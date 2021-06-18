banner632
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, Amerikalı bir savaş gazisinin kızının talebi üzerine kabul edilerek, ilk kez 1910 yılında Washington’da kutlanmış, 1966 yılında da resmi olarak ilan edilmiş ve ülkemizde de kutlanmaya başlamıştır. Yaşamın her anında evlatlarını yetiştirip büyüten ve tecrübeleri ile geleceğe hazırlayan babalarımız, karşılaştığımız güçlüklerden çıkmamızda yolumuzu aydınlatan ışık ve arkamızdaki kuvvet olmuşlardır. Yalnızca bu anlamlı günde babalarımızı hatırlamanın dışında onların her gün kıymetini bilmeli; gönüllerini hoş tutarak, onlara karşı saygı ve sevgimizi esirgemeyerek, her an yanlarında olduğumuzu gösteren birer evlat olma gayretlerimizi sürdürmeliyiz.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER'İN BABALAR GÜNÜ MESAJI

18 Haziran 2021 Cuma 13:43

 

Vatan savunmasında cesurca canını ortaya koyan başta şehit babalarımız olmak üzere kaybettiğimiz babalarımızı rahmet ve saygıyla anar, babasını kaybeden evlatlara ve evlatlarını kaybeden babalara sabır diler; tüm babalarımızın ve babalık ruhuna sahip, baba gibi etrafına faydalı olan herkesin Babalar Günü’nü yürekten kutlar; aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dilerim.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeTahir BüyükakınTübitakZinnur BüyükgözKomekKocaeli Büyükşehir BelediyesiGebze Ticaret Odası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İlgili babaların çocukları yetişkinlikte daha başarılı oluyor İlgili babaların çocukları yetişkinlikte daha...
VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ'UN BABALAR GÜNÜ MESAJ VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ'UN BABALAR GÜNÜ MESAJ
Kocaeli'de su altındaki Kocaeli'de su altındaki "emektar vapur" müsilajla...
Aslanhan; ‘’Başarı İnanmaktan Geçer, Kendinize İnanın’’ Aslanhan; ‘’Başarı İnanmaktan Geçer, Kendinize...
Cemil Meriç’te Tarımsal Rehabilitasyon Cemil Meriç’te Tarımsal Rehabilitasyon
Vatandaş İstedi, Başkan Büyükakın Yaptırıyor Vatandaş İstedi, Başkan Büyükakın Yaptırıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İlgili babaların çocukları yetişkinlikte...
Babalar da en az anneler kadar çocukların hayatında aktif bir rol almalı. Baba ile sağlıklı ilişkisi olan...

Haberi Oku