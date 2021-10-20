banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Stadı’nda Çalışmalar Tamamlanıyor

Büyükşehir tarafından yenilenen Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda dış cephe boyanırken gece maçları için 106 adet led projektörün montajı tamamlandı

Gebze Stadı'nda Çalışmalar Tamamlanıyor

20 Ekim 2021 Çarşamba 11:02


 

Şehre birçok yeni spor alanları ve tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut tesislerin de daha kullanışlı ve modern bir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki yenileme çalışmalarına devam eden          Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu hafta imalatları tamamlamayı planlıyor.

 

ATLETİZİM PİSTİNİN ÇİZGİLERİ ÇİZİLECEK

Proje çalışmaları kapsamında stadın yeni sentetik çim halısının serimi ve saha etrafındaki atletizm pistinin, tartan pist malzemeli zemin koşu kulvarlarının serimi daha önce tamamlanmıştı. İş dahilinde bu hafta koşu pistinin kulvar çizgileri çizilecek ve skorbord montajı yapılacak.

 

DIŞ CEPHE BOYANDI

Yenileme çalışması kapsamında 12 bin 700 metrekarelik alanda bulunan Alaettin Kurt Stadına 2 adet 18 metre yüksekliğinde aydınlatma direkleri dikildi. Stadın gece saatlerinde kullanılmasına olanak sağlayacak 106 adet led projektörün montaj çalışmaları da tamamlandı. Stadın dış cephesi tamamen boyandı. Ayrıca tribünlerinde eskiyen koltukların onarım ve yenileme çalışması yapılıyor. 

 










Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BÜYÜKGÖZ: STK ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV EMRİDİR BÜYÜKGÖZ: STK ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV EMRİDİR
KO-MEK’ten UKOM’a Destek KO-MEK’ten UKOM’a Destek
Maşukiye Aygırderesi Islah Ediliyor Maşukiye Aygırderesi Islah Ediliyor
Büyükşehir’den Geniş Katılımlı Roman Çalıştayı Büyükşehir’den Geniş Katılımlı Roman Çalıştayı
GEBZE BALÇIK’TA DEPO, DERE ISLAHI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR GEBZE BALÇIK’TA DEPO, DERE ISLAHI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI...
Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi Tanıtıldı Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

BÜYÜKGÖZ: STK ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV...
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısının üçüncü...

Haberi Oku