Gebze Stadı’nda Çalışmalar Tamamlanıyor

Büyükşehir tarafından yenilenen Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda dış cephe boyanırken gece maçları için 106 adet led projektörün montajı tamamlandı





Şehre birçok yeni spor alanları ve tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut tesislerin de daha kullanışlı ve modern bir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu hafta imalatları tamamlamayı planlıyor.

ATLETİZİM PİSTİNİN ÇİZGİLERİ ÇİZİLECEK

Proje çalışmaları kapsamında stadın yeni sentetik çim halısının serimi ve saha etrafındaki atletizm pistinin, tartan pist malzemeli zemin koşu kulvarlarının serimi daha önce tamamlanmıştı. İş dahilinde bu hafta koşu pistinin kulvar çizgileri çizilecek ve skorbord montajı yapılacak.

DIŞ CEPHE BOYANDI

Yenileme çalışması kapsamında 12 bin 700 metrekarelik alanda bulunan Alaettin Kurt Stadına 2 adet 18 metre yüksekliğinde aydınlatma direkleri dikildi. Stadın gece saatlerinde kullanılmasına olanak sağlayacak 106 adet led projektörün montaj çalışmaları da tamamlandı. Stadın dış cephesi tamamen boyandı. Ayrıca tribünlerinde eskiyen koltukların onarım ve yenileme çalışması yapılıyor.