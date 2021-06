GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, Amerikalı bir savaş gazisinin kızının talebi üzerine kabul edilerek, ilk kez 1910 yılında Washington’da kutlanmış, 1966 yılında da resmi olarak ilan edilmiş ve ülkemizde de kutlanmaya başlamıştır. Yaşamın her anında evlatlarını yetiştirip büyüten ve tecrübeleri ile geleceğe hazırlayan babalarımız, karşılaştığımız güçlüklerden çıkmamızda yolumuzu aydınlatan ışık ve arkamızdaki kuvvet olmuşlardır. Yalnızca bu anlamlı günde babalarımızı hatırlamanın dışında onların her gün kıymetini bilmeli; gönüllerini hoş tutarak, onlara karşı saygı ve sevgimizi esirgemeyerek, her an yanlarında olduğumuzu gösteren birer evlat olma gayretlerimizi sürdürmeliyiz.