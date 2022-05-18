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Gebze TIR garajları bölgesinde yol onarımı

Büyükşehir ekipleri Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi ile bazı sokaklarda yapılan enerji altyapı çalışması sonrasında bozulan yolların onarımına devam ediyor.

Gebze TIR garajları bölgesinde yol onarımı

18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:15

  Şehir genelindeki birçok üst yapı çalışması ile vatandaşların yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ilçesinde sanayi tesislerinin ve TIR garajların yoğun olarak bulunduğu Barış Mahallesi 1804/2 Sokakta Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) enerji altyapı çalışması sonrası Büyükşehir ekipleri tarafından üst yapı çalışması yapılıyor.

 

TEİAŞ ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPMIŞTI

TEİAŞ, Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi ile 1802, 1804 ve 1804/2 sokaklarında enerji altyapı çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Dr. Zeki Acar Caddesi’nden başlayarak 1802 ve 1804 sokaklarında altyapı çalışması nedeniyle bozulan kısımları onarmıştı. Çalışma dahilinde 1804/2 sokağının ise belirli bir kısmında üstyapı çalışması yapılmıştı. Büyükşehir ekipleri şimdi ise 1804/2 sokakta Muallimköy yönünde altyapıdan dolayı bozulan yolda onarım çalışması gerçekleştiriyor. 

 

ÖNEMLİ GÜZERGÂH

Gebze ilçesinde TEİAŞ kurumunun enerji altyapı çalışması yaptığı Dr. Zeki Acar Caddesi ile 1802, 1804 ve 1804/2 sokaklar, gün içerisinde vatandaşların Eskihisar sahili, TÜBİTAK, Otogar ve ilçe çarşısına ulaşımda kullandığı önemli bir güzergâh üzerinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların seyahatleri esnasında zorluk yaşamaması için altyapı çalışması yapılan yerlerde hızlı bir şekilde yol konforu sağlıyor.
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