönetiliyor. Gebze’nin önemi çok fazla.
“EMNİYETİN BAŞARILI ÇALIŞMALARI VAR”
Türkiye’nin neresinden gelirseniz gelin Gebze’den geçmek zorundasınız. Gebze daha büyük bir idari yapılanmayla yönetilmeli. Gebze’de hizmetin artması için devletimiz imkanlarını daha da seferber edecektir. Bir yerde emniyet ve asayiş güvenliğini sağlayamazsanız, o ilçede hizmet aksaması yaşanabilir. 800’ün üzerinde bir emniyet personeli sayısına ulaştık. Araç sayımız da bugün iyi noktada. Olaylardaki başarımız çok arttı. Ev ve iş yerlerinden hırsızlık 2019’a göre yüzde 80 azaldı. Faili meçhul olay sayımız çok azaldı. Emniyetin gerçekten çok başarılı çalışmaları var.
“JANDARMA BÖLGESİNDE YÜZDE 100 TAKİP”
Türkiye’ye örnek bir uygulama noktası ilçemize kazandırıldı. Jandarmamızın imkanı da gün geçtikçe artıyor. Mollafenari jandarma karakoluna takip merkezi kuruldu. Şu anda jandarma bölgesinde yüzde 100 takip imkanı oluşturduk. Eğitim geleceği garanti altına almak için çok önemli. Geldiğimiz günden bu yana 27 okul yaptık, şu an inşaat halinde 3 okul var. Yeni okullarla ilgili de ihale süreci devam ediyor. 2’li eğitimi 9’a indirdik. Gebze’de nüfus artışı çok fazla. Her yıl bin 500 ve 2 bin arasında öğrencimiz artıyor.
“KÜTÜPHANE ÇOK ŞANSSIZ SÜREÇ YAŞADI”
Kütüphane çok şanssız bir süreç yaşadı. İlk ihaleyi alan ek süreye rağmen yeri tamamlayamadı. Yeni ihaleyi alan da kararnameyi kullanarak ben bu maliyetlere burayı yapamam dedi ve sözleşmeyi tek taraflı iptal etti. Kütüphane bitmediği için gözüm arkada kalacak. Kütüphane konusu çok önemli. 400 bin nüfusu olan bir ilçede nitelikli bir kütüphanemiz maalesef yok. O binada her şey olacaktı. İnşallah gitmeden yeniden ihale sürecinin başlatmayı arzu ediyorum.
“GEBZE’YE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ”
Gebze’de ağız ve diş sağlığı merkezinin olmamasının üzerinde duruyordum. Yatırım programına alındığı söylendi. Ağız ve diş sağlığı merkezimiz inşallah ilçeye kazandırılacak. İlyasbey Sağlık Merkezi ilçemize kazandırılacak. Gebze’de güzel şeyler oluyor. Vatandaşın en çok gidip geldiği iki müdürlük var tapu ve nüfus. Bu iki kurumumuz da fevkalade hizmet veren yerler haline geldi.”
MUSTAFA GÜLER
Elazığ İli Merkez Harput nüfusuna kayıtlı olup, aslen Elazığlıdır. 1960 yılında babasının kamu görevlisi olarak çalıştığı Bingöl İlinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve Öğretmen Lisesi’ni Bingöl İlinde 1977 yılında tamamladı. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nin Botanik bölümünde 2 yıl öğrenim gördükten sonra buradan Temel Fen Bilimleri Diploması alarak mezun oldu. 1979-1983 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördü. 1983 yılında bu fakültenin İktisat bölümün den mezun oldu, aynı yıl içerisinde 4 ay kısa dönem askerlik görevini Antalya İlinde yaptı. 1984 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 1985 yılında Elazığ ilinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1986-87 yıllarında sırası ile Sivas İli Hafik İlçesi ve Diyarbakır İli Çınar İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 1988 yılında Rize İli Güneysu İlçesinin ilk ve Kurucu Kaymakamı olarak asaleten görev yaptı. Daha sonra Erzurum İli Çat İlçesi ve Konya İli Kadınhanı İlçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 1996-2001 yılları arasında Sivas Vali Yardımcılığı, 2001-2004 yılları arasında Çanakkale İlinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2004-2007 yılları arasında Ankara İli Çubuk İlçe Kaymakamı, 2007-2012 tarihleri arasında Ankara İli Keçiören Kaymakamlığı ve 2012-2017 tarihleri arasında İstanbul Üsküdar İlçe Kaymakamlığı görevini yaptı. İçişleri Bakanlığının 19.08.2017 tarih ve 2017/345 sayılı müşterek kararnamesi ile Gebze Kaymakamı olarak atandı. 20.09.2017 tarihinde görevine başlayan Mustafa GÜLER, öğretmen Nuray GÜLER ile evli olup 3 çocuk babasıdır.(Gebze Kaymakamlığı resmî internet sitesi)