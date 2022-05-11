Gebze Mayıs Meclisi tamamlandı

11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:28
Gebze Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu tamamlandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği meclis oturumunda gündemde yer alan 2021 Yılı Analitik Kesin Bütçe Hesabı’na ilişkin ilgili komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis oturumunda belediye meclis üyelerinin sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Görevi devraldığımızda hepimizin malumu belediyenin 466 milyon reel borcu vardı. Yapılandırma imkanlarından yararlanmak için girişimlerimizi yaptık 200 milyon nakdi ödeme yaparak büyük bir faiz yükünden kurtarmış olduk belediyemizi. 187 milyon SGK borcunu da yapılandırdık ve faizini sildik. Ödenen faiz SGK yapılandırmasından kaynaklı faiz kalemi. 36 aylık vadelendirmeyle yapılandırdık. Belediyemizi herhangi bir sıkıntıya koymadan iller bankasından ödenek kesiliyor. O yapılandırmadan sonra geriye dönük hiçbir SGK ve yapılandırma borcu yapmadık. Hiçbir kamu kuruluşuna borcu olmayan bir belediye konumundayız. SGK’ya kalan borcumuz da 140 milyon civarında. Bizim Gebze Belediyesi olarak 3. şahıslara, tüzel kişiliklere hiçbir kuruşluk satışımız yok. Yavuz Selim hürriyetler dışındaki devirler hariç, bir metrekare satışımız yoktur. Biz arsa veya bina satmadık. Biz 3 yılın sonunda da 120’ye yakın kamulaştırma yapmışız. Kiralarda tahakkuk oranımız yüzde 99. 2021’de o dönem nedeniyle pandemiden ötürü kira konusunda tahakkuk konusunda sorun gözükebilir. Bugüne bakıldığında tahakkuk oranımız yüzde 99. Sadece 3 kiracıdan alacağımız var onun dışında hiçbir kiracıdan alacağımız yok. Sağlık payı düşük olabilir ancak pandemi döneminde yaptığımız mücadele destek hizmetleri üzerinden yapıldığı için sağlık bütçesinde gözükmüyor. Belediyelerin artık hasta kabul gibi işlemler yapma durumu yok” diye konuştu. Gebze Belediyesi’nin 2021 yılı kesin gideri 453 milyon 429 bin 172 TL olurken, 2021 yılı kesin geliri 543 milyon 183 bin 405 TL olarak gerçekleşti. Gebze Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı 1 Haziran Çarşamba saat 15.00’te yapılacak.
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