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Gebze şehir merkezinde yollar genişliyor, trafik rahatlıyor

Gebze’de yeni trafik dolaşım planını uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, şerit genişletme çalışmalarıyla da trafiğe nefes aldırıyor

Gebze şehir merkezinde yollar genişliyor, trafik rahatlıyor

17 Mayıs 2022 Salı 14:46

 Gebze ilçesinde uyguladığı yeni trafik dolaşım planıyla şehir içi trafiğine düzen ve konfor getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki imalatlarına hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yol genişletme, yeni yollar, köprü ve kavşak imalatları yapan Büyükşehir, son olarak Gebze ilçe merkezinde gerçekleştirdiği yol genişletme çalışmasıyla trafiğe nefes aldıracak. Özellikle Özel Merkez Hastanesi’nin hemen önünde bulunan trafik ışıklarında araçların yolun dar olması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturması bölgede yoğun bir trafik sıkışıklığının yaşanmasına sebebiyet veriyordu.

 

YOL 4 METRE GENİŞLİYOR

Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, trafik ışıklarında oluşan sıkışıklığın önüne geçmek amacıyla bu bölgede yol genişletme çalışması yapıyor. Hastanenin hemen yanında hizmet veren Köroğlu Taksi Durağının plan doğrultusunda kaldırılması sonrasında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ana caddeye doğru yolu 4 metre kadar genişletecek. Böylece şerit genişletme çalışmalarıyla trafik akışının daha da hızlanması amaçlanıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında bölgedeki orta refüjleri de hem daraltıp hem kısaltarak yolların biraz daha genişlemesini sağlayacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de trafik ışıklarının yerlerinin değişecek olması nedeniyle bölgede sinyalizasyon çalışması yapıyor.

 

CAMİ TARAFINDAN GELEN TRAFİK BÜLBÜL CADDESİNE GİREMEYECEK

Gebze’de trafiği rahatlatacak alternatif çalışmalar kapsamında Bülbül Caddesi’nin Yeni Bağdat Caddesi’ne bağlantısı tek taraflı olarak yapılacak. Gebze Endüstri Meslek Lisesi’ne giden istikamette orta refüj uzatılarak trafiğin devamlı akışı sağlanacak. Böylelikle Çoban Mustafa Paşa Camii’nden gelen trafik bülbül Caddesi’ne girmeyecek. Sadece Gebze Endüstri Meslek Lisesi istikametinden gelen trafik Bülbül Caddesi’ne girebilecek.
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