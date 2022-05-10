GEBZE TAVŞANLI DİLDERESİ ISLAH EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı il genelinde birçok derede ıslah çalışması ile birlikte yağmursuyu altyapı hattı çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Gebze Tavşanlı Mahallesinde bulunan Dilderesinde ıslah çalışmaları yapılıyor.

KÜRESEL ISINMA İLE MÜCADELE

Kocaeli genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren İSU, yeni içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ile birlikte dere ıslahları ve içme suyu depoları inşa ediyor. Dünya genelinde etkisini gösteren küresel ısınma ve iklim değişikliği ülkemizde de etkisini gösteriyor. İklim değişikliği ile oluşan ani yağışlar ve bununla birlikte yaşanan taşkınlar ile birlikte su baskınları meydana gelebiliyor. İSU Genel Müdürlüğü de yatırım programını, bu parametreleri göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyor.





650 METRE DERE ISLAHI

Bu kapsamda Gebze ilçesi Tavşanlı mahallesinde bulunan Dilderesi üzerinde ıslah çalışmaları ile birlikte yeni yağmursuyu hattı ve kanalizasyon hattı imalatları gerçekleştiriyor. 650 metre uzunluğunda taş duvar imalatı olarak gerçekleştirilecek dere ıslah çalışmalarında, 60 metrelik kısım tamamlandı.









ALTYAPI HATLARI







Ayrıca 130 metre uzunluğunda menfez imalatı ile 2 bin mm ve 800 mm çaplarında betonarme borular kullanılarak da 131 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı yapılacak. Derenin atık sulardan arındırılması için de 300 mm çapında betonarme boru kullanılarak toplam 200 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışması da gerçekleştirilecek.





KORKULUK İMALATLARI YAPILACAK

Dilderesinde önümüzdeki süreçte yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgede yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarının önüne geçilerek, derenin düzenli akışı sağlanacak, atık sulardan arındırılacak ve insan ile çevre sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirilecek.





